Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Gli italiani contro le banche. La tassa sugli extra-profitti è giusta, secondo un sondaggio

Redazione

7 Novembre 2025 - 15:11

Secondo il sondaggio di Money.it, gli italiani continuano a sostenere la tassa sugli extra-profitti: nel 2025 il 77% si conferma favorevole, un dato in linea con il 79% registrato nel 2023.

Gli italiani contro le banche. La tassa sugli extra-profitti è giusta, secondo un sondaggio

Seguici su

Il dibattito sulla tassazione degli extraprofitti delle banche resta uno dei temi economici centrali del Paese. A due anni di distanza dal precedente sondaggio di Money.it, la percezione dell’opinione pubblica non solo non è cambiata, ma appare ulteriormente consolidata nella convinzione che questa misura rappresenti un passo nella direzione giusta. Nel sondaggio del 2025 alla domanda “È giusto tassare gli extra-profitti delle banche?” il 77% dei partecipanti ha risposto sì, mentre il 23% si è detto contrario e nessuno ha dichiarato incertezza. Dati che confermano con chiarezza una posizione ormai radicata: tassare i profitti eccessivi realizzati dagli istituti finanziari è considerato uno strumento legittimo per riequilibrare i benefici economici a vantaggio di famiglie e imprese.

È giusto tassare gli extra-profitti delle banche? È giusto tassare gli extra-profitti delle banche? Il risultato del sondaggio

Il risultato appare in perfetta continuità con quello rilevato nel 2023, quando il 79% dei lettori di Money.it si era espresso a favore dell’introduzione della tassa voluta dal Governo Meloni. Allora, più che una semplice opinione, sembrava emergere una vera richiesta di giustizia fiscale e di sostegno nei confronti delle categorie più esposte agli effetti del rialzo dei tassi e del costo del credito. In quell’occasione si era sottolineato come gli istituti bancari avessero beneficiato di margini di guadagno crescenti, a fronte delle difficoltà economiche vissute da molti cittadini. La stima di Bloomberg Intelligence parlava di un gettito potenziale oltre i 3 miliardi di euro, risorse da destinare secondo le intenzioni del governo al taglio del cuneo fiscale, al sostegno dei mutui sulla prima casa e a misure generali di alleggerimento fiscale.

Il confronto tra il 2023 e il 2025 mette in luce non solo la stabilità dell’apprezzamento verso la misura, ma anche un ulteriore elemento significativo: nel più recente sondaggio non è presente alcuna fascia di indecisi. Questo segnale suggerisce una maggiore maturità e consapevolezza dell’opinione pubblica riguardo a un tema complesso, che intreccia questioni sociali, economiche e politiche. Il consenso resta alto nonostante i dubbi sollevati da alcuni analisti e dalle stesse banche, che temono ripercussioni sugli investimenti e sull’erogazione del credito.

Resta il fatto che per una larga parte dei cittadini la tassazione degli extraprofitti continua a rappresentare un simbolo di equità, un atto dovuto in una fase storica segnata da forti squilibri tra chi ha tratto vantaggi dalla recente congiuntura economica e chi invece ha visto ridursi il proprio potere d’acquisto. La questione, però, resta aperta e fortemente politica: nei prossimi mesi sarà fondamentale capire se, oltre alle dichiarazioni di principio e alle misure emergenziali, si riuscirà a costruire una politica strutturale capace di garantire un equilibrio duraturo tra gli interessi dei cittadini e quelli del sistema finanziario, da sempre uno dei pilastri dell’economia italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Banche
# Sondaggi
# Giancarlo Giorgetti
# Governo Meloni

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

Francia e Gran Bretagna sono in balìa dei pensionati

L’inerzia politica e il peso delle pensioni stanno soffocando le finanze (…)

28 ottobre 2025

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Selezionati per te

Le due banche italiane che battono ampiamente il test della BCE

Banking

Le due banche italiane che battono ampiamente il test della BCE

Questa banca italiana nei guai è stata appena salvata con 400 milioni di euro

Banking

Questa banca italiana nei guai è stata appena salvata con 400 milioni di euro

Correlato

Banche, è giusto tassare gli extra-profitti? Il sondaggio

Economia italiana

Banche, è giusto tassare gli extra-profitti? Il sondaggio