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Fondi pensione, addio al 50%. Ora puoi incassare il 60% come capitale. Tutte le novità

Antonello Motroni

11/05/2026

Più rendimento da giovane, più sicurezza nel periodo vicino alla pensione: le nuove regole dei fondi pensione.

Fondi pensione, addio al 50%. Ora puoi incassare il 60% come capitale. Tutte le novità
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La legge di bilancio per il 2026 ha apportato modifiche importanti alla legislazione dei fondi pensione.

Le novità, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2026, mirano a modernizzare la gestione dei risparmi pensionistici allargando al contempo la platea degli iscritti, oltreché ad ampliare la flessibilità in fase di erogazione delle prestazioni.

La Covip è delegata all’emanazione di istruzioni per l’attuazione delle previsioni e a tal fine ha posto in pubblica consultazione due specifici schemi di istruzioni. Ad esito delle consultazioni seguirà a stretto giro l’emanazione delle istruzioni. [...]

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