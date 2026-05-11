La legge di bilancio per il 2026 ha apportato modifiche importanti alla legislazione dei fondi pensione.

Le novità, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026, mirano a modernizzare la gestione dei risparmi pensionistici allargando al contempo la platea degli iscritti, oltreché ad ampliare la flessibilità in fase di erogazione delle prestazioni.

La Covip è delegata all’emanazione di istruzioni per l’attuazione delle previsioni e a tal fine ha posto in pubblica consultazione due specifici schemi di istruzioni. Ad esito delle consultazioni seguirà a stretto giro l’emanazione delle istruzioni. [...]