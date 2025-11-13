Quando anziani e disabili non pagano l’Imu? La Legge 160 del 2019, prevede l’esenzione dell’imposta solo per l’abitazione principale ovvero l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.

La stessa legge, tuttavia, all’articolo 1, comma 74, prevede l’esenzione anche qualora l’unità immobiliare sia detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario per permanente ricovero. L’immobile, in questo caso, è equiparato all’abitazione principale a patto che non sia locata e il beneficio fiscale deve essere previsto dal singolo Comune.

Si avvicina il momento per versare il saldo dell’Imu, il termine ultimo per il pagamento è fissato al 16 dicembre 2025 e proprio per questo è bene comprendere quando l’imposta non deve essere versata se non si ha la residenza nell’immobile. Ovviamente per il diritto all’esenzione le condizioni previste vanno rispettate in maniera puntuale.

Può capitare che un anziano non sia più in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana o di prendersi cura della propria persona. Come può capitare che un invalido non sia più autosufficiente o che non possa vivere da solo avendo bisogno di assistenza e cure continue. In questi casi, in cui il soggetto è ricoverato in un istituto di cura o in una casa di riposo, si lascia vuota la propria casa adibita ad abitazione principale (che senza la residenza del proprietario non risulta più essere abitazione principale) e si potrebbe essere esonerato dal pagamento dell’Imu.

L’immobile resta inutilizzato e per questo si può aver diritto a delle agevolazioni fiscali che prevedono, tra le altre cose, l’esenzione del pagamento dell’Imu.

Imu 2025, il saldo si avvicina

L’appuntamento per il versamento dell’IMU è dietro l’angolo: la scadenza per il saldo è fissato al 16 dicembre.

Anziani e disabili in casa di riposo devono pagare? La risposta non può essere univoca perché si tratta di un beneficio riconosciuto dal Comune di residenza. Vediamo nel dettaglio, però, quali sono i requisiti necessari per beneficiare dell’esenzione, nel caso che il Comune la preveda.

Esenzione Imu anziani e disabili, beneficio a livello locale

Per sapere se anziani e disabili rientrano tra le categorie esentate dal pagamento dell’Imu bisogna prima fare una doverosa premessa. Per avere diritto all’esenzione la prima cosa che bisogna controllare è se l’immobile è stato assimilato come abitazione principale da una delibera del Comune.

Dunque, è fondamentale controllare le delibere del Comune di appartenenza, e questo si può fare sia sul sito del Ministero dell’Economia che su quello del proprio Municipio: bisogna verificare che l’assimilazione ad abitazione principale sia prevista dal documento altrimenti l’esenzione non spetta in nessun caso.

Per fruire dell’esenzione è necessario che la residenza dell’anziano sia stata trasferita nella casa di riposo in cui dimora e che l’immobile in questione non sia affittato a terzi. Se l’anziano è proprietario di più immobile, va chiarito che l’esenzione è applicabile solo per una unità immobiliare mentre sulle altre l’Imu è dovuta.

Imu 2025, pensionati residenti all’estero sono esentati?

Le regole sull’esenzione per pensionati e disabili in casa di riposo non sono dunque cambiate rispetto agli anni precedenti. Cosa è previsto per i pensionati residenti all’estero?

I pensionati iscritti all’AIRE, non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di doppia convenzione internazionale fino al 2022 hanno potuto beneficiare di una riduzione Imu, applicando un’aliquota del 37,5%. Dal 2023, invece, la riduzione è tornata a essere al 50%

La titolarità di pensione estera non fa scattare in automatico la riduzione che è riconosciuta solo in presenza dei seguenti requisiti:

il pensionato deve possedere in Italia un solo immobile;

l’unità immobiliare non deve essere data in affitto o in comodato d’uso.

Il pensionato che ha usufruito della riduzione dell’imposta deve poi presentare la dichiarazione Imu al Comune competente entro l’anno successivo a quello di riferimento.

I disabili ricoverati hanno diritto all’esenzione Imu?

Così come previsto per gli anziani, anche per i disabili l’esenzione è riconosciuta al ricorrere di determinate condizioni.

L’esenzione può essere richiesta, se prevista dal Comune, quando il disabile alloggia in maniera permanente in un centro di cura. L’esenzione spetta anche se il diversamente abile ricoverato non abbia più residenza nell’immobile per il quale si richiede l’esenzione a patto che:

abbia trasferito la sua residenza nel centro in cui alloggia;

necessiti di una degenza molto lunga.

Per avere diritto all’esenzione si deve dimostrare di non avere residenza effettiva nello stabile di proprietà che deve, tra l’altro, risultare libero e non vincolato da locazioni a terze persone. Per avere diritto all’esenzione, quindi, la casa non deve essere affittata, ma a disposizione.

L’esenzione Imu spetta anche nel caso in cui l’immobile sia considerato alloggio sociale, ma solo nel caso che sia utilizzato come abitazione principale.