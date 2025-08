Inflazione euro più alta delle stime a luglio, rischio tassi BCE fermi anche a settembre. Ma tagli non finiti, l’ultima fermata di Lagarde

Nel mese di, l’inflazione dell’area euro è. Lo ha comunicato l’Eurostat, annunciando i numeri relativi al dato market mover ora più che mai, con l’incognita rappresentata dai dazi di Donald Trump, è particolarmente attenzionato dalla BCE.

Le prossime decisioni sui tassi di interesse dell’area euro - dopo la prima pausa del ciclo dei tagli annunciata lo scorso 24 luglio dalla Banca centrale guidata da Christine Lagarde - si baseranno infatti sulle indicazioni relative all’inflazione e alla crescita, come quella appena arrivata.

Oggi, venerdì 1° agosto 2025, l’Eurostat ha annunciato la stima sull’inflazione dell’Eurozona, così come dell’UE, rendendo noto di prevedere per il mese di luglio che si è appena concluso un rialzo dell’indice dei prezzi al consumo pari a +2%, in linea dunque con l’obiettivo della BCE e anche stabile, rispetto al mese di giugno.

Euro area #inflation expected to be at 2.0% in July 2025, stable compared to June 2025. Components: food, alcohol & tobacco +3.3%, services +3.1%, other goods +0.8%, energy -2.5% - flash estimate https://t.co/MuRMNBOy2f pic.twitter.com/vnwOhBlFdn — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 1, 2025

Sebbene pari al target della Banca centrale europea, il dato headline si è confermato lievemente al di sopra delle aspettative del consensus, che erano per un aumento pari a +1,9% su base annua. A incidere sulla performance del dato sono stati soprattutto i prezzi dei beni alimentari, alcol e tabacco, saliti nel mese del 3,3% su base annua, dei servizi +3,1% e di altri prodotti +0,8%, mentre a tenere sotto controllo il trend è stato il calo dei prezzi energetici, pari a -2,5%.

La componente core, ovvero l’inflazione dell’Eurozona escluse le componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni alimentari e dei beni energetici, dunque il CPI core, è salita del 2,4%, più del 2,3% stimato, mantenendosi stabile rispetto al +2,4% di giugno.

Cosa implicano questi numeri, in attesa della prossima riunione della BCE attesa per il mese di settembre? In realtà le indicazioni che sono arrivate sia da alcuni funzionari della Banca centrale europea che dal mondo degli analisti non danno grandi speranze sulla ripresa del ciclo dei tagli dei tassi - che la BCE ha interrotto lo scorso 24 luglio - nel mese di settembre. Gli analisti di Barclays per esempio, hanno già scritto di ritenere che nel prossimo meeting i tassi verranno lasciati di nuovo fermi.

Va detto comunque che Barclays crede che altri tagli comunque arriveranno, fino a portare il costo del denaro dell’area euro, riferimento al tasso sui depositi presso la BCE, a scendere dal 2% attuale fino all’1,5%.

Prima dell’ultima decisione sui tassi annunciata da Lagarde, Barclays aveva previsto due riduzioni dei tassi entro la fine del 2025, di cui una a settembre e un’altra a dicembre.

Ora gli analisti del colosso UK ritengono che la Banca centrale europea non ridurrà più i tassi a settembre. Tuttavia, il tasso finale è stato ribadito all’1,50%, come previsto in precedenza, a causa “dei dazi sulle importazioni USA di beni europei, in media del 15%, e per il rischio che nel medio termine l’inflazione scenda” al di sotto del target del 2% della BCE.

