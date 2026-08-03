Montepremi ATP e WTA Canada 2026: torna il National Bank Open, uno dei tornei più longevi dell’intero circuito, che come da tradizione alterna le sue due storiche sedi canadesi. Nel 2026 tocca a Montréal ospitare il tabellone maschile dell’ATP Masters 1000, mentre Toronto accoglie il WTA 1000 femminile: un doppio evento sul cemento in programma dal 2 al 13 agosto, che apre il grande blocco nordamericano di avvicinamento agli US Open.

Più del tabellone, a fare notizia, però, sono le assenze pesanti sul fronte maschile. A Montréal non ci saranno Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic: un vuoto che ridisegna completamente le gerarchie e trasforma questo Masters 1000 nel più aperto dell’anno. Alexander Zverev eredita così i galloni di favorito numero uno, con l’idolo di casa Félix Auger-Aliassime, il campione uscente Ben Shelton e Daniil Medvedev tra i principali candidati ad approfittare dell’occasione.

Diverso lo scenario femminile di Toronto, dove le grandi protagoniste ci sono tutte - da Aryna Sabalenka a Iga Swiatek, da Elena Rybakina a Coco Gauff e Jessica Pegula - ma nessuna arriva in una condizione così dominante da chiudere i giochi in anticipo. A rendere ancora più interessante l’edizione 2026 è il prize money, che sul lato WTA registra un balzo senza precedenti.

Tabelloni allargati e montepremi in crescita: perché il prize money sale

Entrambi i tornei confermano il formato esteso a 96 giocatori su tabelloni da 128 posti, con le prime 32 teste di serie esentate dal primo turno. È proprio questo allargamento - introdotto lo scorso anno - a spiegare la crescita dei premi, particolarmente marcata sul circuito femminile.

Il montepremi totale dell’ATP di Montréal 2026 è di 9.415.725 dollari (circa 8.191.681 euro al cambio), in aumento del 2,42% rispetto al 2025. Sul versante WTA, il montepremi totale di Toronto sale a 7.433.076 dollari (circa 6.466.776 euro), con un incremento record del 44,26% su base annua. In entrambi i casi il campione conquista i 1.000 punti in palio per un torneo di questa categoria.

Le cifre ufficiali sono espresse in dollari statunitensi, secondo i dati diffusi dall’ATP Tour: le conversioni in euro sono calcolate al cambio di riferimento al 2 agosto 2026.

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Montepremi ATP Canada (Montréal) 2026: singolare e doppio

Questi i premi in denaro previsti per il singolare maschile del Masters 1000 di Montréal 2026, con i relativi punti validi per il ranking ATP.

Vittoria - $1.151.420 (€1.001.735) - 1.000 punti

Finale - $612.340 (€532.736) - 650 punti

Semifinale - $340.190 (€295.965) - 400 punti

Quarti di finale - $193.645 (€168.471) - 200 punti

Ottavi di finale - $105.720 (€91.976) - 100 punti

Terzo turno - $61.865 (€53.823) - 50 punti

Secondo turno - $36.110 (€31.416) - 30 punti

Primo turno - $24.335 (€21.171) - 10 punti

Questo invece il prize money del torneo di doppio maschile, con cifre riferite alla coppia.

Vittoria - $468.200 (€407.334)

Finale - $247.870 (€215.647)

Semifinale - $133.110 (€115.806)

Quarti di finale - $66.570 (€57.916)

Secondo turno - $35.700 (€31.059)

Primo turno - $19.510 (€16.974)

Montepremi WTA Canada (Toronto) 2026: singolare e doppio

Ecco i premi del singolare femminile del WTA 1000 di Toronto 2026, con la vincitrice che come nel maschile porta a casa 1.000 punti.

Vittoria - $1.085.220 (€944.141)

Finale - $564.920 (€491.480)

Semifinale - $297.315 (€258.664)

Quarti di finale - $154.354 (€134.288)

Ottavi di finale - $81.800 (€71.166)

Terzo turno - $47.605 (€41.416)

Secondo turno - $28.425 (€24.730)

Primo turno - $18.420 (€16.025)

E questo, infine, il prize money del torneo di doppio femminile, sempre con importi per coppia.

Vittoria - $379.080 (€329.800)

Finale - $200.690 (€174.600)

Semifinale - $107.760 (€93.751)

Quarti di finale - $53.900 (€46.893)

Secondo turno - $28.810 (€25.065)

Primo turno - $15.800 (€13.746)

Il vincitore del singolare maschile di Montréal porterà quindi a casa oltre 1,15 milioni di dollari (più di un milione di euro), mentre la campionessa di Toronto incasserà poco più di 1,08 milioni di dollari (circa 944.000 euro). Nel doppio, la coppia vincitrice a Montréal si dividerà 468.200 dollari e quella di Toronto 379.080 dollari: due assegni pesanti in un’edizione che, complici le tante assenze, potrebbe davvero spalancare le porte a più di una sorpresa.