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La portabilità del contributo extra del datore di lavoro si avvicina, ma ci sono dei rischi da valutare

Pietro Pisello

7 Maggio 2026 - 10:02

Portabilità del fondo pensione: opportunità e rischi. Requisiti, tempi e come scegliere il fondo più adatto per evitare errori e migliorare i rendimenti.

La portabilità del contributo extra del datore di lavoro si avvicina, ma ci sono dei rischi da valutare

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Dal 31 ottobre entrerà in vigore la cosiddetta portabilità del contributo del datore di lavoro tra tutti i fondi pensione.

Si tratta di una novità di grande rilievo, con potenziali vantaggi significativi per i lavoratori in termini di flessibilità e possibilità di scelta. Tuttavia, come spesso accade, senza un adeguato livello di informazione e consapevolezza, il rischio è quello di compiere decisioni poco vantaggiose, passando da una soluzione non ottimale a un’altra ancora meno conveniente.

Un primo aspetto da considerare riguarda le modalità di trasferimento del fondo pensione. Prima ancora di individuare la destinazione più adatta, è necessario verificare di possedere i requisiti per effettuare il trasferimento. [...]

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