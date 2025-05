Market mover della settimana: i verbali Fed sono in primo piano

Buon 1° maggio 2025, le frasi più belle per la Festa dei lavoratori

Market mover della settimana dal 26 al 30 maggio: i verbali Fed sono i protagonisti assoluti del calendario economico dei prossimi giorni.

La pubblicazione delle minute della riunione della Federal Reserve sono sotto i riflettori degli analisti e degli investitori alla ricerca di nuovi dettagli sullo stato di salute dell’economia statunitense.

Tra gli altri dati più importanti spiccano la fiducia segnalata da GfK in Germania e quella dei consumatori sia negli USA che in Italia, considerati dei veri e propri termometri della percezione dei cittadini sulla situazione economica del Paese.

Inoltre, sotto la lente ci sono anche il PIL trimestrale USA nel dato preliminare, che arriva in una fase molto delicata per la prima potenza mondiale, stretta tra alto debito, nervosismo per i dazi di Trump e tensioni interne sul bilancio.

Attenzione anche ai nuovi dati sull’inflazione italiana.

Di seguito, tutti i market mover della settimana dal 26 al 30 maggio.

Market mover lunedì 26 maggio 16:30, EUR: Discorso della Presidente della BCE Lagarde

Market mover martedì 27 maggio 08:00, EUR: Rapporto della GfK sul clima fra i consumatori Germania

08:45, EUR: IPC Francia

14:30, USD: Ordinativi di beni durevoli USA

16:00, USD: Rapporto sulla fiducia dei consumatori USA

Market mover mercoledì 28 maggio 09:55, EUR: Variazione della disoccupazione in Germania

09:55, EUR: Tasso di disoccupazione Germania

12:00, USD: Vertice dell’OPEC

20:00, USD: Verbali di riunione del FOMC

Market mover giovedì 29 maggio 10:00, EUR: Livello di fiducia delle aziende Italia

10:00, EUR: Indice della fiducia dei consumatori Italia

14:30, USD: PIL (Trimestrale) (1° trim.) preliminare USA

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione USA

18:00, USD: Scorte di petrolio greggio USA