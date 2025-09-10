L’egemonia di Apple Watch è finita. Ora sono i cinesi a controllare il mercato

All’indomani del Keynote di presentazione dei suoi nuovi prodotti, per Apple è arrivato il momento di fare un resoconto generale e di raccogliere i primi feedback ricevuti dall’utenza. Oltre ai tanto chiacchierati iPhone e ai nuovi AirPods Pro, l’evento “Awe Dropping” ha avuto anche una finestra dedicata all’annuncio di Apple Watch Series 11, Ultra 3 ed SE 3.

Tra nuove funzionalità e miglioramenti di quelle già esistenti nelle precedenti versioni, l’OEM di Cupertino spera di aver colpito nel segno. I dati però non sono dalla sua parte, come rivelato da diversi analisti e ricercatori del settore. Il mondo degli smartwatch è in fermento come mai prima d’ora, ma non grazie al colosso californiano: i nuovi numeri uno sono i marchi cinesi.

leggi anche Questo colosso tech è pronto a superare gli Apple Watch con orologi che prevengono le malattie

Smartwatch, i cinesi sorpassano Apple Watch I dati forniti dalla società di analisi Counterpoint Research forniscono un quadro piuttosto chiaro su quello che è l’andamento di vendita degli smartwatch in questo 2025. Huawei detiene il 21% della torta a livello globale, mentre Apple continua a calare dopo sette trimestri consecutivi di negativo. Un grande cambiamento che non interessa solo i singoli marchi, ma anche i territori. Per la prima volta in assoluto, infatti, la Cina è diventata il mercato più grande al mondo per smartwatch avanzati, superando il Nord America. La scelta qui è molto più ampia, anche grazie all’integrazione con le app locali e ai prezzi meno proibitivi. Gli smartwatch vengono utilizzati per la navigazione, per i pagamenti contactless, per avere i dati sanitari a portata di polso e molto altro. Lo sa bene proprio Huawei che, grazie alla sua linea di orologi intelligenti che varia da 100 a 400 dollari, ha registrato una crescita del 52% in soli 12 mesi. A seguire, altri due brand consolidati in Cina come Xiaoomi e Imoo.