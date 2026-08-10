Montepremi ATP e WTA Cincinnati, il prize money dell’edizione 2026

Montepremi Cincinnati 2026: entra nel vivo l’ultimo grande Masters 1000 prima degli US Open, appuntamento tradizionale sul cemento del Lindner Family Tennis Center di Mason, in Ohio. Il Cincinnati Open resta uno dei tornei più antichi e prestigiosi del tennis statunitense e, come da tradizione, mette insieme nella stessa sede il tabellone ATP Masters 1000 e quello WTA 1000, in programma dal 13 al 23 agosto. È l’ultima tappa di rodaggio prima dello Slam di New York, al via il 30 agosto.

Un anno fa a contendersi il titolo furono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in una finale che sembrava l’ennesimo capitolo della loro rivalità. Nel 2026, invece, lo scenario si ribalta del tutto: entrambi i top player saranno assenti. Sinner ha dato forfait per un problema al ginocchio destro, scegliendo di preservarsi in vista degli US Open, mentre Alcaraz è fermo da aprile per un infortunio al polso e potrebbe rientrare direttamente a Flushing Meadows. Una doppia defezione che, come in Canada, ridisegna le gerarchie e lascia ad Alexander Zverev - già campione a Cincinnati nel 2021 - i galloni di favorito numero uno.

Per quanto riguarda gli italiani, il forfait di Sinner promuove Flavio Cobolli a prima testa di serie azzurra del tabellone (numero 7), affiancato da Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Sonego e Bellucci. Sul fronte femminile, invece, le grandi protagoniste ci sono tutte, a partire dalla campionessa in carica Iga Swiatek: un motivo in più di interesse per un evento in cui, complici le assenze, l’attenzione si sposta ancora una volta anche sul prize money in palio.

Montepremi Cincinnati 2026: i totali di ATP e WTA

Il montepremi totale dell’ATP di Cincinnati 2026 è di 9.415.725 dollari (circa 8.191.681 euro), in aumento del 2,42% rispetto al 2025. Sul versante WTA, il montepremi totale sale a 7.433.076 dollari (circa 6.466.776 euro), con un incremento record del 44,26% su base annua.

Cincinnati resta uno dei pochi grandi tornei combinati a non prevedere pari montepremi tra uomini e donne. In entrambi i tabelloni, il campione conquista i 1.000 punti in palio per un evento di questa categoria.

Montepremi ATP Cincinnati 2026: singolare e doppio

Questi i premi in denaro previsti per il singolare maschile del Masters 1000 di Cincinnati 2026, con i relativi punti validi per il ranking ATP.

Vittoria - $1.151.380 (€1.001.701) - 1.000 punti

Finale - $612.340 (€532.736) - 650 punti

Semifinale - $340.190 (€295.965) - 400 punti

Quarti di finale - $193.645 (€168.471) - 200 punti

Ottavi di finale - $105.720 (€91.976) - 100 punti

Terzo turno - $61.865 (€53.823) - 50 punti

Secondo turno - $36.110 (€31.416) - 30 punti

Primo turno - $24.335 (€21.171) - 10 punti

Questo invece il prize money del torneo di doppio maschile, con cifre riferite alla coppia.

Vittoria - $468.200 (€407.334)

Finale - $247.870 (€215.647)

Semifinale - $133.110 (€115.806)

Quarti di finale - $66.570 (€57.916)

Secondo turno - $35.700 (€31.059)

Primo turno - $19.510 (€16.974)

Montepremi WTA Cincinnati 2026

Ecco i premi del singolare femminile del WTA 1000 di Cincinnati 2026, con la vincitrice che come nel maschile porta a casa 1.000 punti.

Vittoria - $1.085.220 (€944.141)

Finale - $564.920 (€491.480)

Semifinale - $297.315 (€258.664)

Quarti di finale - $154.210 (€134.163)

Ottavi di finale - $81.752 (€71.124)

Terzo turno - $47.375 (€41.216)

Secondo turno - $26.255 (€22.842)

Primo turno - $16.260 (€14.146)

Le cifre del doppio femminile non sono ancora state diffuse ufficialmente e verranno aggiunte non appena disponibili.

Il vincitore del singolare maschile di Cincinnati porterà quindi a casa oltre 1,15 milioni di dollari (più di un milione di euro), mentre la campionessa del tabellone femminile incasserà poco più di 1,08 milioni di dollari (circa 944.000 euro). Nel doppio maschile, la coppia vincitrice si dividerà 468.200 dollari: assegni pesanti in un’edizione che, orfana di Sinner e Alcaraz, potrebbe davvero spalancare le porte a più di una sorpresa.