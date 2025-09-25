Il rischio di shutdown negli USA può far tremare i mercati globali?

Una crisi politica interna può davvero influenzare gli investimenti a livello globale?

Chi possiede strumenti finanziari in dollari, ha investito in azioni statunitensi o segue con attenzione le dinamiche dei mercati globali dovrebbe prestare attenzione a quanto accade a Washington. Si prospetta un nuovo scontro tra l’amministrazione Trump e i Democratici sul finanziamento del governo federale. Si rischia di provocare uno shutdown prolungato, con impatti non solo sulla macchina pubblica americana, ma anche sui mercati finanziari mondiali.

Vediamo perché questa crisi politica potrebbe diventare una miccia per la volatilità. [...]