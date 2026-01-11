I 10 prodotti tech più attesi nel 2026

A detta di molti, il 2026 sarà l’ennesimo anno di svolta sul fronte tech, con l’intero settore pronto ad accogliere alcune delle più interessanti novità lato software e hardware. In prima linea c’è ovviamente l’intelligenza artificiale, che punta a un consolidamento anche dal punto di vista fisico.

Alla lista non mancano dispositivi che erano attesi da anni, uno in particolare che vedremo meglio nei capitoli successivi. E poi prodotti per la smart home, altri per il monitoraggio di parametri vitali e via dicendo.

Se non vuoi perdere altro tempo, vediamo insieme una selezione dei 10 prodotti tech più attesi di tutti il 2026. Alcuni di questi potrebbero finire nel tuo carrello personale sin dall’uscita e arrivare a casa tua.

1. iPhone 18 Pro e Pro Max

In prima linea non potevano che esserci i nuovissimi iPhone 18. Se per il modello Standard bisognerà probabilmente attendere la primavera del 2027, sono confermati per il prossimo autunno i due Pro e Pro Max.

Nuovi top di gamma Apple, vantano come caratteristiche principali una fotocamera con sistema di apertura variabile per il sensore principale grandangolare, per gestire meglio la quantità di luce. Il design dovrebbe essere leggermente più spesso e pesante rispetto ai predecessori, una scelta dovuta proprio all’integrazione del nuovo modulo fotografico.

C’è infine grande attesa per le potenzialità dei nuovi chip della Serie A di Apple, ancor più potenti per supportare le funzionalità avanzate di Apple Intelligence. Si prevede un aumento del prezzo di lancio, visti i costi più elevati dei nuovi componenti inseriti.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra

Rimanendo in tema smartphone, non poteva mancare all’appello il Samsung Galaxy S26 Ultra, ossia il prossimo top di gamma dell’azienda sudcoreana. Il lancio è previsto a fine febbraio 2026, in leggero ritardo rispetto alla timeline seguita negli anni passati.

Il sistema Galaxy AI sarà il cuore pulsante di tutto il telefono, con alcune funzionalità avanzate come Privacy Display che restringerà l’angolo di visione per impedire agli estranei di leggere lo schermo. Per le fotocamere, alcuni leaker parlano di un super sensore da 200 MP, ma molto probabilmente il lavoro sarà incentrato più sull’apertura focale.

Per il chip, probabilmente ci sarà il Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre la batteria dovrebbe rimanere di 5.000 mAh. Infine, ci si aspetta un design più arrotondato e un ritorno all’alluminio, che sostituirà il titanio usato nell’ultima serie.

3. iPhone Fold

L’iPhone Fold è di gran lunga il dispositivo tech più atteso del 2026 lato smartphone. Per la prima volta nella storia, Apple lancerà uno smartphone pieghevole, con l’obiettivo di cambiare gli equilibri del settore sfruttando un design innovativo ed eliminando la cerniera del display centrale.

Ci si aspetta una conformazione a libro, simile a quella del Samsung Galaxy Z Fold, con un display esterno più compatto e uno interno più grande. A livello di dimensioni, il cover screen potrebbe essere di 5,5 pollici, quello interno di circa 7,8 pollici. Il tutto con 9 mm di spessore da chiuso e soli 4,5 mm da aperto.

Il lancio dovrebbe avvenire a settembre 2026, insieme ai due iPhone 18 Pro e Pro Max. Per ciò che riguarda i costi, quasi sicuramente verrà considerato un prodotto premium acquistabile a non meno di 2.000 euro.

4. Sony Afeela

Cambiamo completamente settore con la Sony Afeela, ossia la prima auto elettrica targata Sony (in collaborazione con Honda). Più che un veicolo vero e proprio, questo nuovo modello punta ad essere una sorta di smartphone su quattro ruote, con tecnologie avanzatissime e pronte a soddisfare ogni esigenza del cliente.

Al suo interno, sarà per esempio possibile accedere alla funzionalità PlayStation Remote Play per giocare in streaming ai titoli PS4 e PS5. Non mancherà la guida autonoma e sensori di sicurezza avanzati, tra cui 40 unità tra telecamere, LiDAR, radar e sensori ultrasonici.

Il lancio dovrebbe avvenire a metà 2026 negli Stati Uniti, per poi allargarsi al resto del mondo entro fine anno. Il prezzo sarà di circa 90.000 dollari per il modello base Origin, mentre la versione Signature costerà più di 100.000 dollari.

5. Motorola Razr Fold

Durante il CES 2026 di Las Vegas, anche Motorola ha avuto modo di presentare alcuni dei suoi dispositivi che vedranno la luce nel corso dell’anno. Ad attirare l’attenzione è stato in particolare il Motorola Razr Fold, primo pieghevole a libro della sua storia.

In competizione diretta col Samsung Galaxy Z Fold e col prossimo iPhone Foldable, questo dispositivo avrà uno schermo esterno da 6,6 pollici e uno interno da 8,1 con risoluzione 2K. Lato fotocamere, c’è una tripla lente da 50 MP. Il tutto accompagnato dalla Moto Pen Ultra, una penna touch dedicata al multitasking e al design.

La sua uscita è prevista per l’estate 2026, con un prezzo stimato di circa 1.500 dollari per la versione di base.

6. Allergen Alert

Rimaniamo in tema CES 2026 con un altro prodotto tech tutto nuovo, che si discosta dagli altri nella lista. L’Allergen Alert è una sorta di mini-laboratorio tascabile che è in grado di rilevare in pochi istanti l’eventuale presenza di allergeni nel cibo.

Al suo interno, ci sono i pouch, ossia piccoli contenitori in cui vanno inseriti campioni del cibo. Questo viene analizzato e in due minuti il display mostra il risultato. Le tecnologie usate sono derivate da laboratori professionali, motivo per cui sono rilevabili anche tracce microscopiche con un’affidabilità simile a quella dei test clinici.

Il prezzo di lancio dovrebbe essere di circa 200 dollari, con il debutto commerciali che è previsto nella seconda metà del 2026 a partire dagli Stati Uniti.

7. Samsung Micro RGB R95H

Il Samsung Micro RGB R95H da 130 pollici è il nuovo TV premium targato Samsung, un dispositivo che vuole ridefinire gli standard di qualità di tutto il settore. Sfrutta la tecnologie Micro RGB, con triplette di LED rossi e verdi blu che sono indipendenti e microscopici.

Parliamo del primo pannello di sempre capace di coprire il 100% dello spazio colore BT.2020, ossia il più ampio spettro cromatico oggi disponibile. Molto apprezzato il design timeless frame, che rende il televisore sospeso in una cornice metallica tramite connettori dedicati.

Non sono ancora stati comunicati ufficialmente il prezzo e la data di lancio, nonostante la presentazione sia avvenuta durante l’ultimo CES di Las Vegas. Potrebbe essere necessario attendere la seconda metà dell’anno.

8. Eufy MarsWalker

L’Eufy MarsWalker è il primo prototipo di aspirapolvere capace di aggrapparsi ai gradini e di salire le scale in autonomia. Presentato all’IFA e atteso nella prima metà del 2026, da molti è considerato la nuova generazione di questa categoria di mercato.

Il punto forte è il suo sistema a cigoli gommati, situati sotto il corpo principale. Ha una potenza di aspirazione pari a 30.000 Pa e la navigazione 3D integrata. Grazie ai sensori di bilanciamento e di profondità, riesce a rilevare l’altezza del gradino e a restare in equilibrio durante la salita.

Ancora non è stato ufficializzato il prezzo, ma tutto lascia pensare che rientrerà nella fascia prevista per questa nuova generazione di robot aspirapolvere, ossia in un range tra i 1500 e i 2000 euro.

9. Google Pixel 11 e 11 Pro

Torniamo nel mondo degli smartphone con i nuovi Google Pixel 11 e 11 Pro, i top di gamma di Big G che puntano a sfruttare l’integrazione completa tra Android e l’intelligenza artificiale per un’esperienza d’uso superiore.

Sebbene ancora non sia stato presentato, ci sono alcune caratteristiche che quasi certamente faranno parte dei due dispositivi. A partire dal chip Tensor G6, con un processo a 2 nm ancora più efficiente. Google punterà forte sulla generazione video tramite AI e sulla traduzione in tempo reale, oltre al monitoraggio avanzato della salute.

Il lancio è previsto per il mese di agosto 2026, con disponibilità entro l’inizio di settembre. I prezzi potrebbero rimanere gli stessi della generazione precedente, a partire da circa 899 euro per lo standard fino a 1099 euro per la versione Pro.

10. Apple Smart Glasses

Chiudiamo questa selezione con gli Apple Smart Glasses, un nuovo accessorio wearable dell’OEM di Cupertino che è stato pensato come una sorta di estensione dell’iPhone. L’annuncio è previsto per la fine del 2026, con il lancio in programma poche settimane dopo.

A differenza del Vision Pro, il visore di realtà mista di Apple, questi occhiali saranno molto più leggeri e studiati per un uso quotidiano senza affaticamenti. La prima versione non dovrebbe includere un display AR sovrapposto all’intera visuale, mentre non mancheranno Siri e l’AI con Apple Intelligence.

Non si tratterà di un dispositivo utilizzabile da solo, ma bisognerà sincronizzarlo con un iPhone nelle vicinanze per l’elaborazione dell’AI e per altre funzioni. Il prezzo? Si prevede una fascia tra i 600 e i 700 dollari.