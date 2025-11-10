Quanto guadagna Aryna Sabalenka? Il patrimonio della numero 1 del tennis

Con la stagione 2025 ormai consegnata agli archivi, il nome di Aryna Sabalenka risuona ancora una volta come il top del top del tennis femminile. Sia statistiche alla mano che dal punto di vista economico. Potente al servizio, aggressiva da fondo campo e capace di arrivare quasi sempre in fondo a ogni torneo, la bielorussa – ormai stabilmente prima nel ranking mondiale – non si limita a dominare il tabellone, ma capitalizza anche i riflettori che il circuito WTA le dedica. Dall’essere campionessa sui campi in cemento, erba e terra, a dominare la scena come una delle atlete più pagate del pianeta in passo è breve.

Oggi, grazie ai successi nei tornei più importanti e a un mix di sponsorizzazioni e visibilità globale, il suo “conto in banca tennistico” è andato ben oltre le cifre delle grandi dominatrici del passato. Di fatto - come vedremo - oggi solo Serena Williams la guarda dall’alto per volume del conto in banca tra le colleghe attuali e non.

Ma quanto guadagna davvero Aryna Sabalenka? Mettiamo a fuoco i prize money stagionali e di carriera, confrontiamo i suoi incassi con quelli delle rivali e analizziamo anche quanto pesa la componente “fuori dal campo” - sponsor, social e attività d’investimento - sullo stato patrimoniale della tennista più pagata del circuito.

Chi è Aryna Sabalenka? Biografia e palmarès

Aryna Sabalenka è nata il 5 maggio 1998 a Minsk, in Bielorussia. Alta 1,82 m (fonte WTA) e destrorsa, è nota per il suo stile di gioco aggressivo, fatto di servizi potenti e grandi colpi da fondo. Il prototipo della giocatrice moderna, con caratteristiche molto simili anche a tanti colleghi maschi di successo.

Dopo aver mostrato già nelle categorie juniores segnali di forte potenziale, è emersa a livello professionistico con una progressione costante: titoli nelle competizioni WTA, performance sempre più incisive nei tornei del Grande Slam, fino a conquistare la posizione di numero 1 del mondo (prima volta nel 2023). Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi titoli importanti: su tutti, i successi all’Australian Open (2023 e 2024) e allo US Open (2024 e 2025) ne hanno segnato il salto di qualità definitivo. In particolare, lo US Open 2025 l’ha consacrata anche a livello economico, dato che il prize money incassato è stato il più elevato della storia del tennis.

Ad oggi, Sabalenka ha conquistato 21 titoli in singolare e ben 6 in doppio, aggiudicandosi la prima posizione mondiale nel lontano 2021 anche per i tornei in coppia.

Tecnicamente è una giocatrice aggressiva, capace di dominare gli scambi con colpi potenti e di scaricare pressione nei momenti decisivi; umanamente, la sua immagine pubblica - a volte vulnerabile, spesso determinata - ha aumentato la sua riconoscibilità e il suo appeal verso sponsor e media, delineandone un profilo tra i più ricercati (anzi, il più ricercato) di tutto il circuito WTA.

leggi anche Quanto guadagna Sinner? Il patrimonio tra montepremi e sponsor

Quanto guadagna Aryna Sabalenka? Il patrimonio in campo della tennista più pagata del 2025

Nel 2025 Aryna Sabalenka ha vissuto una delle stagioni più redditizie della sua carriera:

secondo la WTA stessa, a stagione ufficiale conclusa il suo bottino stagionale è di poco superiore ai 15 milioni di dollari in prize money. La stagione più fruttuosa di sempre dal punto di vista economico.

Quindi, si può affermare tranquillamente che Sabalenka è tra le atlete con i ricavi da gara più elevati in assoluto nel tennis femminile. Anzi, guardando i dati ufficiali il paragone con le altre è sbalorditivo: se Sabalenka fa registrare la cifra monstre di 15.008.519 dollari, al secondo posto troviamo molto distanziata la polacca Iga Swiatek (vincitrice di Wimbledon 2025) con 9.912.532 dollari. Un distacco di più di 5 milioni di dollari complessivi!

E se allarghiamo lo sguardo al prize money complessivo in carriera, il dato è ancora più eclatante:

Aryna Sabalenka è la seconda tennista più pagata della storia con 45.175.621 dollari, dietro alla sola e inarrivabile (per il momento) Serena Williams che conta 94.816.730 dollari.

Considerando la piega che ha preso il tennis degli anni 2020 (con montepremi in evidente e costante aumento, anno dopo anno), non è azzardato immaginare che qualche tennista, prima o poi, possa battere il record di Serenona. E chissà che questa giocatrice non possa essere proprio Aryna Sabalenka.

In ogni caso, ricordiamo sempre che i guadagni citati sono relativi ai premi delle competizioni e non includono le imposte, le spese di allenamento, viaggio e staff che rappresentano i costi più rilevanti nella vita di un’atleta top.

leggi anche Quanto guadagna un tennista? La classifica dei più pagati al mondo

Il reddito sul campo è solo metà della storia: l’altra metà è costruita fuori dal campo, dove Aryna Sabalenka ha saputo monetizzare immagine e popolarità. Le stime pubblicate da fonti finanziarie riconosciute (Forbes tra esse) assegnano ad accordi di endorsement e sponsorizzazione valori considerevoli - nell’ordine di molti milioni annui - grazie a partnership con marchi internazionali come Nike, Wilson, Audemars Piguet, Whoop e altri partner strategici che valorizzano sia il suo appeal sportivo sia la sua presenza social.

Queste collaborazioni, calibrate su campagne globali e prodotti premium, forniscono un flusso ricorrente di reddito che, sommandosi ai prize money, definisce il suo patrimonio netto operativo. I social media amplificano ulteriormente questo effetto: con decine di milioni di visualizzazioni aggregate e un seguito internazionale, le sponsorizzazioni social paid post e le campagne native contribuiscono in modo significativo al suo fatturato annuale. E non è difficile immaginare che un singolo post possa valere diverse decine di migliaia di euro di entrate per Sabalenka, contando i quasi 4 milioni di follower se si prende in considerazione solo il profilo Instagram ufficiale.