Mercati nervosi, cresce l’incertezza: i motivi sono 4

Mercati dominati da un sentiment più pessimista sulla stabilità finanziaria. Le azioni sono scese mentre i rendimenti dei titoli di stato sono saliti in gran parte dell’Asia nella seduta odierna.

Gli indici cinesi stanno recuperando una sessione che mostrato andamenti incerti e contrastanti. I benchmark in Australia, Corea del Sud e Giappone sono diminuiti, con il Nikkei in rosso nonostante il Pil annualizzato per il primo trimestre sia stato rivisto al 2,7%, superiore all′1,9% previsto dagli economisti intervistati da Reuters.

I futures europei e statunitensi scendono dopo il calo di Wall Street. L’S&P 500 ha perso per un secondo giorno questa settimana e il Nasdaq 100 ha subito il peggior giorno da aprile, poiché le azioni tecnologiche hanno sopportato il peso maggiore dei nervosismi a causa di aspettative su tassi più alti.

I mercati sono tornati a temere banche centrali aggressive, mostrando un umore piuttosto negativo sui prossimi scenari finanziari. I motivi di nervosismo, però, sono almeno 4.

1. Sorpresa banche centrali: tassi alti a lungo?

Un rialzo a sorpresa dei tassi di interesse da parte della Bank of Canada ha fatto riaffiorare i timori che i tassi statunitensi possano rimanere più alti più a lungo e che la Federal Reserve rimanga aggressiva quando si riunirà la prossima settimana.

Nello specifico, la decisione della Banca del Canada di riprendere ad aumentare il costo del denaro ha scosso i mercati obbligazionari globali e ha sottolineato il difficile compito affrontato dalle banche centrali mentre cercano di rallentare l’attività economica per contenere l’inflazione.

I responsabili politici guidati dal governatore Tiff Macklem hanno posto fine a una pausa dichiarata a gennaio dopo che l’economia canadese si è dimostrata sorprendentemente forte nonostante i costi di indebitamento molto più elevati. Ma la situazione del Canada non è unica e potrebbe accadere che altre banche centrali, inclusa la Federal Reserve, questa volta debbano spingere i tassi più in profondità in un territorio restrittivo.

Il consenso più ampio è che la Fed farà almeno un altro aumento. La domanda è se arriverà la prossima settimana o a luglio. Lo strumento CME FedWatch ha mostrato che la probabilità che la Fed aumenti di 25 punti base la prossima settimana è del 36%, era del 22% il giorno prima.

A questo si aggiunge la certezza che la Bce aumenterà il costo di finanziamento per almeno un quarto di punto il 15 giugno.

2. Terremoto obbligazioni

Le obbligazioni stanno crollando dagli Stati Uniti all’Australia dopo che due rialzi shock dei tassi di interesse questa settimana hanno fornito agli operatori indizi su banche centrali ancora aggressive contro l’inflazione.

I rendimenti dei Treasury a più breve scadenza sono vicini ai massimi da marzo, mentre i loro equivalenti australiani sono balzati ai livelli visti l’ultima volta più di un decennio fa. Nel frattempo, il mercato dei Treasury ha ripristinato brevemente il prezzo completo della stretta della Federal Reserve entro luglio, che i trader prevedono essere l’ultimo aumento dei tassi di interesse nel 2023.

3. Mosse cinesi

Le maggiori banche cinesi hanno dichiarato di aver abbassato i tassi di interesse sui depositi in yuan, azione che potrebbe allentare la pressione sui margini di profitto e fare spazio a costi di prestito ridotti.

La Industrial and Commercial Bank of China Ltd, la Agricultural Bank of China Ltd, la Bank of China Ltd e la China Construction Bank Corp hanno tutte tagliato i loro tassi da giovedì, hanno mostrato i siti web degli istituti.

Le banche statali hanno tagliato i tassi sui depositi a vista di 5 punti base e sui depositi vincolati a tre e cinque anni di 15 punti base. Questo è il secondo taglio di questo tipo in un anno, con precedenti azioni intraprese a settembre.

Un organismo di regolamentazione supervisionato dalla People’s Bank of China ha chiesto agli istituti di credito di abbassare anche i tassi sui depositi in dollari Usa. Le mosse sono orientate a dare slancio alla ripresa, con il dragone osservato speciale nella sua crescita lenta e piena di insidie.

4. Crimine di guerra

La Germania ha incolpato il presidente russo Vladimir Putin per la distruzione della diga di Kakhova in Ucraina, e si è unito ad altri membri europei della Nato nel denunciarlo come un «crimine di guerra».

Le dichiarazioni si sono aggiunte alle crescenti proteste per il più grande disastro causato dall’uomo in Europa da decenni, mentre l’Ucraina ha affermato che stava aumentando gli sforzi di salvataggio per decine di migliaia di persone colpite dalle acque alluvionali scatenate dalla demolizione della diga martedì. Il Cremlino ha negato la responsabilità e ha affermato che dietro la breccia nella centrale idroelettrica di Kakhovka c’è l’Ucraina.