Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il rischio di shutdown negli USA può far tremare i mercati globali?

Guido Giaume

25 Settembre 2025 - 09:22

Il rischio di shutdown negli USA apre uno scontro tra Trump e i Democratici: una crisi politica che minaccia la stabilità dei mercati globali e aumenta l’incertezza per gli investitori.

Il rischio di shutdown negli USA può far tremare i mercati globali?

Seguici su

Una crisi politica interna può davvero influenzare gli investimenti a livello globale?

Chi possiede strumenti finanziari in dollari, ha investito in azioni statunitensi o segue con attenzione le dinamiche dei mercati globali dovrebbe prestare attenzione a quanto accade a Washington. Si prospetta un nuovo scontro tra l’amministrazione Trump e i Democratici sul finanziamento del governo federale. Si rischia di provocare uno shutdown prolungato, con impatti non solo sulla macchina pubblica americana, ma anche sui mercati finanziari mondiali.
Vediamo perché questa crisi politica potrebbe diventare una miccia per la volatilità. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Debito pubblico
# Stati Uniti
# Recessione
# Crisi economica

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 26/09/2025 Trump vuole la pena di morte per il killer di Charlie Kirk. Sei d'accordo?
VOTA ORA

Ultime analisi

25/09/2025 - 06:21

Fra le macerie del comparto lusso c’è un titolo a Piazza Affari brilla più che mai

20/09/2025 - 18:23

Questo titolo italiano dista il 220% dai massimi e ha un dividendo dell’8%

17/09/2025 - 05:24

I mercati oggi e quella “piacevole” similitudine con la bolla dot-com

16/09/2025 - 07:52

Potrebbe esserci uno short squeeze epocale

5/09/2025 - 09:55

Attenzione a Banca Monte dei Paschi. C’è una strana incongruenza sul titolo

Selezionati per te

Una crisi più grave del 2008 è alle porte. I segnali da monitorare

Analisi dei Mercati

Una crisi più grave del 2008 è alle porte. I segnali da monitorare
Questo titolo vola a Piazza Affari, +24% a settembre. Fin dove può arrivare?

Analisi dei Mercati

Questo titolo vola a Piazza Affari, +24% a settembre. Fin dove può arrivare?

Correlato