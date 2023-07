La Cina trascinerà gli Usa in recessione? Il nuovo allarme

Recessione negli Usa: ci sarà o no? Gli investitori cominciano a temere che la potenza americana possa essere trascinata in un rallentamento profondo dell’economia dalla Cina.

Come descritto in una analisi di Marketwatch, la domanda che ci si pone di più oggi è se il dragone, e anche l’Europa, possano spingere verso la recessione la più grande economia del mondo.

Il campanello di allarme è suonato più che mai lunedì 17 luglio, dopo che i deludenti dati sulla crescita del secondo trimestre provenienti dalla Cina hanno messo in ombra i commenti del segretario al Tesoro Janet Yellen, secondo la quale non c’è alcuna recessione in vista negli Stati Uniti.

Le azioni europee hanno chiuso per lo più in ribasso e i principali indici azionari statunitensi sono stati in qualche modo incerti durante la mattinata di New York prima di scrollarsi di dosso i dubbi sulle prospettive di finire più in alto.

In sintesi, l’effetto Cina si è palesato in tutta la sua potenza. Ora, i mercati temono che possa lasciare il segno nella crescita degli Usa.

Usa in recessione? Attenzione all’effetto Cina ed Europa

L’attenzione sulla Cina che ha permeato i mercati globali in questo inizio di settimana sottolinea l’ultimo cambiamento nella narrativa che investitori e trader stanno prendendo in considerazione.

Per mesi, il dubbio e l’argomento centrale è stato quale atterraggio avrebbe sperimentato l’economia statunitense tra le possibilità di uno duro, morbido o nullo in nome della politica Fed.

Tuttavia, ciò di cui si è parlato meno è se una forte economia statunitense fosse in grado di resistere a una recessione economica globale.

La zona euro è caduta in una recessione tecnica all’inizio di quest’anno nel pieno di una crisi del costo della vita. Nel frattempo, la riapertura del commercio cinese a dal blocco Covid sta svanendo e le pressioni deflazionistiche sono aumentate.

I dati di lunedì 17 luglio hanno mostrato che l’economia cinese è cresciuta solo dello 0,8% nel secondo trimestre, in calo rispetto al 2,2% del primo trimestre e del 6,3% rispetto all’anno precedente.

“Recentemente c’è stata una biforcazione tra noi e il resto del mondo, tra cui la Cina e l’Europa — i maggiori attori nel macroambiente globale — con tutti in crescita a ritmi diversi. Le pressioni inflazionistiche sono diverse e diversa la tempistica degli sforzi per uscire dalla pandemia”, ha affermato Keith Buchanan, senior portfolio manager presso GLOBALT Investments ad Atlanta, che sovrintende a circa 2,5 miliardi di dollari.

Con l’Europa che affronta le sue battaglie con un’inflazione più persistente, la domanda dall’altra parte è: ’la Cina ha bisogno di più stimoli?’, ha dichiarato Buchanan per Marketwatch, aggiungendo:

“È una lotta completamente diversa da quella che abbiamo noi e l’Europa. Quindi la domanda naturale è: «tutti e tre possono continuare lungo la loro strada senza influenzare l’altro?»”

Lo stratega ha sottolineato che il mercato ha prezzato gli Stati Uniti verso la fine del ciclo di inasprimento e l’ottimismo su un atterraggio morbido, ma questo atterraggio può essere morbido visto ciò che sta influenzando il resto del mondo? Solo il tempo lo dirà.

La domanda più grande, a questo punto, è se c’è abbastanza volontà di riaccendere e coinvolgere nuovamente l’economia cinese con stimoli, prima di poter considerare se possiamo tenere la nostra economia fuori da una recessione: questo l’allarme dell’esperto, che ha voluto evidenziare così l’importanza dell’interdipendenza tra le grandi economie.

I dati deboli di lunedì dalla Cina hanno anche superato l’impatto delle osservazioni fatte da Yellen, che ha dichiarato a Bloomberg Television di non aspettarsi una recessione economica negli Stati Uniti, anche se il rallentamento cinese potrebbe causare effetti a catena in tutto il mondo.

“L’economia cinese è cresciuta di un 6,3% su base annua, inferiore alle attese nel secondo trimestre del 2023, mancando le previsioni del 7,3% e sollevando preoccupazioni non solo per un rallentamento sempre più profondo, ma anche per la mancanza di una solida risposta politica dalle autorità”, ha dichiarato Raffi Boyadjian, capo analista degli investimenti per XM con sede a Cipro.

Considerando che l’economia del paese asiatico era in una posizione di gran lunga più debole su base annua rispetto a quanto previsto in precedenza e l’assenza di sostanziali misure di stimolo, “c’è un crescente senso di frustrazione e ansia per le prospettive economiche in calo della Cina”, ha scritto l’analista in una nota.