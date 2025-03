Market mover della settimana: PMI in primo piano, tutti i dati

Come investire in borsa?

Market mover della settimana dal 24 al 28 marzo: molti dati interessanti in arrivo sul calendario economico.

Stati Uniti ed Eurozona sono in primo piano con gli indici PMI preliminari dei settori manifatturiero e dei servizi aggiornati. In focus anche l’indice dei prezzi USA osservato speciale dalla Fed e il PIL della potenza americana, ormai sotto i riflettori dopo l’arrivo di Trump con la sua politica dei dazi così aggressiva.

Da monitorare attentamente anche le rilevazioni IFO sulle condizioni economiche in Germania, i prezzi alla produzione in Italia, l’inflazione in Regno Unito.

Di seguito, tutti i market mover della settimana dal 24 al 28 marzo nel dettaglio.

Market mover lunedì 24 marzo 09:30, EUR: Indice PMI composito Germania

09:30, EUR: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero Germania

09:30, EUR: Indice dei direttori degli acquisti del settore servizi Germania

10:00, EUR: Indice PMI manifatturiero Eurozona

10:00, EUR: Indice composito dei servizi Eurozona

10:00, EUR: Indice dei direttori agli acquisti del settore servizi Eurozona

10:30, GBP: Indice PMI composito Regno Unito

10:30, GBP: Indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero Regno Unito

10:30, GBP: Indice dei direttori degli acquisti del settore dei servizi Regno Unito

14:45, USD: Indice dei direttori agli acquisti del settore manifatturiero USA

14:45, USD: Indice S&P Global PMI Composito USA

14:45, USD: Indice dei direttori agli acquisti del settore terziario USA

Market mover martedì 25 marzo 10:00, EUR: Aspettative di business Germania

10:00, EUR: Valutazione dell’attuale situazione Germania

10:00, EUR: Indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania

15:00, USD: Rapporto sulla fiducia dei consumatori USA

15:00, USD: Vendita di case nuove USA

Market mover mercoledì 26 marzo 08:00, GBP: IPC Regno Unito

13:30, USD: Ordinativi di beni durevoli USA

Market mover giovedì 27 marzo 11:00, EUR: Previsioni economiche UE

13:30, USD: PIL (Trimestrale) USA

13:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione USA