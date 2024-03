Gli operatori della previdenza complementare alla prova della resilienza digitale

Decorrerà dal 17 gennaio 2025 l’operatività del Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA) ed è quindi necessario che i fondi pensione inizino a prendere confidenza con le previsioni della disciplina comunitaria.

Il provvedimento definisce obblighi uniformi per tutte le entità finanziarie (compresi gli IORPs) relativamente alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete. Tali obblighi riguardano, tra l’altro:

Per quanto riguarda la gestione dei rischi informatici il regolamento prevede che i Fondi Pensione debbano predisporre un quadro di gestione e controllo interno che ne garantisca una gestione efficace e prudente. La definizione, approvazione e attuazione del suddetto quadro spetta al Cda. In esso rientrano, tra l’altro, attività quali la definizione dei ruoli e delle responsabilità per tutte le funzioni connesse all’ICT, l’approvazione e la messa in atto della strategia di resilienza operativa digitale; l’approvazione della politica di continuità operativa, dei piani di risposta e ripristino e dei piani di audit ICT. I componenti dell’organo di gestione mantengono un adeguato livello di aggiornamento sui rischi ICT anche seguendo corsi di formazione dedicati al tema. [...]