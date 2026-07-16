Multe per i monopattini elettrici senza assicurazione e targa. Fino a €400 se non sei in regola

Da oggi, giovedì 16 luglio, entra in vigore un nuovo obbligo per i monopattini elettrici, ampliando così l’elenco delle violazioni del nuovo Codice della Strada che possono comportare una multa per chi non rispetta quanto previsto dalla normativa.

Nel dettaglio, oltre alle disposizioni già operative relative all’obbligo del casco e del contrassegno identificativo del monopattino, una sorta di targa, scatta anche l’obbligo di assicurazione. Chi circola con un monopattino elettrico privo di copertura assicurativa rischia la stessa sanzione prevista per chi utilizza il mezzo senza il bollino identificativo.

In caso di primo accertamento, la multa può essere relativamente contenuta, tanto da risultare persino inferiore al costo complessivo necessario per mettersi in regola. In caso di recidiva, però, la sanzione può aumentare fino a raggiungere i 400 euro.

In un contesto in cui sempre più città annunciano un rafforzamento dei controlli sui monopattini elettrici, con l’obiettivo di contrastarne l’utilizzo irregolare e pericoloso, provvedere tempestivamente ad assicurare il mezzo diventa quindi fondamentale.

E non soltanto per evitare una multa. L’obbligo assicurativo, infatti, è stato introdotto anche per tutelare il proprietario e il conducente del monopattino dalle conseguenze economiche degli eventuali danni provocati in caso di incidente. Ed è per questo che non va sottovalutata.

Le nuove regole per i monopattini elettrici

Con l’entrata in vigore, da oggi, giovedì 16 luglio 2026, dell’obbligo assicurativo, si completa il quadro delle nuove regole per i monopattini elettrici. Le autorità potranno quindi sanzionare chi circola senza casco, contrassegno identificativo o copertura assicurativa.

Più precisamente, la disciplina è contenuta nell’articolo 1, commi 75 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, come modificati dall’articolo 14 della legge n. 177 del 2024, con la quale è stata approvata la riforma del Codice della strada.

Le nuove disposizioni prevedono l’obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche per tutti i conducenti, indipendentemente dall’età, nonché di dotare il monopattino di un contrassegno identificativo personale, visibile e non rimovibile, e di una copertura assicurativa per la responsabilità civile.

I monopattini devono inoltre rispettare precise caratteristiche tecniche, tra cui una potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, freni su entrambe le ruote, indicatori luminosi di svolta, segnalatore acustico e dispositivi di illuminazione anteriori e posteriori.

La circolazione è consentita solamente sulle strade urbane nelle quali è previsto un limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari. Resta vietato utilizzare il monopattino sui marciapiedi, dove il mezzo può essere solamente condotto a mano, così come procedere contromano.

È vietata anche la sosta sui marciapiedi, salvo che nelle aree espressamente individuate dai Comuni, mentre è possibile lasciare il mezzo negli stalli riservati a biciclette, ciclomotori e motocicli.

Assicurazione obbligatoria per monopattini elettrici: come funziona e quanto costa

Da oggi, quindi, per circolare con un monopattino elettrico è necessario avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile (Rc), utile a a risarcire i danni involontariamente provocati ad altre persone o alle loro cose durante l’utilizzo del mezzo. Ovviamente l’obbligo riguarda i monopattini di proprietà, mentre per quelli utilizzati attraverso i servizi di sharing è il gestore a dover garantire la copertura assicurativa.

Una volta ottenuto il contrassegno, quindi, è obbligo del proprietario rivolgersi a una compagnia assicurativa per stipulare la polizza, per la quale non esiste un prezzo unico stabilito dalla legge. Se ti stai chiedendo quanto costa l’assicurazione per il monopattino, infatti, devi sapere che il premio può cambiare in base alla compagnia, come pure a seconda di eventuali garanzie aggiuntive.

In genere il costo va da 50 a 250 euro l’anno.

Prendendo come esempio la polizza proposta da Allianz, la copertura riguarda i danni causati involontariamente a terzi durante la circolazione sia in aree pubbliche che in aree private. È prevista la guida libera: il monopattino può quindi essere utilizzato anche da un conducente occasionale, purché abbia almeno 14 anni.

La polizza comprende inoltre i danni materiali provocati a terzi da incendio, esplosione o scoppio del mezzo, compreso il pacco batterie installato durante la ricarica. I massimali indicati sono pari a 6.450.000 euro per i danni alle persone e a 1.300.000 euro per quelli alle cose, per ciascun sinistro.

Multe per monopattini senza casco, targa o assicurazione

A questo punto, possiamo vedere cosa rischia chi guida un monopattino elettrico senza assicurazione o, più in generale, senza rispettare i nuovi obblighi previsti dalla normativa.

Per chi circola senza copertura assicurativa è prevista una multa da 100 a 400 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi utilizza un monopattino privo del contrassegno identificativo, oppure con un contrassegno contraffatto, alterato, coperto o comunque non leggibile. Attenzione non interpretare l’importo di 400 euro come una sanzione prevista solamente in caso di recidiva. La legge, infatti, stabilisce fin dal primo accertamento una multa compresa tra un minimo di 100 e un massimo di 400 euro, il cui importo dipende dalle modalità di pagamento e dall’eventuale contestazione della violazione.

Contrariamente a quanto avviene per gli altri veicoli, però, la circolazione senza assicurazione non comporta il sequestro amministrativo del monopattino: la normativa prevede infatti una sanzione specifica e non richiama quella ordinariamente applicata, ai sensi dell’articolo 193 del Codice della strada, ai veicoli privi di assicurazione.

Le multe aumentano quando il monopattino non rispetta le caratteristiche tecniche richieste dalla legge. Chi circola con un mezzo privo dei freni su entrambe le ruote o degli indicatori luminosi di svolta, ad esempio, rischia una sanzione compresa tra 200 e 800 euro.

È prevista una multa anche per chi lascia il monopattino sul marciapiede al di fuori degli spazi autorizzati: in questo caso l’importo va da 41 a 168 euro, senza che sia disposta la rimozione del mezzo.