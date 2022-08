Market mover della settimana: verbali Fed e non solo

Market mover della settimana dal 15 al 19 agosto: quali sono i principali dati economici in arrivo?

Diversi risultati sono attesi dagli investitori, per indagare sulle condizioni dell’economia globale e delle singole potenze di tutto il mondo.

In focus c’è la Cina con le vendite al dettaglio, la disoccupazione e la produzione industriale. Importanti saranno anche gli aggiornamenti tedeschi dell’indice ZEW e quelli sulla bilancia commerciale dell’Eurozona.

In primo piano anche l’inflazione dell’area euro e del Regno Unito, oltre al Pil dell’Eurozona e alle vendite al dettaglio statunitensi e inglesi.

C’è attesa anche per i verbali Fed, per ottenere qualche informazione in più sulle prossime mosse di politica monetaria.

Nel dettaglio di seguito il calendario completo con i principali market mover della settimana dal 15 al 19 luglio.

Market mover lunedì 15 agosto

01:50, JPY: PIL Giappone

04:00, CNY: Produzione Industriale Cina

04:00, CNY: Tasso di disoccupazione Cina

Market mover martedì 16 agosto

08:00, GBP: Tasso di disoccupazione Regno Unito

11:00, EUR: Indice ZEW delle condizioni economiche Germania

11:00, EUR: Sentimento di fiducia dello ZEW Eurozona

14:30, USD: Permessi di costruzione rilasciati Usa

15:15, USD: Produzione industriale Usa

Market mover mercoledì 17 agosto

08:00, GBP: IPC Regno Unito

11:00, EUR: PIL Eurozona

14:30, USD: Vendite al dettaglio Usa

16:30, USD: Scorte di petrolio greggio Usa

20:00, USD: Verbali di riunione del FOMC Usa

Market mover giovedì 18 agosto

11:00, EUR: IPC Eurozona

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa

16:00, USD: Vendite di abitazioni esistenti Usa

Market mover venerdì 19 agosto