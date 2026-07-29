8 azioni da comprare oggi secondo Morgan Stanley. Pagano anche dividendi

Ora che il rialzo del mercato ha iniziato a coinvolgere diversi titoli, e non più soltanto le grandi società tecnologiche, gli investitori dovrebbero orientarsi verso i titoli di qualità. È questa la lettura di Morgan Stanley, che accompagna la propria analisi con una selezione di azioni che offrono anche un dividendo.

Nella seduta di martedì il Dow Jones Industrial Average ha messo a segno un rialzo, mentre il Nasdaq Composite ha perso terreno. Il Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), che replica il comparto tecnologico, è scivolato sui minimi dal 7 maggio. In controtendenza si sono mossi i titoli della sanità e finanziari. La rotazione verso la qualità attualmente in corso rappresenta, secondo Mike Wilson, chief U.S. equity strategist di Morgan Stanley, una «classica transizione di metà ciclo, man mano che il ciclo economico matura».

La tesi sulla qualità e l’impatto sull’S&P 500, secondo Morgan Stanley

In una nota diffusa lunedì, Wilson ha spiegato la logica alla base della propria indicazione. «Da qui in avanti, l’espansione dei margini dipenderà probabilmente meno dalla leva operativa tipica delle fasi iniziali del ciclo e più dall’adozione dell’intelligenza artificiale, rafforzando la nostra tesi sulla qualità», ha scritto lo strategist.

leggi anche Troppa AI in portafoglio? Goldman Sachs ha selezionato 10 azioni per diversificare senza perdere rendimenti

Non mancano i rischi di breve periodo:

«Un consolidamento nel breve termine e persino un’ulteriore discesa verso quota 7.000 restano possibili se la guerra dovesse continuare a intensificarsi e/o se la Fed dovesse alzare i tassi a sorpresa questa settimana, ma la rotazione verso la qualità dovrebbe in ultima analisi sostenere la resilienza dell’indice e persino una partecipazione più ampia, sebbene con una leadership differente»,

ha aggiunto Wilson.

L’S&P 500 si mantiene attualmente sopra i 7.430 punti. Intervistato a «Squawk Box» sulla CNBC, Wilson ha precisato che il livello dei 7.000 punti «verrà difeso» e che l’indice dovrebbe raggiungere quota 8.000 entro fine anno.

In questo contesto, Morgan Stanley privilegia le società caratterizzate da un elevato free-cash-flow yield, da una bassa variabilità degli utili per azione, da bilanci solidi e da margini elevati. Wilson e il suo team hanno selezionato i titoli di qualità con rating overweight assegnato dalla banca. Molti di questi distribuiscono anche una cedola.

I titoli di qualità con dividendo selezionati da Morgan Stanley

Di seguito i principali titoli con dividendo che hanno superato lo screening di Morgan Stanley.

Ticker Società Settore Performance da inizio anno Dividend yield KO Coca-Cola Beni di consumo di base +25,66% 2,41% CL Colgate-Palmolive Beni di consumo di base +18,51% 2,26% SLB SLB Energia +30,98% 2,35% TRGP Targa Resources Energia +42,07% 1,91% LNC Lincoln National Finanziari -4,06% 4,21% GILD Gilead Sciences Sanità +9,92% 2,43% NOC Northrop Grumman Industriali -3,57% 1,80% ROL Rollins Industriali -35,20% 1,88%

Fonte: Morgan Stanley, FactSet

I singoli titoli sotto la lente

Coca-Cola, che presenta un rendimento da dividendo del 2,41%, ha visto le proprie azioni salire di oltre il 4% martedì dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. Il colosso delle bevande ha battuto le attese sia sui ricavi sia sugli utili nel secondo trimestre e ha inoltre alzato le previsioni per l’intero esercizio. Il mese scorso Morgan Stanley aveva ribadito il rating overweight sul titolo.

«Coca-Cola resta la nostra Top Pick, con una crescita organica delle vendite di lungo termine superiore alla media, rafforzata da recenti sviluppi positivi di breve periodo», ha osservato l’analista Dara Mohsenian in una nota del 10 giugno, citando tra questi l’accelerazione delle vendite di Fairlife negli Stati Uniti nelle ultime settimane e la continua solidità della politica di prezzo rispetto ai concorrenti del settore dei beni di largo consumo. Il titolo guadagna il 26% da inizio anno.

Colgate-Palmolive, con un rendimento del 2,26%, è l’altro nome dei beni di consumo di base presente nella lista. La società attiva nella cura della persona dovrebbe pubblicare i risultati del secondo trimestre venerdì. A maggio Morgan Stanley aveva ribadito il rating overweight e lo status di top pick, sottolineando il miglioramento delle prospettive di lungo periodo. «Vediamo margini per un’espansione dei multipli oltre la solida performance già registrata da inizio anno», ha scritto Mohsenian in una nota ai clienti. Le azioni sono salite di circa il 18% nel 2026.

SLB, società di servizi per il settore petrolifero, ha guadagnato il 31% da inizio anno e ha recentemente superato le attese su ricavi e utili nel secondo trimestre. Il gruppo ha spiegato che l’attività di perforazione offshore ha più che compensato le interruzioni registrate in Medio Oriente. «Escludendo il Medio Oriente, i ricavi sono cresciuti in sequenza in tutte le divisioni, sostenuti da una maggiore attività offshore, da una ripresa dello shale statunitense e da una forte domanda di soluzioni per la produzione e il recupero», ha dichiarato l’amministratore delegato Olivier Le Peuch nel comunicato sui risultati. Il titolo offre un dividendo del 2,35%.

Gilead Sciences, infine, pubblicherà i propri risultati la prossima settimana. In una nota diffusa all’inizio del mese, Morgan Stanley ha stimato per il 2026 vendite di Yeztugo, il farmaco iniettabile dell’azienda per la prevenzione dell’HIV, pari a 1,1 miliardi di dollari, contro una stima di consenso di 1,05 miliardi e una guidance della stessa Gilead di 1 miliardo. Il titolo, che offre un rendimento da dividendo del 2,43%, guadagna quasi il 10% da inizio anno.