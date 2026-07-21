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Imposte 2026 con pagamenti in ritardo, date, maggiorazioni ed esempi pratici

Patrizia Del Pidio

21 Luglio 2026 - 11:05

Scadenze imposte 2026: come funzionano i versamenti con maggiorazione al 30 luglio e 20 agosto. Regole, esempi pratici e calcolo degli acconti.

Imposte 2026 con pagamenti in ritardo, date, maggiorazioni ed esempi pratici
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Le due date principali per il versamento delle imposte sui redditi sono ormai trascorse. Il 30 giugno era il termine ultimo per il versamento delle imposte, ma per le partite Iva forfettarie e soggette a Isa era stato previsto uno slittamento al 20 luglio 2026.

Ora che entrambe le scadenze sono passate, si entra nell’ultima fase dei versamenti legati alla dichiarazione dei redditi: chi non ha provveduto a versare il dovuto entro i termini previsti ha ancora a disposizione una finestra temporale che permette di mettersi in regola sostenendo un costo contenuto a titolo di maggiorazione per interessi.
Quest’anno, tuttavia, il pagamento in ritardo prevede due corsie distinte con maggiorazioni differenti che dividono i privati cittadini dagli autonomi, i professionisti e le piccole e medie imprese.

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Versare le imposte con maggiorazione

Per le imposte sul reddito esiste un meccanismo che permette di differire il pagamento del saldo e del primo acconto di un mese applicando una percentuale di maggiorazione sul totale dovuto. Ed ecco, quindi, che la scadenza del 30 giugno può essere pagata entro il 30 luglio e che quella del 20 luglio può essere versata entro il 20 agosto.

La prima riguarda le persone fisiche senza partita Iva e le grandi imprese con almeno 5,16 milioni di fatturato: in questo caso è possibile versare entro il 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Quanto incide la maggiorazione? Facciamo un esempio pratico per capire “quanto costa” spostare il pagamento delle imposte di un mese.
Un lavoratore dipendente che deve versare 1.000 euro tra saldo e primo acconto IRPEF e sceglie di pagare il 28 luglio, non applicherà sanzioni gravose ma aggiungerà semplicemente lo 0,4%.
Importo dovuto = 1.000 € + (1.000 x 0,40/100) = 1.004 €

Per i titolari di partita Iva soggetti a Isa, per i forfettari e per i soci di società trasparenti è possibile versare entro il 20 agosto applicando una maggiorazione dello 0,80%.

Anche in questo caso per comprendere quanto possa incidere sul portafogli far slittare le tasse di un mese facciamo un esempio pratico. Un professionista in regime forfettario con un debito d’imposta di 2.500 euro che decide di effettuare il versamento il 12 agosto applicherà la maggiorazione raddoppiata dello 0,8%.
Importo dovuto = 2.500 € + (2.500 X 0,80/100) = 2.520 €

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Doppio binario per il calcolo degli acconti

Oltre alle diverse date di scadenza, esistono anche regole diverse per la quantificazione dell’acconto annuale dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap. I metodi di calcolo sono distinti e sono applicati ai diversi tipi di contribuenti.
Per chi rientra nel perimetro Isa (compresi i forfettari e i soci di società che imputano i redditi per trasparenza) il carico dell’acconto sulle imposte è suddiviso in due quote perfettamente identiche: il 50% con il primo e il 50% con il secondo acconto.

Per chi rientra nel regime tradizionale (privati cittadini senza partita Iva e imprese escluse dagli Isa) si applica la ripartizione standard con un primo acconto del 40% e un secondo acconto del 60%.

Nella seguente tabella riassumiamo le condizioni per i versamenti e per gli acconti.

Profilo contribuenteScadenza con maggiorazioneMaggiorazioneRipartizione acconto
Lavoratore Dipendente / Pensionato 30 Luglio +0,4% 40% / 60%
Grande Azienda (> 5,16M€) 30 Luglio +0,4% 40% / 60%
Professionista / Forfettario 20 Agosto +0,8% 50% / 50%
Socio di Società di Persone 20 Agosto +0,8% 50% / 50%

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# IRPEF
# Dichiarazione dei redditi
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