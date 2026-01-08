Il Venezuela è tornato investibile? Ecco cosa sta succedendo davvero alla Borsa venezuelana

Per anni il Venezuela è stato, per i mercati, quasi un sinonimo di rischio estremo: sanzioni, default, iperinflazione, incertezza istituzionale.

Poi, nel primo scorcio di gennaio 2026, lo scenario si è ribaltato con un evento politico-militare che ha fatto il giro del mondo: la cattura di Nicolás Maduro in un’operazione guidata dagli Stati Uniti.

E i mercati hanno reagito come spesso fanno quando intravedono un possibile cambio di regime: in modo violento, immediato, quasi euforico. [...]