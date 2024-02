Market mover della settimana: tutti i dati economici da non perdere

Market mover della settimana dal 26 febbraio al 1° marzo: tanti dati in arrivo e da non perdere per chi vuole essere aggiornato sull’economia mondiale.

L’inflazione tedesca e dell’Eurozona, insieme ai dati aggiornati dei prezzi PCE Usa - un indice osservato dalla Fed - sono tra i più importanti risultati macro attesi.

Tra gli aggiornamenti spiccano anche la fiducia aziende e consumatori in Italia, l’indicatore sul clima tra i consumatori in Germania, i Pmi manifatturieri in Eurozona, Cina, Usa.

Di seguito, tutti i market mover della settimana dal 26 febbraio al 1° marzo.

Market mover lunedì 26 febbraio

14:00, USD: Permessi di costruzione rilasciati Usa

16:00, USD: Vendite di nuove abitazioni Usa

Market mover martedì 27 febbraio

00:30, JPY: Indice nazionale generale dei prezzi al consumo Giappone

08:00, EUR: Rapporto della GfK sul clima fra i consumatori Germania

14:30, USD: Principali ordinativi di beni durevoli Usa

16:00, USD: Rapporto sulla fiducia dei consumatori Usa

Market mover mercoledì 28 febbraio

10:00, EUR: Livello di fiducia delle aziende Italia

10:00, EUR: Indice della fiducia dei consumatori Italia

14:30, USD: PIL (Trimestrale) (4° trim.) Usa

14:30, USD: Indice dei prezzi PIL (Trimestrale) (4° trim.) Usa

14:30, USD: PIL, vendite (4° trim.) Usa

Market mover giovedì 29 febbraio

00:50, JPY: Produzione industriale preliminare Giappone

08:00, EUR: Vendite al dettaglio in Germania

08:45, EUR: IPC Francia

08:45, EUR: PIL Francia

09:55, EUR: Tasso di disoccupazione Germania

10:00, EUR: Vendite industriali Italia

14:00, EUR: IPC preliminare in Germania

14:30, USD: Indice prezzi PCE Usa

Market mover venerdì 1° marzo