Quanti lavoratori italiani sanno davvero cosa succede al proprio TFR quando firmano il contratto di assunzione, o più spesso quando non firmano nulla e lasciano che sia il silenzio a decidere per loro?

La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ha rafforzato il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso, che trasferisce automaticamente il trattamento di fine rapporto verso la previdenza complementare senza che il lavoratore abbia mai espresso una scelta consapevole e informata.

Per chi non conosce le differenze concrete tra le opzioni disponibili, questa dinamica potrebbe tradursi in una perdita di controllo su decine di migliaia di euro accumulati nel corso di una vita lavorativa, con implicazioni che variano in modo significativo a seconda della propria situazione personale, anagrafica e fiscale.

Il silenzio che sceglie al posto tuo

Il cuore dell’equivoco risiede in un meccanismo che esiste in Italia dal 2007 ma che la Legge di Bilancio 2026 avrebbe reso strutturalmente più incisivo: il silenzio-assenso per il conferimento del TFR maturando ai fondi pensione negoziali. La logica sembrerebbe apparentemente semplice. Il neoassunto del settore privato che non compila alcun modulo entro 60 giorni dall’assunzione vedrebbe automaticamente il proprio trattamento di fine rapporto confluire nel fondo pensione di categoria. Trascorso quel termine, la scelta diventerebbe irreversibile.

Il problema non risiederebbe nel fatto che la previdenza complementare sia uno strumento negativo in assoluto. Il problema sembrerebbe essere che migliaia di lavoratori potrebbero non sapere di avere una finestra temporale di soli due mesi per decidere, oppure potrebbero non comprendere le differenze sostanziali tra le due opzioni, finendo per subire una scelta che avrebbero potuto valutare diversamente.

TFR classico contro fondo pensione: la geometria del rischio

Per capire la posta in gioco, potrebbe essere utile partire da cosa rappresenta il TFR nella sua forma tradizionale. Lasciato in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS, il TFR si rivaluta ogni anno a un tasso fisso calcolato come la somma di una componente fissa dell’1,5% più il 75% del tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT. Questo meccanismo garantirebbe storicamente un rendimento reale modesto ma certo, con una protezione strutturale dall’erosione inflazionistica e una tassazione separata che al momento della liquidazione risulterebbe spesso vantaggiosa rispetto alla tassazione ordinaria sul reddito.

Conferire il TFR a un fondo pensione negoziale significherebbe invece rinunciare a questa certezza in cambio di un rendimento che dipenderebbe dall’andamento dei mercati finanziari, dalla qualità della gestione del fondo e dalla composizione del comparto scelto. I fondi pensione negoziali allocano tipicamente oltre il 55% del proprio patrimonio in obbligazioni e titoli di Stato, con meno del 20% destinato a investimenti diretti nell’economia italiana reale. Il dato è quello ufficiale della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che fotografa un patrimonio complessivo della previdenza complementare italiana superiore a €262 miliardi, pari a circa l’11,6% del PIL nazionale, con oltre 10,4 milioni di lavoratori iscritti.

I vantaggi fiscali esistono, ma non bastano da soli

Il vantaggio fiscale della previdenza complementare sembrerebbe reale e non andrebbe sottovalutato: i versamenti sarebbero deducibili dal reddito imponibile fino a un massimale che con la riforma 2026 salirebbe a €5.300 annui. Inoltre, la tassazione sulle prestazioni finali risulterebbe agevolata, con aliquote che scenderebbero fino al 9% per chi avesse maturato almeno 35 anni di contribuzione al fondo. Si tratta di elementi concreti che in certi profili reddituali e anagrafici potrebbero rappresentare un beneficio netto superiore alla certezza offerta dal TFR tradizionale.

Tuttavia, l’equivoco che potrebbe costare migliaia di euro si anniderebbe esattamente in questo passaggio. Chi avesse un orizzonte temporale ridotto, perché prossimo alla pensione, potrebbe trovare sconveniente immobilizzare il proprio TFR in un fondo pensione da cui sarebbe possibile riscuotere in forma di capitale solo fino al 60% del montante accumulato, con la quota restante destinata alla rendita. Chi invece avesse un orizzonte temporale lungo ma non avesse compreso i meccanismi di riscatto anticipato potrebbe scoprire che in caso di necessità le condizioni per accedere al TFR vincolato in un fondo pensione risulterebbero più restrittive rispetto al TFR detenuto in azienda.

Quindi

L’equivoco sul TFR nascerebbe dalla distanza che ancora esisterebbe tra la complessità tecnica di queste scelte e la consapevolezza media del lavoratore italiano al momento in cui si trova ad affrontarle. La riforma del 2026 ha ampliato i benefici fiscali della previdenza complementare e ha semplificato la portabilità tra fondi, ed è possibile che per molti profili rappresenti davvero l’opzione più conveniente sul lungo periodo. Tuttavia, il silenzio-assenso per sua natura non garantirebbe una scelta consapevole: garantirebbe solo che una scelta venga presa.

Chi si trovasse nei primi mesi di un nuovo rapporto di lavoro potrebbe valutare con attenzione quella finestra di 60 giorni, non necessariamente per opporsi al conferimento del TFR ai fondi pensione, ma per farlo con cognizione di causa, conoscendo le differenze concrete tra le opzioni, il proprio orizzonte temporale e le proprie esigenze di liquidità futura. Informarsi prima che il silenzio decida sembrerebbe, in questo caso, la forma più elementare di tutela del proprio risparmio.