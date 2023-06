L’Euro non si ferma, Eur/Usd al rialzo: cosa significa per le borse?

In seguito alle comunicazioni delle banche centrali della scorsa settimana, il mercato ha scelto di modificare la direzione che aveva preso negli ultimi due mesi. La decisione del presidente della Federal Reserve, Powell, ha instillato fiducia nei mercati azionari, nonostante i funzionari della banca centrale abbiano definito i Pivot secondo i quali, in uno scenario estremo, la Fed potrebbe persino aumentare i tassi d’interesse fino al 6%.

Tuttavia, il mercato ha scelto di non credere a questo scenario. Al contrario, in Europa, le comunicazioni sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) hanno creato le premesse per un’ipotesi di scenario di mercato più aggressivo. Di conseguenza, i capitali si sono spostati presumibilmente verso i mercati europei, nei quali i tassi d’interesse continueranno a essere considerati come una variabile positiva, come ha suggerito la presidente Lagarde nella conferenza stampa della settimana scorsa. [...]