Guadagnare con NFT, come fare? I metodi più efficaci

I non-fungible token si rivelano essere uno degli esperimenti basati su blockchain più redditizi della storia. In particolare, tra gli NFT più costosi mai venduti si annovera un’opera d’arte digitale dell’artista Beeple dal valore di ben 70 milioni di dollari. Un tweet dell’ex CEO di Twitter, Jack Dorsey, è stato addirittura venduto per poco meno di 3 milioni di dollari, mentre un videoclip di Lebron James impegnato in un’invidiabile schiacciata per ben 200 mila dollari.

Un settore in cui girano davvero parecchi soldi e che potrebbe rivelarsi la miniera d’oro per molte persone. Questo, però, non avviene in modo facile e veloce, anche perché la crittografia dietro agli NFT è alquanto complicata. Per questo motivo, la redazione di Money.it ha deciso di realizzare delle guide che spiegano nel dettaglio cosa sono gli NFT, come comprarli e come creare un non-fungible token. Oggi, invece, soffermeremo la nostra attenzione sulle modalità da seguire per guadagnare con gli NFT, comprandoli e/o vendendoli al fine di fare soldi.

Guadagnare con NFT: prima bisogna conoscerli

Prima di vedere come guadagnare con gli NFT è bene avere ben chiaro di cosa si tratta. Entrando nei dettagli, i non-fungible token sono associati a dei bit di proprietà sia digitale che unica, collegati alla blockchain, ovvero la stessa tecnologia che garantisce alle criptovalute come Bitcoin ed Ethereum di essere riconducibili ad un proprietario. A differenza delle crypto che sono fungibili, però, gli NFT non sono fungibili.

Ma che vuol dire? Ebbene, la criptovaluta può essere considerata quasi come una moneta che ha di per sé un valore. Un NFT, invece, assegna un valore unico a un asset digitale, quale ad esempio un certificato o una dichiarazione di autenticità nello spazio digitale, supportato dalla blockchain. In questo modo viene certificato chi è, ad esempio, l’unico proprietario di un’opera d’arte digitale, oppure di un video o di un semplice tweet.

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Guadagnare con gli NFT seguendo le regole del mercato

Come avviene in base alle regole del mercato, gli investimenti prevedono il comprare e il vendere. Ne consegue che anche per guadagnare con gli NFT bisogna effettuare necessariamente un acquisto e/o una vendita. Una volta che un contenuto digitale associato a un NFT viene messo in vendita, l’acquirente può essere sicuro di aver acquistato qualcosa di unico, grazie alla sicurezza data dalla blockchain. Ovviamente è sempre possibile decidere di regalare o scambiare gratuitamente degli NFT. Il processo di tokenizzazione, però, fa in modo che la proprietà digitale sia certificata e veste il ruolo di certificato di autenticità.

Ma dal punto di vista pratico, come guadagnare con gli NFT? Ebbene, innanzitutto si possono creare e vendere NFT in modo autonomo per quasi ogni tipo di asset digitale, come ad esempio i file musicali e l’arte digitale. Per capire meglio come portare a casa un bel po’ di soldini grazie a tale strumento, illustreremo di seguito alcuni modi per fare soldi con i non-fungible token. Ecco di quali si tratta.

Investire in criptovalute

Per guadagnare con gli NFT si consiglia innanzitutto di investire in alcune criptovalute. I non-fungible token sono nati sulla piattaforma Ethereum e ad oggi sono disponibili sulle neonate piattaforme per gli NFT. Se si prefisce utilizzare la blockchain di Ethereum, o alcune piattaforme ad hoc, si avrà bisogno di alcune criptovalute poiché per creare gli NFT occorre pagare delle commissioni per il servizio in crypto.

Entrando in dettaglio, per comprare criptovalute si deve:

creare un wallet : a tal fine non si deve fare altro che creare un account sul fornitore prescelto;

: a tal fine non si deve fare altro che creare un account sul fornitore prescelto; comprare criptovalute : dopo aver creato il portafoglio si devono acquistare alcune criptovalute. A tal proposito è bene sottolineare che il prezzo delle criptovalute può fluttuare in modo vertiginoso in pochi istanti;

: dopo aver creato il portafoglio si devono acquistare alcune criptovalute. A tal proposito è bene sottolineare che il prezzo delle criptovalute può fluttuare in modo vertiginoso in pochi istanti; a questo punto è fondamentale tenere traccia della chiave privata che viene assegnata alla criptovaluta acquistata e trasferire la criptovaluta nel wallet.

Crypto Gaming, guadagnare coniando personaggi dei giochi sottoforma di NFT

Nell’ultimo periodo si fa sempre più largo il mondo del Crypto Gaming. Ovvero giochi che usano la blockchain e le criptovalute per integrare nuove modalità di gioco e spesso anche di guadagno attraverso il Play to Earn.

In alternativa alle «tradizionali» criptovalute, infatti, è possibile guadagnare con gli NFT semplicemente coniando e vendendo i personaggi dei giochi sottoforma di NFT. Ne sono un chiaro esempio gli Axies e i Mystic Axies del gioco Axie Infinity che ad oggi valgono oltre un milione di dollari.

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Creare un NFT su piattaforma

Per guadagnare con gli NFT è possibile crearli e poi venderli sul mercato. Un non-fungible token può essere creato e «collegato» a quasi ogni tipo di risorsa digitale e poi messo sul mercato. A partire dai meme fino ad arrivare ai file audio, passando per i video e le fotografie digitali, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Solo perché è un NFT, però, non vuol dire che sia facile venderlo e guadagnarci. I marketplace, d’altronde, sono già pieni di NFT che non riescono a fare soldi.

Allo stesso tempo è bene ricordare che gli NFT possono aumentare notevolmente il prezzo di una proprietà virtuale, agendo come un certificato di autenticità nel mercato dell’antiquariato e del collezionismo. L’NFT garantisce che, qualsiasi cosa accada, la proprietà digitale che certifica è l’unica. Il vero affare di questo strumento, in effetti, è rappresentato dall’unicità.

Ma come creare un NFT? Ebbene, dopo aver investito in alcune criptovalute, scelto un marketplace di NFT e aver collegato il proprio crypto wallet, vi consigliamo di:

creare una raccolta e caricare l’opera : a tal fine bisogna in genere selezionare la voce «nuovo elemento» nel menu del marketplace prescelto e seguire le istruzioni;

: a tal fine bisogna in genere selezionare la voce «nuovo elemento» nel menu del marketplace prescelto e seguire le istruzioni; creare l’NFT , avendo l’accortezza di aggiungere un nome, descrizione e qualsiasi tipo di informazione che possa essere utile per i potenziali clienti.

, avendo l’accortezza di aggiungere un nome, descrizione e qualsiasi tipo di informazione che possa essere utile per i potenziali clienti. decidere quale criptovaluta accettare come forma di pagamento e se vendere all’asta oppure stabilendo un prezzo fisso. Non solo, dovrete anche decidere se ricevere una ricompensa per i diritti d’autore per ogni vendita oppure no.

In ogni caso, è sempre bene ricordare, tali servizi prevedono il pagamento di commissioni e royalty che vanno a ridurre l’importo netto ottenuto.

Scegliere un marketplace di NFT

Un marketplace di NFT è, come facilmente intuibile, un «luogo» online dove è possibile vendere e comprare NFT.

Tra questi spiccano, fino ad oggi:

OpenSea : per sfruttare tale piattaforma bisogna innanzitutto aprire un wallet crypto, ovvero un portafogli dove custodire gli NFT e le criptovalute. In seguito si deve andare sul sito di OpenSea per collegare il wallet crittografico e creare il proprio account. È bene ricordare che su ogni acquisto o vendita di NFT si devono pagare delle commissioni che vengono calcolate in percentuale a seconda della blockchain utilizzata;

: per sfruttare tale piattaforma bisogna innanzitutto aprire un wallet crypto, ovvero un portafogli dove custodire gli NFT e le criptovalute. In seguito si deve andare sul sito di OpenSea per collegare il wallet crittografico e creare il proprio account. È bene ricordare che su ogni acquisto o vendita di NFT si devono pagare delle commissioni che vengono calcolate in percentuale a seconda della blockchain utilizzata; Binance : qui è presente un’ampia sezione dedicata agli NFT dove è possibile comprare e vendere sia alcune collezioni lanciate in esclusiva che quelle già presenti su OpenSea. Essendo un exchange centralizzato non si deve collegare un wallet esterno. Nel momento stesso in cui si crea un account, d’altronde, si ha a disposizione un portafogli integrato dove poter custodire gli NFT, ma anche le criptovalute;

: qui è presente un’ampia sezione dedicata agli NFT dove è possibile comprare e vendere sia alcune collezioni lanciate in esclusiva che quelle già presenti su OpenSea. Essendo un exchange centralizzato non si deve collegare un wallet esterno. Nel momento stesso in cui si crea un account, d’altronde, si ha a disposizione un portafogli integrato dove poter custodire gli NFT, ma anche le criptovalute; Crypto.com: noto per il trading di criptovalute, Crypto.org presenta anche un’ampia sezione dedicata agli NFT. In particolare su tale piattaforma vengono lanciate delle collezioni esclusive che potrebbero valere un bel po’ di soldini.

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Flipping di NFT

Un’altra valida soluzione consiste nel fare flipping di NFT. Ovvero si tratta di acquistare un NFT ad un prezzo basso per poi rivenderlo a un prezzo più elevato. In tal caso, quindi, non bisogna creare un NFT bensì comprarne uno già pronto. Per farsi strada con tale tecnica si consiglia innanzitutto di analizzare le tendenze e informarsi sulle nicchie in modo tale da sapere quali NFT sono sottovalutati e potrebbero avere un valore più alto in futuro. Acquistate dei pezzi rari e considerate il prezzo più basso che un venditore è disposto ad accettare per un NFT.

Ma non solo, analizzate i volumi elevati, ovvero il numero di transazioni di criptovalute che hanno avuto luogo per un NFT o una collezione di NFT. Grazie a tale dato è possibile ottenere maggior informazioni sull’interesse che sta riscuotendo un determinato NFT e su come potrebbe aumentare il suo valore. Più elevato è il volume, maggiori sono le probabilità di rivendere l’NFT in tempi brevi.

Sfruttare gli NFT nel mondo reale

Per aumentare i margini di guadagno si consiglia di optare per la vendita di una collezione di NFT piuttosto che di singoli NFT. Tali collezioni possono includere personaggi, musica o immagini.

Nel caso in cui riscuotano un certo successo, inoltre, è possibile sfruttare la relativa popolarità anche al di fuori del mondo digitale. Ad esempio è possibile stampare le immagini degli NFT su borse, scarpe, magliette e così vie. Un modo alternativo ma altrettanto valido di guadagnare con NFT.

Fare soldi con gli NFT è davvero possibile?

Per fare soldi con gli NFT bisogna venderli. Per venderli, ovviamente, c’è bisogno che qualcuno sul mercato li voglia. Per prima cosa bisogna avere un contenuto originale di cui si detenga il copyright, come ad esempio una foto che abbiamo scattato, una gif che abbiamo creato o qualsiasi altra forma di contenuto digitale.

Una volta creato il proprio NFT su un marketplace, si deve controllare la pagina di vendita per vedere se ci sono delle offerte di acquisto per il token non fungibile di proprietà. Se vi è un’offerta accettabile o se un utente si offre di pagare il prezzo intero richiesto, allora si potrebbe decidere di accettare. La relativa offerta in criptovalute viene trasferita sul proprio portafoglio. A questo punto si può decidere di prelevare i fondi per acquistare altri prodotti tramite criptovalute oppure scambiarli con denaro.

In ogni caso non vi è un metodo «migliore» in assoluto da poter utilizzare per guadagnare con NFT. Il consiglio è di valutare le varie strade percorribile e optare per la soluzione più adatta alle proprie esigenze e budget a disposizione. Se si è dei creatori di contenuti o un influencer, ad esempio, potrebbe essere giunto il momento di creare i propri NFT e venderli.