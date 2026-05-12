Mutuo, se “sbagli” tasso oggi rischi di pagare oltre €35.000 d’interessi in più

Avete presente quella sensazione di incertezza che si prova quando si deve fare una scelta importante e si ha paura di sbagliare? Chi sta per accendere un mutuo oggi, probabilmente, si sente proprio così. Tra i titoli dei giornali sui tassi e l’inflazione che fa i capricci, decidere come pagare la propria casa sembra una scommessa degna di Las Vegas. Ma stiamo parlando dei soldi guadagnati con anni di sacrifici, quelli che non vorremmo mai vedere “bruciati” in interessi evitabili solo per aver fatto la mossa sbagliata nel momento sbagliato nella scelta tra il tasso fisso e il variabile.

Per fare chiarezza, abbiamo realizzato un’analisi comparativa su un mutuo ipotetico. Attenzione, però: non stiamo leggendo il futuro. Questa simulazione si basa su dati decisi a tavolino con l’unico scopo di mostrare, numeri alla mano, quanto possa pesare una scelta meno oculata sul lungo periodo. È un’analisi basata su uno scenario statico, ovvero l’ipotesi che il debitore firmi il contratto e non lo cambi mai per 30 anni, senza mai ricorrere a strumenti come la surroga o la rinegoziazione del mutuo, utili ad abbassare la rata e a risparmiare sul mutuo.

Fatte queste premesse, immaginiamo di accendere oggi un mutuo per l’acquisto della prima casa. I parametri di partenza per il nostro confronto sono un capitale di 200.000 euro, una durata di 30 anni (360 rate), un’ipotesi di tasso fisso in accensione al 2,90% e un’ipotesi di tasso variabile al 3,50% all’inizio e al 3,80% come media trentennale.

Quale scegliere tra tasso fisso e variabile oggi?

Sulla base del nostro esempio, scegliendo il tasso fisso oggi blocchiamo una rata di circa 832 euro, per un totale di 99.520 euro di soli interessi pagati in 30 anni. È il prezzo della sicurezza: sai oggi cosa pagherai nel corso degli anni, indipendentemente da quanto accadrà nel mondo.

Il tasso variabile è, invece, una scommessa sulle decisioni della BCE. Per la nostra analisi, abbiamo ipotizzato uno scenario in cui i tassi non scendano alla velocità sperata dal mercato, assestandosi su una media del 3,80% nel corso degli anni. In questo caso, la rata media salirebbe a circa 932 euro (si tratta di una rata media ipotizzata, la rata di partenza con un tasso al 3,50% sarebbe di 898 euro).

Il totale degli interessi versati alla banca diventerebbe di circa 135.500 euro.

In questo specifico scenario ipotetico, la differenza di costo tra le due scelte è di 35.980 euro, a dimostrazione di come un tasso apparentemente «vicino» (lo 0,90% di differenza media) possa generare una voragine nel bilancio familiare su un arco di tempo così lungo.

Ma, guardando al futuro, solitamente si parla di scenari. Al plurale.

Ipotizziamo allora uno scenario opposto, quello di una stagnazione economica prolungata. Se l’Europa dovesse affrontare una crescita anemica e un’inflazione costantemente sotto l’obiettivo del 2%, la BCE potrebbe essere costretta a mantenere i tassi vicini allo zero per un lunghissimo periodo di tempo. E in questa ipotesi, che gli analisti definiscono di «bassa probabilità ma alto impatto», l’Euribor potrebbe crollare sotto l’1% già entro i primi 3-5 anni e restarvi per gran parte della durata del mutuo.

E in questo caso, chi ha scelto il variabile si troverebbe con una rata che scende rapidamente verso i 600-650 euro, portando il totale degli interessi pagati a una cifra molto più bassa rispetto ai 99.520 euro del fisso. Storicamente si tratta di uno scenario meno probabile su un arco di 30 anni, un periodo in cui i cicli economici tendono a far risalire i tassi almeno un paio di volte.