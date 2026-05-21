In Giappone sta succedendo qualcosa che potrebbe influenzare anche i BTP in Italia

Cosa succederebbe ai tuoi risparmi se il mercato obbligazionario più «sicuro» del mondo, quello giapponese, stesse inviando un segnale d’allarme che nessun investitore europeo può permettersi di ignorare?

Quando i rendimenti dei titoli trentennali giapponesi toccano il 4% per la prima volta dal 1999, non si tratta di un evento isolato: sembrerebbe l’ultimo tassello di un repricing globale dei tassi che sta ridisegnando il valore di ogni obbligazione in circolazione, dai Treasury americani ai BTP italiani.

Se questo meccanismo dovesse continuare a intensificarsi, il risparmiatore potrebbe trovarsi esposto su due fronti simultaneamente: da una parte obbligazioni che perdono valore in portafoglio, dall’altra un contesto inflattivo che erode il potere d’acquisto reale dei rendimenti nominali incassati.

Il laboratorio monetario giapponese sta cambiando paradigma

Il Giappone è storicamente considerato il laboratorio globale delle politiche monetarie ultra-espansive: decenni di tassi a zero o negativi, acquisti massicci di titoli di Stato da parte della Banca del Giappone e un debito pubblico che supera il 250% del PIL. Per questa ragione, quando i rendimenti dei JGB (Japanese Government Bond) trentennali sfiorano il 4%, un livello che non si vedeva dall’epoca in cui l’euro non esisteva ancora, il segnale che arriva dai mercati non riguarda solo Tokyo.

Il meccanismo alla base di questo movimento sembrerebbe riconducibile a una combinazione di fattori che si stanno presentando in modo sincronizzato a livello globale. I prezzi alla produzione giapponesi hanno raggiunto i valori più alti dal 2014, alimentando aspettative di un’inflazione strutturalmente più alta. A questo si aggiunge la pressione derivante dal petrolio: con il Brent stabilmente oltre i $107 al barile, diretta conseguenza dello stallo sullo Stretto di Hormuz, la spinta sui prezzi energetici si trasferisce sull’inflazione importata, costringendo le banche centrali a mantenere o alzare i tassi invece di tagliarli.

Questo è il punto chiave che collega il Giappone ai portafogli degli investitori italiani: il repricing dei tassi non è un fenomeno locale. Quando i rendimenti salgono, i prezzi delle obbligazioni già emesse scendono. È una legge matematica del mercato obbligazionario, non un’opinione.

Il repricing globale del rischio sovrano

Quello che potrebbe sembrare un evento circoscritto al mercato giapponese si inserisce in realtà in un processo molto più ampio di rivalutazione del premio per il rischio sui titoli di Stato a livello mondiale. Quando i rendimenti dei JGB trentennali si muovono in modo così significativo, l’effetto domino sui tassi benchmark globali diventa pressoché inevitabile: gli investitori istituzionali che gestiscono portafogli multi-asset cominciano a ricalcolare il valore relativo di ogni esposizione obbligazionaria, confrontando il rapporto rischio-rendimento tra aree valutarie diverse.

In termini tecnici, ciò che sta accadendo potrebbe essere descritto come un riallineamento delle curve dei rendimenti su scala planetaria. Storicamente, i JGB hanno rappresentato un’ancora di stabilità per i mercati asiatici e, per estensione, per il sistema finanziario globale. La loro funzione di asset rifugio a rendimento nullo o negativo ha permesso per anni strategie di arbitraggio cross-border, soprattutto attraverso meccanismi di carry trade inverso in cui investitori giapponesi acquistavano obbligazioni estere a rendimento più alto finanziandosi a costo zero in patria.

Ora, con i rendimenti giapponesi in salita, questo flusso di capitali potrebbe invertirsi. Gli investitori giapponesi potrebbero cominciare a trovare più conveniente riportare liquidità a casa, riducendo gli acquisti di titoli europei e americani. Parallelamente, gli investitori globali che fino a ieri consideravano i JGB come alternativa priva di rischio potrebbero rivalutare il premio che richiedono per detenere titoli di Stato di altre nazioni, Italia inclusa.

Il risultato potrebbe essere un aumento generalizzato dei rendimenti richiesti su tutte le obbligazioni sovrane, con effetti particolarmente accentuati su quei paesi che presentano elevati rapporti debito/PIL o instabilità politica. Nel caso italiano, con un debito pubblico superiore al 140% del PIL e una crescita economica che fatica a mantenersi sopra lo zero, il rischio è che i BTP possano subire pressioni al ribasso nei prezzi proprio mentre l’investitore retail continua a detenerli convinto della loro solidità.

La BCE tra inflazione e stagnazione

La BCE, dal canto suo, si trova in una posizione estremamente delicata. Con l’inflazione dell’Eurozona risalita al 3% ad aprile, ben sopra il target del 2%, e una crescita del PIL quasi piatta (+0,1% nel primo trimestre), il rischio di stagflazione sta prendendo forma. I mercati dei futures non starebbero più scontando tagli dei tassi, ma fino a tre potenziali rialzi nel corso del 2026.

Un segnale da non sottovalutare

Il movimento sui JGB trentennali potrebbe non essere un’anomalia passeggera, ma il riflesso di un cambiamento più profondo nel regime dei tassi globali, uno di quei momenti in cui ciò che sembrava stabile per anni viene improvvisamente messo in discussione. La tentazione potrebbe essere quella di ignorare il segnale, pensando che il Giappone sia troppo lontano per avere impatti diretti sui portafogli italiani. Ma la storia dei mercati finanziari insegna che le interconnessioni sono spesso più profonde di quanto appaiano in superficie.

Non si tratta di cedere al panico o di liquidare precipitosamente posizioni obbligazionarie. Si tratta piuttosto di prendere atto che il contesto potrebbe essere cambiato, e che strumenti e strategie che hanno funzionato nel decennio passato potrebbero non essere più adeguati per quello che verrà.