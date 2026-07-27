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Febbre chip AI, IPO record in Cina: azioni CXMT schizzano del 500% al debutto a Shanghai

Laura Naka Antonelli

27 Luglio 2026 - 09:12

Valanga di acquisti sulle azioni di CXMT, volate di oltre il 500% nel giorno dell’IPO alla Borsa di Shanghai. Identikit dell’azienda cinese produttrice di chip per l’AI.

Febbre chip AI, IPO record in Cina: azioni CXMT schizzano del 500% al debutto a Shanghai
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IPO record in Cina: oggi, lunedì 27 luglio 2026 CXMT, azienda cinese produttrice di chip di memoria DRAM ha fatto il suo debutto alla Borsa di Shanghai scatenando subito una valanga di acquisti.

Nel bel mezzo dei timori legati allo spegnersi delle azioni delle società che producono semiconduttori per l’AI (intelligenza artificiale), le azioni CXMT sono schizzate fino a oltre il 500%, con un’IPO che ha consentito alla società, che ha sede a Hefei, di raccogliere 57,92 miliardi di yuan (l’equivalente di 8,6 miliardi di dollari), confermandosi il debutto in Borsa record avvenuto in Asia nel corso di quest’anno.

Le azioni CXMT sono sbarcate per la precisione sul segmento STAR della Borsa di Shanghai al prezzo di collocamento pari a 8,66 yuan ciascuna. Grazie all’IPO, CXMT è diventata la prima società quotata in Cina per capitalizzazione di mercato.

Con i titoli che sono schizzati fino a 52 yuan, sulla scia di un rally da sogno superiore a +500%, il valore di mercato del gruppo è balzato a circa 3.500 miliardi di yuan.

Immensa dunque la fiducia riposta nell’azienda, su cui i riflettori si sono accesi nelle ultime settimane dopo le indiscrezioni circolate all’inizio del mese di luglio, secondo el quali Apple avrebbe iniziato a testare le memorie DRAM prodotte dall’azienda cinese per i dispositivi destinati al mercato cinese.

(in fase di scrittura)

che vengono impiegati anche nei server e nei data center dedicati all’intelligenza artificiale, sebbene non fabbrichi i microprocessori di calcolo principali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Cina
# IPO
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