L’acqua il nuovo megatrend. Le azioni preferite dagli analisti e l’ETF da conoscere

Per molto tempo la disponibilità di acqua è stata considerata una certezza nei Paesi sviluppati. Bastava aprire un rubinetto, irrigare un campo o alimentare un impianto industriale perché una rete invisibile garantisse continuità, qualità e costi relativamente contenuti. Oggi quella certezza comincia a mostrare crepe sempre più evidenti.

Temperature elevate, precipitazioni meno regolari e periodi di siccità più frequenti stanno modificando il rapporto tra territori e risorse idriche. Il problema non riguarda più soltanto alcune aree desertiche o economicamente fragili: coinvolge città europee, distretti agricoli, centrali energetiche, fabbriche di semiconduttori e infrastrutture digitali.

La finanza ha iniziato a osservare questa trasformazione con crescente attenzione. Ma l’acqua non è un investimento semplice da interpretare. La sua scarsità può creare nuove opportunità economiche, senza rendere automaticamente convenienti tutte le società che operano nel settore. Per individuare le aziende realmente esposte al cambiamento in corso occorre comprendere dove saranno indirizzati gli investimenti e quali modelli di business riusciranno a trasformarli in ricavi e utili.

Il cambiamento climatico rende strutturale la crisi dell’acqua

Il cambiamento climatico non determina soltanto una riduzione uniforme delle precipitazioni. Produce soprattutto una maggiore irregolarità: lunghi periodi asciutti possono essere interrotti da piogge molto intense, difficili da assorbire e conservare. La quantità annuale di acqua può quindi non diminuire drasticamente, mentre peggiora la sua disponibilità nei luoghi e nei momenti in cui serve.

Questa dinamica aumenta la pressione su acquedotti, bacini, impianti di depurazione e sistemi di irrigazione. Le reti devono essere in grado di ridurre le perdite, immagazzinare maggiori quantità durante le fasi favorevoli e distribuire l’acqua in modo più efficiente nei periodi di scarsità.

La Commissione europea punta a migliorare di almeno il 10% l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua entro il 2030, intervenendo sulle perdite, sul riutilizzo delle acque reflue e sulla digitalizzazione delle infrastrutture. L’industria europea collegata al settore genera già un giro d’affari superiore a 100 miliardi di euro e impiega circa 1,7 milioni di persone.

Anche la Banca Mondiale ha riconosciuto il carattere economico e sociale dell’emergenza. Circa quattro miliardi di persone sperimentano condizioni di scarsità almeno durante una parte dell’anno, mentre una quota significativa dell’occupazione globale dipende direttamente o indirettamente dalla disponibilità di acqua.

Non si tratta quindi di un tema destinato a esaurirsi con la fine di una singola estate particolarmente calda. Gli investimenti necessari riguardano orizzonti pluriennali e comprendono reti, contatori intelligenti, impianti di trattamento, desalinizzazione, irrigazione di precisione e sistemi per il recupero delle acque industriali.

Dove verranno indirizzati gli investimenti

La prima area riguarda la sostituzione delle infrastrutture obsolete. In molte città una parte significativa dell’acqua immessa nelle condutture non raggiunge gli utenti a causa di perdite, rotture e sistemi di monitoraggio insufficienti.

Le società che producono pompe, valvole, idranti, tubazioni e apparecchiature per il controllo della pressione possono beneficiare di programmi pubblici che difficilmente potranno essere rinviati all’infinito. Negli Stati Uniti sono stati stanziati miliardi di dollari per le reti di acqua potabile, la depurazione e la sostituzione delle vecchie condutture in piombo.

Un secondo filone è rappresentato dai contatori intelligenti. Le utility hanno bisogno di conoscere in tempo reale quanta acqua viene consumata e dove si verificano le perdite. Il valore economico non deriva soltanto dalla vendita del dispositivo, ma anche dai ricavi ricorrenti prodotti da software, collegamenti cellulari e servizi di analisi.

Il trattamento delle acque industriali costituisce un’altra area di crescita. La produzione di semiconduttori richiede acqua ultrapura, mentre i data center utilizzano grandi quantità di fluidi per il raffreddamento diretto o indiretto. La diffusione dell’intelligenza artificiale collega quindi il tema dell’acqua a uno dei principali trend tecnologici del momento.

Veolia punta a portare a un miliardo di euro entro il 2030 i ricavi provenienti da data center e produttori di chip, rispetto ai 560 milioni registrati nel 2025. Ecolab ha rafforzato la propria presenza nel raffreddamento a liquido acquistando CoolIT Systems per circa 4,75 miliardi di dollari.

L’irrigazione di precisione permette invece di ridurre i consumi agricoli attraverso sensori, controllo remoto e distribuzione differenziata. La desalinizzazione può diventare indispensabile nelle regioni costiere più aride, ma presenta costi energetici elevati e una forte dipendenza da grandi commesse.

Xylem, il titolo più completo del settore idrico

Xylem è probabilmente la società quotata che offre l’esposizione più ampia all’intero ciclo dell’acqua. Il gruppo produce pompe, sistemi di misurazione, apparecchiature per il trattamento, sensori e piattaforme digitali destinate a utility, industrie e attività commerciali.

Nel primo trimestre del 2026 ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di dollari e ordini per 2,2 miliardi. L’utile rettificato per azione è aumentato del 9%, mentre per l’intero esercizio la società prevede ricavi compresi tra 9,2 e 9,3 miliardi di dollari.

Le raccomandazioni emesse nell’ultimo mese sono favorevoli. Il 16 luglio RBC ha confermato il giudizio Outperform e aumentato il target price da 157 a 159 dollari. Rispetto alla chiusura del 17 luglio 2026, pari a 122,96 dollari, l’obiettivo implica un potenziale rialzo del 29,3%.

Il 25 giugno Jefferies aveva promosso il titolo da Hold a Buy, alzando il target da 130 a 140 dollari. Lo scostamento rispetto alla stessa quotazione di riferimento è del 13,9%.

Xylem presenta una forte esposizione al rinnovamento delle reti, alla digitalizzazione e al trattamento delle acque. Il rischio principale è rappresentato dalla valutazione: il mercato riconosce già alla società una posizione competitiva elevata e potrebbe reagire negativamente a un eventuale rallentamento degli ordini.

Ecolab, quando l’acqua incontra l’intelligenza artificiale

Ecolab è più diversificata rispetto a Xylem. Opera nell’igiene, nella sanificazione, nell’industria alimentare e nei servizi per la salute, ma attraverso Nalco Water è uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni per la gestione dell’acqua industriale.

Nel primo trimestre del 2026 i ricavi sono cresciuti del 10% a 4,1 miliardi di dollari, mentre l’utile rettificato per azione è aumentato del 13%. Per l’intero esercizio la società prevede una crescita dell’utile compresa tra il 12% e il 15%, senza considerare gli effetti dell’acquisizione di CoolIT.

Il 17 luglio Oppenheimer ha promosso Ecolab da Market Perform a Outperform, fissando un target di 320 dollari. Rispetto alla chiusura della stessa giornata, pari a 272,91 dollari, il potenziale teorico è del 17,3%.

Deutsche Bank ha confermato Buy il 9 luglio e aumentato l’obiettivo da 325 a 335 dollari, il 22,8% sopra la quotazione di riferimento. RBC ha mantenuto Outperform con target a 337 dollari, corrispondente a uno scostamento positivo del 23,5%. Citi aveva invece portato il proprio obiettivo a 330 dollari il 24 giugno, indicando un potenziale del 20,9%.

La combinazione tra ricavi ricorrenti, acqua industriale e crescita dei data center rende Ecolab una delle società più interessanti del comparto. Anche in questo caso, tuttavia, una parte importante delle aspettative potrebbe essere già incorporata nel prezzo.

Veolia, l’opzione europea più diversificata

Veolia combina acqua, depurazione, rifiuti, energia e servizi ambientali. È meno concentrata sul solo settore idrico rispetto a Xylem, ma possiede competenze rilevanti nella desalinizzazione, nel trattamento delle acque industriali e nella gestione delle utility.

Nel primo trimestre del 2026 il gruppo ha realizzato ricavi per 11,43 miliardi di euro e un EBITDA di 1,77 miliardi. L’EBITDA è aumentato del 5,1% a perimetro e cambi costanti, mentre le attività collegate all’acqua sono cresciute del 2%.

Il 23 giugno Morgan Stanley ha confermato il giudizio Buy e aumentato il target da 36 a 39 euro. Rispetto alla chiusura del 17 luglio, pari a 37,51 euro, il margine teorico è del 4%.

Veolia offre una maggiore diversificazione e una presenza globale, ma presenta anche un indebitamento significativo e una maggiore dipendenza dalla regolamentazione. Il potenziale indicato dagli analisti è più contenuto rispetto a quello attribuito a Xylem ed Ecolab.

Mueller Water Products, la scommessa sulle reti americane

Mueller Water Products produce valvole, idranti e componenti destinati soprattutto alle reti idriche nordamericane. Il gruppo può beneficiare direttamente dei programmi di sostituzione delle infrastrutture municipali.

Nel secondo trimestre fiscale del 2026 le vendite sono cresciute del 5,5% a 384,4 milioni di dollari. Per l’intero esercizio sono previsti ricavi tra 1,47 e 1,49 miliardi e un EBITDA rettificato compreso tra 360 e 365 milioni.

Il giudizio più recente è però prudente. Il 30 giugno Barclays ha avviato la copertura con raccomandazione Underweight e target a 25 dollari. Rispetto alla quotazione di 25,51 dollari del 17 luglio, l’obiettivo indica un ribasso potenziale del 2%.

Il trend delle infrastrutture è favorevole, ma la società rimane esposta alla tempistica della spesa pubblica, al ciclo edilizio e all’aumento dei costi dei materiali.

Badger Meter, la digitalizzazione non basta a evitare i rischi

Badger Meter è specializzata nei contatori intelligenti, nei sensori e nei sistemi software utilizzati dalle utility per monitorare le reti.

Nel primo trimestre del 2026 le vendite sono diminuite del 9% a 202,3 milioni di dollari. L’utile operativo è sceso da 49,4 a 35,2 milioni e l’utile per azione è passato da 1,30 a 0,93 dollari. La società ha attribuito il rallentamento alla tempistica dei progetti e prevede un recupero nella seconda metà dell’anno.

Il 13 luglio Barclays ha mantenuto Underweight e ridotto il target da 110 a 109 dollari. Rispetto alla chiusura del 17 luglio, pari a 149,27 dollari, l’obiettivo indica una possibile flessione del 27%.

Il 9 luglio Weiss Ratings ha abbassato il giudizio da Hold a Sell, mentre pochi giorni prima Zacks aveva migliorato la valutazione da Strong Sell a Hold.

Badger Meter dimostra che un’attività coerente con un megatrend non rende automaticamente conveniente un titolo. Quando le valutazioni sono elevate, anche una pausa temporanea nella crescita può provocare forti revisioni delle aspettative.

American Water Works, la componente più difensiva

American Water Works è la maggiore utility idrica statunitense quotata. La società distribuisce acqua potabile e gestisce servizi di depurazione attraverso attività prevalentemente regolamentate.

Per il 2026 ha confermato una previsione di utile rettificato per azione compresa tra 6,02 e 6,12 dollari. Gli investimenti annuali dovrebbero raggiungere circa 3,7 miliardi, mentre l’obiettivo di lungo periodo prevede una crescita del 7-9% per utile e dividendo.

Il 16 luglio Bank of America ha ribadito il giudizio Neutral. Il giorno precedente Barclays aveva mantenuto Underweight, aumentando però il target da 124 a 130 dollari. Rispetto alla chiusura del 17 luglio, pari a 135,08 dollari, l’obiettivo rimane inferiore del 3,8%.

JPMorgan ha mantenuto Neutral e alzato il target a 147 dollari, indicando un potenziale dell’8,8%. UBS è più positiva: il 2 luglio ha confermato Buy e aumentato l’obiettivo a 150 dollari, l’11% sopra la quotazione di riferimento.

American Water Works può offrire maggiore visibilità rispetto ai produttori di tecnologie, ma rimane sensibile ai tassi d’interesse e alle decisioni delle autorità che devono approvare gli aumenti tariffari.

Valmont, l’irrigazione è soltanto una parte del gruppo

Valmont Industries è spesso considerata una delle società più direttamente collegate all’agricoltura efficiente grazie ai sistemi di irrigazione meccanizzata. In realtà, la maggior parte delle sue attività riguarda infrastrutture elettriche, illuminazione, trasporti e telecomunicazioni.

Nel primo trimestre del 2026 i ricavi complessivi sono aumentati del 6,2% a 1,03 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione è cresciuto del 27,5%. Le vendite agricole sono però diminuite del 15,1%.

Il 26 giugno Weiss Ratings ha promosso il titolo da Hold a Buy senza indicare un nuovo target price. Il target medio del consenso, pari a 573,75 dollari, supera del 7,9% la chiusura del 17 luglio, pari a circa 531,66 dollari.

Valmont permette di esporsi all’irrigazione di precisione, ma il suo andamento dipende in misura rilevante anche dagli investimenti nelle reti elettriche e dalle condizioni economiche del settore agricolo.

Energy Recovery, l’esposizione più speculativa

Energy Recovery produce sistemi che riducono il consumo energetico degli impianti di desalinizzazione a osmosi inversa. La sua tecnologia può beneficiare della crescente necessità di produrre acqua potabile in regioni costiere aride.

Nel primo trimestre del 2026 la società ha però registrato ricavi per appena 9,7 milioni di dollari e una perdita netta di 12,3 milioni. Sono inoltre stati annunciati cambiamenti nella direzione operativa e finanziaria.

Il 25 giugno Weiss Ratings ha mantenuto il giudizio nell’area Sell. Il target medio del consenso, pari a 15 dollari, risulta superiore di oltre il 70% rispetto alla quotazione di 8,76 dollari del 17 luglio, ma comprende stime non necessariamente aggiornate nell’ultimo mese.

Un divario così ampio non rappresenta automaticamente un’opportunità. Può riflettere forte incertezza, risultati irregolari e target formulati prima del peggioramento delle condizioni operative.

L’ETF iShares Global Water: come investe davvero

Per ridurre il rischio specifico delle singole società è possibile utilizzare un ETF tematico. Tra i prodotti disponibili in Europa, uno dei più noti è l’iShares Global Water UCITS ETF, identificato dall’ISIN IE000CFH1JX2.

Il fondo replica fisicamente lo S&P Global Water Index, composto da aziende attive nelle utility idriche, nelle infrastrutture, nelle apparecchiature e nel trattamento dell’acqua.

Al 16 luglio 2026 il portafoglio comprendeva 67 titoli. Il patrimonio complessivo del fondo superava 2,2 miliardi di dollari, mentre il costo annuo, espresso dal TER, era pari allo 0,65%.

Si tratta di un livello più elevato rispetto a quello dei tradizionali ETF azionari globali. Il maggiore costo riflette la natura tematica e la minore ampiezza dell’universo investibile.

Circa il 47% del portafoglio era rappresentato da utility e oltre il 42% da società industriali. Tra le principali partecipazioni figuravano American Water Works, Sabesp, Xylem, Essential Utilities, Veralto, United Utilities, Severn Trent ed Ecolab.

Le prime dieci posizioni rappresentavano poco più della metà del patrimonio. Gli Stati Uniti pesavano circa il 52%, seguiti da Regno Unito, Brasile e Svizzera.

Questa composizione dimostra che l’ETF non investe direttamente nella siccità. Punta soprattutto su società che gestiscono reti o vendono tecnologie necessarie per affrontare la scarsità e migliorare l’efficienza.

La concentrazione nelle utility rende il prodotto sensibile ai tassi. Quando il costo del denaro aumenta, le società regolamentate devono finanziare gli investimenti a condizioni meno favorevoli e i loro dividendi diventano relativamente meno competitivi rispetto alle obbligazioni.

Esiste anche il rischio valutario. La classe non risulta coperta contro le variazioni delle divise. Acquistare l’ETF in euro non elimina quindi l’esposizione al dollaro e alle altre valute delle società sottostanti.

Al 17 luglio il valore patrimoniale netto era pari a 29,25 dollari. Dall’inizio del 2026 il rendimento era positivo di circa il 4,2%. Nel 2025 il fondo aveva guadagnato il 17,6%, dopo il 4,5% del 2024 e il 14,1% del 2023. Nel 2022 aveva invece perso il 21,8%.

La performance negativa del 2022 ricorda che la natura essenziale dell’acqua non rende l’ETF immune dalle correzioni del mercato azionario.

Quali strumenti interpretano meglio il megatrend climatico

Le raccomandazioni più recenti mostrano una netta separazione tra le società considerate in grado di trasformare la domanda strutturale in crescita degli utili e quelle esposte a valutazioni elevate o a risultati più ciclici.

Xylem ed Ecolab ricevono i giudizi più favorevoli. La prima offre un’esposizione completa al ciclo idrico; la seconda collega la gestione dell’acqua alla crescita di semiconduttori e data center.

Veolia e American Water Works hanno caratteristiche più difensive, ma i target degli analisti indicano margini generalmente più contenuti. Mueller Water Products e Badger Meter dipendono maggiormente dalla tempistica dei programmi municipali. Valmont rimane legata al ciclo agricolo, mentre Energy Recovery presenta il profilo più speculativo.

L’ETF consente di distribuire l’investimento tra utility, società industriali e fornitori di tecnologie. Non elimina però la concentrazione settoriale, il rischio valutario e la sensibilità ai tassi.

Il cambiamento climatico rende sempre più urgente intervenire sulla disponibilità e sulla gestione dell’acqua. Questo crea una domanda strutturale per nuove infrastrutture, tecnologie di misurazione, trattamento e riutilizzo.

Prima di valutare un investimento è tuttavia opportuno distinguere tra la solidità del trend e la convenienza del singolo strumento. Una società può operare in un mercato destinato a crescere e risultare comunque troppo cara, indebitata o dipendente da commesse irregolari.

Un approccio operativo può partire dalla verifica del peso effettivo dell’acqua sui ricavi, della crescita degli ordini, dell’indebitamento e della valutazione di Borsa. Per l’ETF occorre aggiungere l’analisi dei costi, della concentrazione geografica e del rischio di cambio.

L’acqua è una risorsa indispensabile e il cambiamento climatico ne aumenta il valore strategico. I rendimenti finanziari, però, non dipendono soltanto dall’importanza del problema: dipendono anche dalla capacità delle imprese di risolverlo in modo redditizio e dal prezzo pagato dagli investitori.