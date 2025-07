Giorgetti su dazi e banche. Golden power su UniCredit per “difendere l’Italia”, OPS MPS è diversa

(in aggiornamento)

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha detto la sua sui dazi che gli Stati Uniti hanno deciso di imporre all’Europa, così come sull’effetto che avranno sul PIL dell’Italia, già decisamente ammaccato, come hanno dimostrato i numeri preliminari diffusi ieri dall’Istat, nel corso del secondo trimestre del 2025. Non solo.

Giorgetti è tornato a parlare del caso che ha scosso Piazza Affari e il mondo della finanza italiana, ovvero del golden power che il governo Meloni ha deciso di applicare all’OPS lanciata da UniCredit su Banco BPM e che alla fine ha costretto la banca guidata dal CEO Andrea Orcel a dire basta alla partita di risiko lanciata.

Così il titolare del Tesoro sui dazi, facendo un po’ di conti e ricordando che “io avevo detto, e andate a vedere, lo troverete sul Corriere adriatico, non molto lontano dal 10%”.

Il ministro, a margine del question time alla Camera, ha continuato: “Non avevo in mente il 15%, forse lo avevo già in mente. Quello che ho ribadito in aula e che andrebbe valutato è che il 15% contiene i dazi basi che erano al 4,9%. Quindi la differenza tra 15% e 4,9%, 4,8% fa quasi 10%”.

Ma quanto costeranno questi dazi all’Italia, per la precisione al suo PIL?

“L’impatto macroeconomico delle misure tariffarie risulta proporzionalmente crescente all’aumentare dell’aliquota. É possibile prevedere un ordine di impatto sul Pil italiano con dazi del 15%, un calo massimo cumulato dello 0,5% sul 2026 seguito da un graduale recupero che porti il livello a riallinearsi allo scenario base entro il 2029 in coerenza con le stime fornite dal documento di finanza pubblica”, ha spiegato il titolare del MEF, in risposta al question time alla Camera, confermando le previsioni del governo Meloni sulla crescita del PIL nel 2025, pari a +0,6%.

“Quando ha predisposto nella scorsa primavera le previsioni macroeconomiche per l’incremento del PIL”, ha spiegato, il governo “ha fatto delle previsioni macroprudenziali ipotizzando un impatto sull’economia italiana e ha quindi previsto per quest’anno una crescita dello 0,6% del PIL che noi ribadiamo oggi, in quest’aula, in termini di previsione ”.

Sul dossier UniCredit-Banco BPM, praticamente saltato in aria, nello spiegare l’esercizio del golden power Giorgetti è stato fermo:

“Non abbiamo difeso una banca ma l’interesse nazionale e quindi lo strumento del golden power”.

Insomma, l’intenzione non è stata quella di “porre un veto” ma di “imporre una prescrizione”, di mettere in campo, in poche parole, “un intervento proporzionale e ragionevole”, al fine di garantire gli impieghi e per sventare i rischi legati alla presenza di UniCredit in Russia.

E’ stato praticamente difeso l’interesse dell’Italia, non di una banca, ovvero di Banco BPM; è stato difeso, per la precisione, il “ risparmio nazionale raccolto da BPM e dal gruppo Anima, circa 300 miliardi. Trattasi di un dato quantitativo che, insieme a non marginali aspetti, come gli impieghi dei risparmi raccolti, la politica industriale e la presenza di una filiale russa con ragguardevoli investimenti in debito pubblico sovrano russo, aspetto questo che espone al rischio di possibili sanzioni internazionali”, ha portato il governo Meloni a esercitare per l’appunto “il golden power non per porre un veto all’operazione, bensì per imporre delle prescrizioni ”.

Tra l’altro “la correttezza dell’operato del governo è stata confermata dal TAR che ha accertato il legittimo e gistificato esercizio di poteri speciali a tutela della sicurezza economica”.

Cosa diversa il dossier dell’OPS di MPS su Mediobanca. Il motivo? Soprattutto la presenza di UniCredit in Russia:

“L’offerta pubblica di scambio di UniCredit su Banco BPM presentava molteplici diversità rispetto ad altre operazioni che hanno interessato il mercato bancario e in particolare l’OPS di Mps su Mediobanca. Le diversità giustificano le diverse decisioni adottate dal governo. Al di là di aspetti non marginali, quali gli impieghi in Italia, che diversifica le singole ipotesi, mi preme soffermarmi sulla presenza in Russia di UniCredit. L’Europa è al 18esimo pacchetto sanzionatorio economico con finalità di sicurezza pubblica nazionale”

(in fase di scrittura)