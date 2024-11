Market mover della settimana: verbali Bce e inflazione sotto la lente

Europa nel mirino di Trump come la Cina, ecco perché secondo Gabellini

Cos’è la recessione in economia e finanza e cosa comporta

Market mover della settimana dall’11 al 15 novembre: inflazione protagonista del Calendario economico nei prossimi giorni, oltre a tanti altri dati importanti in arrivo.

Sotto i riflettori ci sono innanzitutto gli aggiornamenti sui prezzi al consumo di Stati Uniti, Germania e Italia, per capire se la traiettoria inflazionistica è davvero discendente. In focus anche le minute dell’ultimo incontro della Bce.

Da seguire anche gli indicatori Zew tedeschi sulle condizioni economiche, in un Paese sempre più in crisi ora anche politica. La produzione industriale in Cina, il PIL dell’Eurozona e del Regno Unito completano la lista di dati più attesi.

Nel dettaglio di seguito tutti i market mover della settimana dall’11 al 15 novembre.

Market mover lunedì 11 novembre

03:00, NZD: Aspettative sull’inflazione Nuova Zelanda

Market mover martedì 12 novembre

08:00, GBP: Tasso di disoccupazione Regno Unito

08:00, EUR: IPC Germania

11:00, EUR: Indice ZEW delle condizioni economiche Germania

11:00, EUR: Rilevazione ZEW del sentimento sull’economia Germania

11:00, EUR: Sentimento di fiducia dello ZEW

13:00, USD: Report mensile dell’OPEC

Market mover mercoledì 13 novembre

09:00, CNY: Nuovi mutui Cina

14:30, USD: IPC Usa

Market mover giovedì 14 novembre

08:00, GBP: PIL preliminare Regno Unito

11:00, EUR: PIL preliminare Eurozona

13:30, EUR: BCE pubblica le minute del meeting inerente le decisioni di politica monetaria

del meeting inerente le decisioni di politica monetaria 14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa

14:30, USD: IPP Usa

Market mover venerdì 15 novembre