Modello F24, come si compila? Guida pratica con istruzioni 2026

Il modello F24 si usa per il versamento della maggior parte dei tributi, compresi interessi e sanzioni e per utilizzare eventuali crediti di imposta maturati. Ma come si compila correttamente? In questa pratica guida vediamo come si compila il modello F24 e come scegliere la versione adatta a ogni esigenza.

Il Modello F24 dell’Agenzia delle Entrate è usato da tutti i contribuenti in quanto strumento utilizzato per la maggior parte dei pagamenti di imposte, tasse, contributi e sanzioni.

Il modello si compone di diverse sezioni, ad ognuna di esse corrisponde una diversa categoria di versamenti e per ogni tributo/sanzione o compensazione deve essere inserito il corretto codice tributo.

Ecco quindi cos’è e le istruzioni per compilare il modello F24.

Compilazione Modello F24: cos’è il modello F24?

Che cosa è il modello F24? Si tratta di un modello conforme messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate da usare per pagare imposte e contributi.

Può essere utilizzato da tutti i contribuenti, nel caso di titolari di partita Iva vige l’obbligo del pagamento telematico. La compilazione appare particolarmente semplice e intuitiva anche grazie alle guide messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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Le sezioni del modello F24

Si è anticipato che il modello F24 è utilizzato per il versamento della maggior parte dei tributi. Questo è possibile grazie al fatto che si divide in diverse sezioni, ma quali sono le sezioni del modello F24?

Le sezioni del modello F24 sono:

sezione Erario (IMPOSTE DIRETTE – IVA- RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI) che consente di inserire i versamenti dovuti verso lo Stato, come l’IVA, l’IRPEF o l’IRES e le tasse erariali;

(IMPOSTE DIRETTE – IVA- RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI) che consente di inserire i versamenti dovuti verso lo Stato, come l’IVA, l’IRPEF o l’IRES e le tasse erariali; sezione INPS ;

; sezione Regioni , usata per effettuare i versamenti delle imposte regionali (come l’IRAP) o delle addizionali regionali all’IRPEF, in questo caso occorre inserire il codice della Regione verso cui è diretto il versamento;

, usata per effettuare i versamenti delle imposte regionali (come l’IRAP) o delle addizionali regionali all’IRPEF, in questo caso occorre inserire il codice della Regione verso cui è diretto il versamento; sezione IMU e altri contributi locali , è predisposta per il pagamento delle imposte comunali;

, è predisposta per il pagamento delle imposte comunali; sezione Altri enti previdenziali e assicurativi.

Come si compila il Modello F24 e per quali imposte utilizzarlo

Il Modello F24 è disponibile presso banche, agenzie di riscossione e uffici postali, ma si può scaricare una versione in pdf direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello F24 è necessario per pagare la maggior parte imposte e dei contributi:

Con questo modello vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

autoliquidazione da dichiarazioni ;

; ravvedimento;

controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;

avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);

(in caso di omessa impugnazione); avviso di irrogazione di sanzioni ;

; istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

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Modello F24 Semplificato

Si è detto che esistono anche modelli alternativi a F24 ordinario, tra questi il modello F24 semplificato, ma quando si può usare? Il modello F24 Semplificato nasce con l’idea di agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, comprese l’IMU presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Il modello F24 Semplificato è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l’ufficio postale o l’agente della riscossione.

Nella sezione motivo del pagamento il contribuente deve indicare il destinatario del versamento: “ER” (erario) o “RG” (regione) o “EL” (ente locale), mentre nelle colonne successive deve essere indicato il codice tributo.

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Altri modelli F24

Oltre al modello F24, ordinario e semplificato, è disponibile il modello F24 Elide, la sigla Elide indica «Elementi Identificativi». Questo particolare modello deve essere utilizzato per i versamenti che non possono essere effettuati con il modello ordinario o semplificato in quanto devono essere aggiunte informazioni non collocabili in tali modelli.

Il modello F24 Elide deve essere utilizzato ad esempio, per il versamento di:

imposta di registro, imposta di bollo, sanzioni e interessi relativi alla registrazione dei con tratti di locazione;

imposte e tasse ipotecarie ;

; contributo unificato per il processo amministrativo ;

; imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali dovuta dai soggetti che svolgono attività di raccolta dei prodotti selvatici non legnosi (classe ATECO 02.30) e delle piante officinali spontanee;

addizionale erariale alla tassa automobilistica;

Ecotassa ;

; Iva per l’estrazione dei beni dal deposito Iva;

sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

Iva per l’immatricolazione dei veicoli acquistati nel mercato intracomunitario;

diritti di brevetto e tasse sui marchi.

Anche questo modello è diviso in tre sezioni:

Informazioni sul contribuente;

Informazioni sul versamento;

Estremi di pagamento.

Infine, è disponibile il modello F24 EP, Enti Pubblici, deve essere utilizzato da enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato per il pagamento delle ritenute alla fonte, dell’Irap, dei tributi erariali e comunali, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL.

Guida alla compilazione del modello F24

Come si compila il modello F24? Ecco nel dettaglio come fare.

Il modello F24 è diviso in sezioni:

per Irpef, Ires e IVA bisogna fare riferimento alla sezione “ Erario ”;

”; per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all’Irpef) si utilizza la specifica sezione “ Regioni ”;

”; per le imposte comunali (addizionale comunale, IMU, Tarsu/Tari e Tosap/Cosap) la sezione “ IMU e altri tributi locali ”.

I campi principali sono quelli relativi a:

Contribuente ;

; Coobbligato : da inserire solo nei casi richiesti, cioè adempimento per altri. In questo caso si inserisce il codice fiscale dell’erede, genitore, tutore o curatore fallimentare con il relativo codice identificativo;

: da inserire solo nei casi richiesti, cioè adempimento per altri. In questo caso si inserisce il codice fiscale dell’erede, genitore, tutore o curatore fallimentare con il relativo codice identificativo; Codici tributo : identificano l’imposta da pagare;

: identificano l’imposta da pagare; Anno/periodo di riferimento : indica l’anno di imposta al quale si riferisce l’imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre (ad esempio, per la scadenza del saldo Irpef da versare a giugno 2010 va indicato l’anno d’imposta 2009). I contribuenti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare devono barrare l’apposita casella posta nella sezione “ Contribuente ” e indicare nella colonna “ anno di riferimento ” il primo dei due anni solari interessati;

: indica l’anno di imposta al quale si riferisce l’imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre (ad esempio, per la scadenza del saldo Irpef da versare a giugno 2010 va indicato l’anno d’imposta 2009). I contribuenti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare devono barrare l’apposita casella posta nella sezione “ ” e indicare nella colonna “ ” il primo dei due anni solari interessati; Regioni : per le imposte regionali, oltre al codice tributo e all’anno di riferimento andrà indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento.

: per le imposte regionali, oltre al codice tributo e all’anno di riferimento andrà indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento. IMU e altri tributi locali: per l’addizionale comunale all’Irpef, oltre al codice tributo e all’anno di riferimento, qualora si riferisca a versamenti relativi a comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano andranno utilizzati gli specifici “codici enti”. Per i versamenti relativi ai restanti comuni andrà utilizzato il residuale “codice ente” 99. Per l’IMU, invece, il codice ente locale da riportare sul modello è quello catastale che contraddistingue il comune destinatario del versamento.

In caso di dubbi sui codici si può visitare il sito dell’Agenzia delle Entrate troverete le tabelle coi codici aggiornati.

Come compilare la sezione “Contribuente”

Il campo “Contribuente” deve essere compilato inserendo:

codice fiscale della persona fisica o la denominazione sociale della persona giuridica;

della persona fisica o la denominazione sociale della persona giuridica; codice fiscale;

cognome, nome e data di nascita;

sesso, indicando semplicemente la lettera “M” o “F”;

comune di nascita;

domicilio fiscale che per le persone fisiche coincide con l’indirizzo di residenza fiscale (non sempre coincidente con la residenza anagrafica);

provincia, via e numero civico.

I dati del coobbligato devono essere inseriti sono se necessari.

Come indicare le somme dovute nell’F24

Nel completare la compilazione si deve ricordare che le cifre vanno sempre indicate con le ultime due cifre decimali, anche se sono due zeri. Se deve essere inserita la somma di 80 euro, si scrive 80,00.

In presenza di più cifre decimali si arrotonda la seconda cifra decimale con il seguente criterio:

se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (euro 74,955 arrotondato diventa 74,96);

se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (euro 74,952 arrotondato diventa euro 74,95).

Inseriamo un esempio di compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU per semplificare le operazioni.

La compensazione nel modello F24

L’istituto della compensazione permette a tutti i contribuenti, titolari di partita IVA o meno, di compensare il versamento dei tributi d’imposta con eventuali crediti maturati. In linea generale tutte le imposte pagabili con il modello F24 sono a loro volta compensabili.

Esistono due forme di compensazione:

verticale , ovvero utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d’imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio si utilizza un credito Irpef relativo all’anno d’imposta del 2021 per pagare gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2022);

, ovvero utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d’imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio si utilizza un credito Irpef relativo all’anno d’imposta del 2021 per pagare gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2022); orizzontale, utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irap o Ires per pagare contributi previdenziali).

C’è un limite all’utilizzo dei crediti a compensazione e alle richieste dei rimborsi in conto fiscale. In base al comma 72 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022

a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro

In precedenza il limite era più basso. In realtà prima con il decreto Rilancio e poi con il decreto Sostegni bis già nel 2020 e 2021 il limite era di 2 milioni di euro, ma solo con la legge di bilancio 2022, tale limite è diventato strutturale.

Dal primo luglio 2024 cambiano le regole perché viene introdotto un limite alla compensazione (comma 49-quinquies, dell’articolo 37, D.L. 223/2006), in particolare non può essere operata nel caso di debiti erariali di importo superiore a 100 mila euro.

Il divieto di compensazione si applica solo nel caso in cui siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti pagamenti, inoltre si applica nel caso in cui per tale ruolo/accertamento esecutivo non siano in essere provvedimenti di sospensione.

In ogni sezione del modello F24 è inserita la colonna “importi a debito compensati”.

Come e dove pagare il modello F24

Per i titolari di partita IVA c’è l’obbligo di pagamento telematico, che può essere effettuato anche tramite intermediari.

I contribuenti senza partita Iva possono effettuare il pagamento del modello F24 presso gli sportelli di qualunque agenzia di riscossione, banca convenzionata o ufficio postale. Resta in ogni caso possibile pagare online, anche avvalendosi del servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Il versamento può essere effettuato i con i seguenti sistemi:

presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;

si possono utilizzare assegni bancari e circolari; presso gli agenti della riscossione sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;

sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari; presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici per pagamenti con carta Pago Bancomat ;

; presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, carta Postamat.

A breve sarà disponibile la funzionalità per pagare il modello F24 con l’app PagoPA.

leggi anche PagoPA, ora si può usare per pagare il modello F24

Quanto costa pagare F24 dal tabaccaio e in posta

Quando il modello F24 è pronto non resta che effettuare il pagamento, è possibile pagare in diversi punti, tra questi vi sono il tabaccaio e il classico ufficio postale. Naturalmente, si tratta di servizi che prevedono il pagamento di una commissione che va ad aggiungersi all’importo dovuto e risultante dal modello F24.

Pagare F24 presso il tabaccaio (deve essere abilitato al servizio) prevede una commissione di 2,50 euro. La stessa commissione viene applicata se il pagamento è effettuato presso un ufficio Postale. Si può pagare presso Poste Italiane e dal tabaccaio anche in contanti. Ricordiamo anche che Poste Italiane e la maggior parte delle banche mettono a disposizione il servizio per il pagamento del modello F24 online attraverso l’home banking.

Il pagamento del modello F24 con il servizio di Poste Italiane online è gratuito, presso gli sportelli di Poste Italiane è prevista una commissione di 2,50 euro. Stesso importo nel caso in cui il versamento avvenga presso un qualsiasi sportello bancario.

Si ricorda che pagare il modello F24 tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate è gratuito.

Errori da non commettere nella compilazione del modello F24

Quando si tratta di pagamenti bisogna prestare la massima attenzione, si rischia altrimenti di ritrovarsi a pagare somme più elevate del dovuto.

Ecco i principali errori riscontrati nella compilazione dei modelli F24 a cui prestare attenzione: