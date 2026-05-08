Se avessi €50.000 oggi, cosa faresti? Li useresti come anticipo per comprare un immobile da affittare, oppure li metteresti in un fondo indicizzato e ti dimenticheresti di averli?

La maggior parte delle persone non si pone nemmeno la domanda. Sceglie in base a quello che ha sentito dire: «il mattone non tradisce mai», «le azioni sono una scommessa», «l’affitto paga il mutuo». Ma quante di queste persone hanno davvero fatto i conti? Quante hanno messo nero su bianco tutti i costi, tutte le ore, tutti i rischi? E quante hanno confrontato il risultato finale dopo 10, 15, 20 anni?

Quello che scoprirai potrebbe ribaltare completamente la tua idea su dove mettere i tuoi risparmi. Perché quando togli le emozioni e guardi solo i numeri, la verità potrebbe essere molto diversa da quella che ti raccontano. [...]