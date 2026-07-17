Le migliori azioni ed ETC sul caffè per cavalcare la prossima ondata di prezzi

Il mercato del caffè si conferma uno dei più volatili tra le commodity agricole, con i futures Arabica sull’ICE che a luglio hanno registrato movimenti estremi: il 6 luglio il contratto di settembre ha guadagnato oltre il 16% in una sola seduta, toccando livelli intorno ai 350 centesimi per libbra, prima di correggere e stabilizzarsi intorno ai 320-340 centesimi a metà mese.

Dietro questi scostamenti ci sono ritardi nel raccolto brasiliano, scorte certificate ai minimi pluriennali e timori climatici. In questo scenario gli investitori possono scegliere tra l’esposizione azionaria a società della filiera o gli strumenti che replicano direttamente i futures. Entrambe le strade hanno prodotto rendimenti molto diversi nel 2026, con le azioni retail che hanno beneficiato della ripresa dei consumi fuori casa e gli ETC sulla commodity che hanno amplificato i movimenti dei prezzi del chicco.

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