Forza Italia al bivio: quale futuro per il partito di Berlusconi?

Forza Italia al bivio: il partito di Berlusconi cerca di ridisegnare il proprio futuro in vista delle prossime elezioni. Per ora, però, l’unica certezza nel partito del Cavaliere è che una crisi interna c’è e la sensazione di aver perso una vera identità è sempre più diffusa.

Gli ultimi eventi politici del fine settimana italiano, la manifestazione di Roma del centrodestra e la Leopolda a Firenze, hanno acceso i riflettori sui leader - o aspiranti tali - del futuro della politica italiana: Matteo Salvini e Matteo Renzi.

Berlusconi ha ormai perso la scena ed è stato costretto a salire sul palco sabato, solo per evitare di perdere definitivamente ogni chance di tornare a governare. Intanto, Renzi lancia il richiamo ai forzisti delusi e impauriti da un partito non più alla ribalta.

Forza Italia sembra essere arrivata ad un bivio: quale futuro per il partito di Berlusconi?

Forza Italia al bivio: con Salvini quale futuro per Berlusconi?

Silvio Berlusconi è entrato ufficialmente nella “coalizione degli italiani”, l’alleanza guidata da Salvini per portare Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia a contendersi le prossime elezioni politiche. L’accordo con il leader leghista è stato suggellato ufficialmente sabato, nel corso della manifestazione dei partiti di centrodestra a San Giovanni, a Roma.

Nel bivio in cui si trova Forza Italia, la virata di Berlusconi verso Matteo Salvini è vista come un’ancora di salvezza alla quale aggrapparsi per continuare ad avere un posto nella politica italiana. Sono settimane, ormai, che il partito registra un andamento non soddisfacente nel consenso politico.

I numeri di Forza Italia, infatti, sono in calo e anche se gli ultimi sondaggi mostrano un leggero rialzo del partito, la preferenza al 5% non è un grande risultato per Berlusconi.

La domanda che si pongono alcuni forzisti, però, è quale futuro aspettarsi da questa nuova coalizione con Matteo Salvini. Innanzitutto, non ci sarà più posto per la leadership del Cavaliere, considerando il ruolo da protagonista indiscusso del capo politico della Lega.

Poi, molti restano scettici sulla possibilità di mantenere integra l’identità e la storia moderata di Forza Italia. Allearsi con la Lega di oggi, infatti, significa acconsentire ai toni estremisti e sovranisti di Salvini su temi centrali come, per esempio, l’appartenenza europea.

Infine, resta l’incognita dei numeri. Quanti parlamentari di Forza Italia potrebbero essere eletti in un’alleanza con Salvini? Pochi, soprattutto se dovesse entrare in vigore la legge del taglio dei parlamentari alle prossime elezioni politiche. La scarsa considerazione che finora ha dimostrato di avere Salvini verso Berlusconi, inoltre, si tradurrà inevitabilmente in uno spazio ristretto nelle liste di coalizione per i candidati di Forza Italia.

Il richiamo di Matteo Renzi a Forza Italia: futuro di scissione?

Il vero malessere per Forza Italia arriva da chi sembra essere attratto dal richiamo di Matteo Renzi. Dopo l’appello lanciato alla Leopolda nei confronti dei delusi di Forza Italia per costruire un movimento politico che guarda al centro, Berlusconi ha avuto una reazione molto irritata.

Il Cavaliere, infatti, ha richiamato all’unità con Salvini e ha dichiarato che chi non intende far parte della colazione di centrodestra può anche lasciare Forza Italia.

L’attrazione verso Matteo Renzi ed il suo nuovo progetto politico pare stia causando riflessioni all’interno del partito di Berlusconi. In futuro ci sarà una scissione?

Per ora, nessuno dei forzisti ha risposto ufficialmente all’invito renziano. Le fedelissime di Forza Italia, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, hanno dichiarato che andare con Renzi significherebbe svendere davvero la storia pluriennale di Forza Italia.

Alla Leopolda, però, fonti riferiscono di aver visto il coordinatore di Forza Italia Veneto, Baldinelli. Renzi, che cerca di ampliare Italia Viva in funzione anti-Salvini, potrebbe davvero conquistare chi considera Forza Italia ormai alla deriva e non vuole allearsi con la destra populista.

Le prossime elezioni, anche quelle regionali, daranno dei segnali sul futuro di Forza Italia e sulla sua possibile tenuta.