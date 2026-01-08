Abbonati

Il Venezuela è tornato investibile? Ecco cosa sta succedendo davvero alla Borsa venezuelana

Luigi Pio Iannuzziello

8 Gennaio 2026 - 08:12

L’IBC ha segnato movimenti giornalieri da +16% e +50% in pochissime sedute: opportunità da manuale per chi cerca asimmetria, ma anche territorio ad alto rischio. Le cose da sapere.

Il Venezuela è tornato investibile? Ecco cosa sta succedendo davvero alla Borsa venezuelana

Per anni il Venezuela è stato, per i mercati, quasi un sinonimo di rischio estremo: sanzioni, default, iperinflazione, incertezza istituzionale.
Poi, nel primo scorcio di gennaio 2026, lo scenario si è ribaltato con un evento politico-militare che ha fatto il giro del mondo: la cattura di Nicolás Maduro in un’operazione guidata dagli Stati Uniti.

E i mercati hanno reagito come spesso fanno quando intravedono un possibile cambio di regime: in modo violento, immediato, quasi euforico. [...]

Money

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Venezuela
# Mercato azionario
# Bolìvar venezuelano (VEF)
# Nicolas Maduro
# Obbligazioni Venezuela

