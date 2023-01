Le università italiane dove studiare fintech e innovazione

Molti giovani italiani sognano di fare innovazione e creare qualcosa che migliori la vita dei cittadini. Per farlo è però necessaria una solida formazione, molto studio e anche un po’ di talento. Fortunatamente in Italia ci sono molte istituzioni che sono in grado di fornire agli studenti le competenze adatte per lanciarsi a capo fitto nel mondo dell’innovazione e del fintech, l’unica cosa che rimane loro da fare è scegliere dove recarsi.

Tra le istituzioni presenti sul territorio italiano, quelle che riscuotono senza dubbio maggiore successo sono le università, luoghi non solo deputati a creare i lavoratori di domani, ma anche a promuovere l’innovazione. Alcune di queste università offrono corsi specifici - lauree magistrali, master o dottorati - per formare persone in grado di creare e gestire l’innovazione, vediamo perciò quali sono e dove sono ubicati.

Per aiutarvi a scegliere l’università per studiare il fintech e l’innovazione in Italia, noi di Money.it abbiamo cercato i corsi disponibili, regione per regione, in grado di fornire i giusti strumenti per diventare gli innovatori di domani.

È importante ricordare che spesso per accedere a questo tipo di corsi, specialmente alle lauree magistrali, è necessaria una laurea in economia (economia e commercio o economia aziendale) oppure una in informatica, specialmente per i corsi in ambito fintech.

Questa regola non vale sempre, possono esserci infatti alcune eccezioni, come studenti che pur non avendo una laurea di questo genere hanno integrato all’interno del loro corso di laurea numerosi esami propedeutici all’iscrizione. Per avere una panoramica chiara, si consiglia di visitare i siti delle singole università.

Abruzzo

Università di Chieti-Pescara: Laurea Magistrale in Economia e finanza delle imprese e degli ecosistemi - profilo in Economia e management della trasformazione ecologica e digitale (LM-56).

Università di Teramo: Laurea Magistrale in Economia dell’innovazione, del territorio e della sostenibilità (LM-77).

Basilicata

L’Università degli Studi della Basilicata, l’unica della regione, non presenta né corsi di laurea magistrale, né corsi di master attinenti all’innovazione e al fintech.

Calabria

Università della Calabria: Laurea Magistrale in Finance and insurance (in inglese) (LM-16).

Campania

Università degli Studi della Campania: Laurea Magistrale in Economia e management, profilo in startup, sviluppo e valore d’azienda.

Università degli Studi di Napoli «Federico II»: Laurea Magistrale in Innovation and international management (LM-77)

Università degli Studi di Napoli «Partenope»: Laurea Magistrale in Marketing e management internazionale - profilo Innovation (LM-77); Laboratorio di alta formazione Napoli FinTech Lab.

Università degli Studi di Salerno: Laurea Magistrale in Data science e gestione dell’Innovazione (LM-91).

Università degli Studi di Bologna: Master in Technology and innovation management; Master in Finance and fintech; Laurea Magistrale in Digital transformation management (LM-77).

Università di Ferrara: Laurea Magistrale in Economia e management per la creazione di valore (LM-77).

Friuli Venezia Giulia

Università di Udine: Dottorato di ricerca in Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo.

Lazio

Università Lumsa: Laurea Magistrale in Management and finance, profilo in Entrepreneurship and innovation for sustainability (in inglese) (LM-77).

Università Luiss: Master in Innovation management and operation technology (MIOT 4.0); Laurea Magistrale in Strategic management profilo in Digital transformation and organizational innovation oppure profilo in Business model innovation.

Università di Roma «La Sapienza»: Laurea Magistrale in Economia e comunicazione per il management e l’innovazione (LM-77); Laurea Magistrale in Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità (LM-77).

Università di Roma «Tor Vergata»: Laurea Magistrale in Business administration profilo in Social innovation and sustainability (in inglese) (LM-77).

Università della Tuscia: Laurea Magistrale in Economics and communication for management and innovation (in inglese) (LM-77).

Liguria

Nessuna delle università in Liguria presenta un corso di laurea o un master basato sull’innovazione o sul fintech.

Lombardia

Politecnico di Milano: International master in fintech, finance and digital innovation; Master executive in innovation; Master in Strategic design for innovation and transformation management; International master in innovation and entrepreneurship.

Università Carlo Cattaneo (LIUC): Laurea Magistrale in Entrepreneurship and innovation (LM-77)

Università Cattolica del Sacro Cuore: Master digital innovation & FinTech: la trasformazione digitale nel settore bancario e assicurativo; Laurea Magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale (LM-77); Laurea Magistrale in Innovation and technology management (in inglese); (LM-77).

Università Bocconi: Laurea Magistrale in Economics and management of innovation and technology (LM-77).

Università degli Studi dell’Insubria: Laurea in Economia e Management dell’innovazione e della sostenibilità (L-18/ L-33).

Università degli Studi di Bergamo: Laurea Magistrale in Management, innovazione e finanza (LM-77).

Università degli Studi di Milano: Laurea Magistrale in Management and innovation for entrepreneurship (in inglese)(LM-77); Corso di perfezionamento in Innovazione tecnologica, regole e fintech 5.0.: piattaforme, blockchain e intelligenza artificiale.

Università degli Studi di Pavia: Master in Gestione innovativa dell’arte: finanza, marketing e strategia; Laurea Magistrale in Economics development and innovation (in inglese) (LM-56).

Marche

Università degli Studi di Macerata: Laurea Magistrale in Scienze giuridiche per l’innovazione profilo Diritto e sicurezza delle nuove tecnologie (LM/SC-GIUR).

Molise

Università degli Studi del Molise: Laurea Magistrale in Management imprenditorialità e innovazione (LM-77).

Piemonte

Politecnico di Torino: Laurea Magistrale in Ingegneria della produzione industriale e dell’innovazione tecnologica (LM-33); Master di secondo livello in Quantum communication and computing; Master executive in Imprenditorialità e management per il 2030.

Università del Piemonte Orientale: Laurea Magistrale in Intelligenza artificiale e innovazione digitale (LM-18/LM-91).

Università di Torino: Master in Manager dell’innovazione e gestione aziendale data-driven.

Puglia

Libera Università Mediterranea: Laurea Magistrale in Economia e management profilo Innovation management (LM-77), Master in Banking innovation and risk.

Politecnico di Bari: Master in Intelligenza artificiale e machine learning.

Università degli Studi di Foggia: Banca, finanza e mercati (LM-56/LM-77).

Università degli Studi del Salento: Master in Banking, financial and insurance law.

Sardegna

Università degli Studi di Cagliari: Laurea Magistrale in Data science, business analytics e innovazione (LM-77); Master in Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence.

Sicilia

Università degli Studi di Messina: Laurea Magistrale in Innovazione, imprenditorialità e turismo (LM-77).

Toscana

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento «Sant’Anna» di Pisa: Laurea Magistrale in Innovation management, in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento (in inglese)(LM-77); Seasonal school Economics of innovation and technological change.

Università degli Studi di Firenze: Master in Banking and fintech; Big data analytics and technologies for management; Master in Digital transformation (MDT). Progettare e gestire l’innovazione; analisi, linguaggio e strumenti della rivoluzione digitale.

Università degli Studi di Pisa: Dottorato in Blockchain e distributed ledger technology; Laurea Magistrale in Diritto dell’innovazione per le imprese e le istituzioni (LM/SC-GIUR).

Trentino Alto Adige

Università degli Studi di Bolzano: Laurea Magistrale in Innovation and entrepreneurship (in inglese)(LM-77).

Università di Trento: Laurea Magistrale in Innovation management, in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento «Sant’Anna» di Pisa (LM-77).

Umbria

Università degli Studi di Perugia: Finanza e metodi quantitativi per l’economia (LM-90).

Valle d’Aosta

L’Università della Valle d’Aosta, unica della regione, non presenta corsi di laurea focalizzati su fintech e innovazione.

Veneto