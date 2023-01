Infortunio a scuola, in arrivo maggiori tutele Inail per gli studenti: cosa cambia

Si ampliano le tutele Inail per gli studenti in caso di infortunio a scuola. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in occasione de secondo appuntamento del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro.

Ma cosa cambia per gli studenti in caso di infortunio a scuola? A spiegarlo è lo stesso dicastero di via Veneto nel comunicato apparso sul sito ufficiale a margine dell’incontro. Il provvedimento rientra nell’ambito della sicurezza sul lavoro e la scuola, non a caso, da tempo è al centro del dibattito pubblico proprio in merito agli infortuni. Non sono mancati, infatti, nell’ultimo anno casi di giovani studenti che hanno perso la vita a causa di infortuni durante l’alternanza scuola-lavoro.

L’intervento che i ministeri si apprestano a introdurre dovrebbe prevedere l’ampliamento dei soggetti tutelati contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola, ovvero studenti e docenti. Vediamo allora cosa cambia per gli studenti in caso d’infortunio a scuola.

Infortunio a scuola: maggiori tutele Inail per gli studenti con una nuova norma

Oggi l’infortunio a scuola, per studenti e docenti, è riconosciuto ma solo per specifiche circostanze.

Le nuove regole annunciate devono pertanto andare a garantire maggiori tutele Inail agli studenti oltre i limiti imposti oggi dalla normativa vigente. Come anticipato si prevede l’ampliamento dei soggetti contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La norma prevede, a oggi, che la tutela Inail, quindi infortunio e malattie professionali, riguarda solo le figure che svolgono determinate mansioni e quindi limitatamente a determinate circostanze. Si tratta delle figure occupate:

in esperienze tecnico-scientifiche;

in esercitazioni pratiche;

che svolgano esercitazioni di lavoro.

Si legge, infatti, nel comunicato:

“Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti.”

L’infortunio in itinere, che viene riconosciuto ai docenti dall’Inail, è quello che tutela il lavoratore anche durante il tragitto percorso per andare da casa al luogo di lavoro, nel caso degli insegnanti quindi da casa a scuola e viceversa.

Infortunio a scuola, maggiori tutele Inail: cosa cambia per gli studenti

Come ricorda, sempre nella nota, il ministero del Lavoro oggi allo studente viene riconosciuta una tutela limitata che riguarda solo pochi rischi. Pertanto sono le scuole che devono dotarsi di polizze assicurative private il cui onere spetta anche alle famiglie. La nuova normativa cambia la prospettiva e non solo va a formalizzare una volta per tutte le tutele Inail per gli insegnanti, ma tutela maggiormente gli studenti.

Si legge infatti nel comunicato ministeriale:

“La modifica normativa, che si intende inserire in uno dei prossimi decreti utili, invece, chiarisce definitivamente la portata della tutela assicurativa Inail per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che conseguentemente viene a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere.”

Per gli studenti si ampliano le tutele Inail per infortunio a scuola per tutti gli eventi che si verificano:

all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze;

e loro pertinenze; nell’ambito delle attività programmate dalle scuole di qualsiasi ordine e grado.

Non verranno pertanto considerati infortuni soltanto quelli che avvengono durante le attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche.

Il ministero specifica che non sono considerati gli infortuni in itinere. In merito alla nuova norma sull’infortunio a scuola, riconosciuto in termini di tutela Inail agli studenti, per il momento non si hanno ulteriori dettagli e occorre attendere il decreto.