La portabilità del contributo extra del datore di lavoro si avvicina, ma ci sono dei rischi da valutare

Dal 31 ottobre entrerà in vigore la cosiddetta portabilità del contributo del datore di lavoro tra tutti i fondi pensione.

Si tratta di una novità di grande rilievo, con potenziali vantaggi significativi per i lavoratori in termini di flessibilità e possibilità di scelta. Tuttavia, come spesso accade, senza un adeguato livello di informazione e consapevolezza, il rischio è quello di compiere decisioni poco vantaggiose, passando da una soluzione non ottimale a un’altra ancora meno conveniente.

Un primo aspetto da considerare riguarda le modalità di trasferimento del fondo pensione. Prima ancora di individuare la destinazione più adatta, è necessario verificare di possedere i requisiti per effettuare il trasferimento. [...]