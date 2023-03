Lavorare nel fintech: i migliori corsi di formazione online

Lavorare nel fintech è il sogno di molti: un settore stabile, in continua evoluzione e che offre molti posti di lavoro e salari molto alti. La grande domanda di questo settore origina da una mancanza sul territorio italiano di competenze adatte a soddisfarla, il che rappresenta un grande problema per le aziende.

Fortunatamente, molte università, scuole e piattaforme online si sono rese conto di questo «skill mismatch» ed hanno perciò iniziato a erogare dei corsi in grado di fornire agli studenti le giuste competenze per lavorare nel fintech.

Se si è ancora giovani è possibile iscriversi all’università e frequentare dei corsi universitari che portino poi a lavorare nel fintech, ma cosa si può fare se l’età è più avanzata oppure se si ha la necessità di lavorare a tempo pieno? In questo caso la cosa migliore da fare è iscriversi a dei corsi online: questi possono essere fruiti live o in maniera asincrona e spesso sono erogati da aziende che hanno al loro interno degli esperti oppure da delle vere e proprie scuole.

In generale, per lavorare nel fintech sono necessarie molte conoscenze: alcune delle più importanti sono inerenti alla gestione dell’innovazione, ai linguaggi di programmazione, alla blockchain, alle criptovalute e, perché no, al digital marketing.

Oggi vi presentiamo alcuni corsi online che possono aiutarvi ad aggiornare le vostre competenze e a lavorare nel fintech. Alcuni hanno una durata breve, mentre altri durano anche dei mesi (e offrono lo stage al termine).

Corsi online Start2Impact University

Start2Impact University è una piattaforma online che eroga master (per i quali non è richiesta la laurea) in italiano e in moltissimi settori diversi legati al mondo dell’innovazione e del fintech.

Questi corsi, perfetti per chi vuole lavorare nel fintech, offrono sia la possibilità di imparare la teoria, sia la possibilità di metterla in atto attraverso esercitazioni pratiche.

Al termine di alcuni master, che hanno una durata che va da 2 a 9 mesi, è previsto uno stage garantito e retribuito, presso una delle aziende del network Start2Impact.

I corsi attualmente disponibili e più utili per lavorare nel fintech sono: master in full stack development, master in UX/UI design, master in data science, master in blockchain development, master in front end development, master in data analysis, master in back end development e il master in mobile development.

Il primo anno di iscrizione alla piattaforma ha un costo di 897 euro, dopodiché 299 euro all’anno.

Corsi online Boolean

Boolean è una piattaforma online che offre corsi di formazione in ambito tech in lingua italiana. Attualmente quelli disponibili sono due, uno in Full stack web development e uno in Data analytics.

Entrambi sono ottimi per lavorare nel settore fintech, sono erogati live e hanno una durata di sei mesi, ma il primo richiede un impegno a tempo pieno, mentre il secondo soltanto part-time.

Il costo dei corsi cambia in base a quello che si sceglie, il primo ha un costo di 4.900 euro, mentre il secondo di 5.900 euro. È possibile pagare in un’unica soluzione o a rate, ma in questo caso il costo sale leggermente.

Per coloro che completano il corso in Full stack web development ma non riescono a trovare un lavoro a sei mesi dalla fine del corso è previsto un rimborso completo della retta di iscrizione.

Oxford Fintech Programme - Said Business School

Se desiderate arricchire il vostro curriculum oppure volete avere una conoscenza generale dei principali temi del settore fintech allora il programma organizzato dalla Said Business School dell’Università di Oxford fa sicuramente per voi.

Il principale beneficio a cui accedono gli studenti di questo corso è quello di potersi confrontare con esperti di livello internazionale come i docenti di Oxford.

Erogato interamente online e in lingua inglese, questo programma ha una durata di sei settimane. Durante queste settimane i temi trattati sono l’open banking, le criptovalute, l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei servizi finanziari e molti altri ancora. Il costo attuale è di circa 2.220 sterline.

Certified Expert in Digital Finance - Frankfurt School of Finance and Management

Realizzato da una delle migliori università di economia della Germania, il corso di Certified Expert in Digital Finance dell’Università di Francoforte punta a preparare i propri studenti con conoscenze solide relative al settore della finanza digitale. Il corso ha una durata di sei mesi circa e un costo che varia dai 1.350 euro ai 1.550 euro.

Durante il corso vengono coperte sei unità tematiche, che spaziano dai temi normativi della finanza digitale a quelli della gestione strategica.

Oltre ai corsi obbligatori, agli studenti è anche data la possibilità di scegliere un corso a scelta tra quelli disponibili, così da poter personalizzare il proprio percorso.

Decentralized finance (DeFi): the future of finance specialization - Coursera

Disponibile sul portale Coursera, questo corso - impartito dalla prestigiosa Duke University - mette a disposizione tutte le nozioni necessarie per comprendere cos’è e come funziona la finanza decentralizzata, anche conosciuta come decentralized finance o DeFi.

Il corso, gratuito ed erogato online, presenta 4 unità durante le quali vengono toccati molti aspetti, come la storia della finanza decentralizzata e sui problemi che essa risolve, i rischi e le opportunità che offre.

Se si vuole lavorare nel fintech, portali come Coursera o EdX sono ottimi per imparare nozioni di base che possono essere utilizzate nel mondo del lavoro. Qualora si voglia conoscere meglio una determinata tematica, è consigliabile sfruttare queste piattaforme, poiché sono gratuite, comode e affidabili.