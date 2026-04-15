Google ha deciso di lanciare una grande scommessa sull’AI in Italia, stanziando 2 milioni di dollari.

Lo ha annunciato la stessa Big Tech USA oggi, mercoledì 15 aprile 2026.

Obiettivo numero uno, nell’ambito di un progetto che è stato battezzato “AI Works for Italy”: la formazione di almeno 13.000 studenti universitari del Paese.

Il grande annuncio di Google: stanziamo 2 milioni di dollari per formare almeno 13.000 studenti universitari

Così Google:

“Oggi annunciamo lo stanziamento di 2 milioni di dollari per formare almeno 13.000 studenti universitari italiani. E un nuovo corso a disposizione dei lavoratori che vogliono integrare l’AI nella propria quotidianità professionale”.

“ AI Works for Italy ”, ha precisato il gigante hi-tech, è “un’iniziativa a lungo termine che mette a sistema il nostro impegno per la diffusione delle competenze digitali in Italia ”.

L’investimento di 2 milioni di dollari è rivolto a studenti universitari prossimi a fare il grande “ ingresso nel mondo del lavoro ”.

Non solo. Google vuole anche lanciare, per l’appunto, nuovi corsi di formazione a chi un lavoro ce l’ha già e desideri investire maggiormente nella conoscenza dell’intelligenza artificiale.

Così Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager di Google Italy:

“Per trasformare l’immenso potenziale dell’Italia in crescita concreta, dobbiamo puntare sulla sua risorsa più importante: le persone. Con ’AI Works for Italy’ vogliamo fare in modo che i lavoratori di oggi e quelli di domani abbiano accesso alla formazione e agli strumenti necessari per rendere l’AI un motore di opportunità per l’intero Paese”.

Google ha ricordato che le basi del progetto sono nate grazie alla collaborazione tra Google.org e l’organizzazione no-profit INCO, con cui sono state mappate le posizioni entry-level che oggi richiedono competenze in ambito AI.

“Da questa ricerca è nato il programma NewFutures:AI, creato da INCO in partnership con la no-profit Chance, che offre agli studenti dell’ultimo anno di università risorse formative per sviluppare competenze pratiche e accesso a percorsi di orientamento e a reti di supporto professionale in Europa, Medio Oriente e Nord Africa”.

In ItaliaGoogle.org, insieme a INCO e Chance punta per l’appunto a formare 13.000 studenti che potranno acccedere al programma NewFutures:AI messo a disposizione degli atenei a costo zero.

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Programma per la formazione di 13.000 studenti. Le prime tre Università coinvolte

Le prime Università che inaugureranno il programma saranno Roma Tre e le Università di Salerno e di Sassari.

Agli altri atenei interessati verrà data la possibilità di approfondire i dettagli del programma e verificare i requisiti di idoneità a questo link.

Google ha precisato in ogni caso che “ i nuovi programmi di studio sull’AI si rivolgeranno specificamente agli studenti indirizzati verso settori in cui la richiesta di competenze AI crescerà più rapidamente: ICT, amministrazione, logistica, marketing e e finanza .”

Inoltre, a favore dei lavoratori italiani Google ha annunciato il “ nuovo corso intensivo Google AI Professional ”, che ha lo scopo di incoraggiare gli italiani occupati a “utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale in modo efficace e d’impatto”, permettendo loro di comprendere e “approfondire le potenzialità dell’AI nel lavoro quotidiano ”.

Per incentivare ulteriormente la crescita professionale, a tutti gli iscritti al corso di cui sopra verrà data la possibilità di riscattare (fino al 31 dicembre 2026) 90 giorni di accesso gratuito a Google AI Pro, ​​che sblocca le funzionalità avanzate di strumenti, tra cui Gemini.

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L’effetto dell’adozione dell’AI sul PIL dell’Italia

L’effetto sul PIL dell’Italia dell’investimento di Google è stato già calcolato dalla Big Tech:

“Un’ampia adozione dell’AI ha il potenziale di generare un incremento del PIL italiano stimato tra i 150 e i 170 miliardi di euro all’anno in dieci anni (con una spinta potenziale di 1,2 trilioni di euro a livello europeo)”.

Google ha ricordato di avere formato soltanto in Italia più di 1 milione di persone sulle competenze digitali e legate all’AI dal 2020 a oggi.