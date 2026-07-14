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Mercati, tra i 3 più convenienti c’è anche l’Italia

Laura Naka Antonelli

14 Luglio 2026 - 16:59

Piazza Affari tra i tre mercati più scontati al mondo, almeno sulla base di questi parametri. Le altre due Borse che presentano le stesse caratteristiche.

Mercati, tra i 3 più convenienti c’è anche l’Italia
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Sono tre i mercati azionari più convenienti al mondo. Tra questi, c’è anche il Ftse Mib di Piazza Affari, a dispetto dei record che l’indice di riferimento della Borsa di Milano ha testato di recente.

Certo, i rischi per chi vuole investire in Italia ci sono e Money.it li ha elencati in un articolo ad hoc dedicato alla Borsa di Milano, formulato sulla base di quanto riferito da diversi esperti di mercato. Ma, pur tenendo in considerazione le minacce più grandi che incombono sul mercato azionario italiano, c’è un parametro preciso che indica come il Ftse Mib, insieme ad altre due borse, sia il mercato più a sconto del mondo, tra quelli più importanti.

La verità su Piazza Affari e sugli altri due listini è tutta incisa in un post che mette a paragone gli indici e che è stato creato da una esperta del settore. [...]

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