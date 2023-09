Elezioni regionali Abruzzo 2024: data, candidati e sondaggi

Elezioni regionali Abruzzo 2024, la guida: non è stata ancora ufficializzata la data del voto ma i seggi con ogni probabilità torneranno ad aprirsi a febbraio. Anche per quanto riguarda i candidati al momento non mancano gli interrogativi.

L’unico punto fermo in Abruzzo dovrebbe essere quello di Marco Marsilio, l’attuale presidente di centrodestra che, dopo la vittoria alle elezioni regionali del 2019, salvo sorprese sarà in campo pure

nel 2024 per cercare di ottenere un mandato bis.

Anche il Partito Democratico in teoria avrebbe individuato il proprio candidato - Silvio Paolucci capogruppo dem in Regione - ma resta da capire il livello di gradimento del Movimento 5 Stelle: se i grillini faranno parte della coalizione di centrosinistra, automaticamente non ci dovrebbe essere spazio per Italia Viva.

Con i sondaggi in chiaroscuro per il presidente Marsilio, diamo uno sguardo nel dettaglio alla possibile data delle elezioni regionali Abruzzo 2024, alla legge elettorale in vigore e a chi potrebbero essere i candidati.

leggi anche Elezioni regionali 2024: dove e quando si vota

Elezioni regionali Abruzzo 2024: la data

Le elezioni regionali 2024 interesseranno in totale cinque Regioni: oltre all’Abruzzo, saranno chiamate a eleggere un nuovo presidente anche Sardegna, Basilicata, Piemonte e Umbria. Le urne dovrebbero aprirsi in date differenti, con il voto in Piemonte che potrebbe essere accorpato alle elezioni europee del 9 giugno.

In Abruzzo nel 2019 per le elezioni regionali si è votato in data 10 febbraio e, salvo colpi di scena, anche nel 2024 gli abruzzesi saranno chiamati a recarsi ai seggi nel secondo mese del prossimo anno.

Al momento la Regione Abruzzo non ha ancora ufficializzato la data e gli orari delle elezioni regionali 2024.

La legge elettorale

Per quanto riguarda la legge elettorale, quello vigente in Abruzzo è un sistema elettorale proporzionale, con soglia di sbarramento al 4% per le liste non coalizzate e del 2% per quelle invece inserite all’interno di una coalizione.

La Regione sarà divisa in quattro circoscrizioni - ovvero le altrettante Province - è previsto il ballottaggio e alle prossime elezioni regionali risulterà vincitore chi, tra i candidati, riuscirà a prendere anche un solo voto in più degli altri. In base al numero dei voti ottenuti, al governatore eletto verranno attribuiti tra il 60% e il 65% del numero dei seggi.

Alle elezioni regionali in Abruzzo non è possibile effettuare un voto disgiunto, ovvero votare per un candidato presidente e contemporaneamente dare una preferenza a una lista circoscrizionale a esso non collegata.

I candidati

Si sta avvicinando sempre più il momento delle elezioni regionali Abruzzo 2024, con i principali schieramenti che stanno cercando di delineare la composizione delle coalizioni e soprattutto i candidati.

Non ci dovrebbero essere grandi sorprese per quanto riguarda Marco Marsilio: l’attuale presidente di Fratelli d’Italia sarà di nuovo il candidato del centrodestra, con la coalizione che dovrebbe presentarsi compatta a sostegno del “governatore”.

Per tornare alla guida della Regione, alle elezioni regionali il centrosinistra sta provando a compattarsi sotto le insegne di Abruzzo Insieme: alla prima riunione hanno preso parte rappresentanti di Pd, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Centro Democratico, Psi, Azione, Italia Viva, Passo Possibile, Demos, Polis, + Europa e di alcune liste civiche.

Quanto al candidato il Partito Democratico ha provato a giocare d’anticipo lanciando il proprio capogruppo Silvio Paolucci, ma per la fumata bianca servirà un accordo con gli alleati.

L’incognita maggiore a riguardo sembrerebbe essere rappresentata dal terzo polo, visto che non sarà facile mettere sotto lo stesso tetto moderati e Movimento 5 Stelle: se con Azione ci potrebbero essere dei margini di trattativa, per quanto riguarda Italia Viva ogni discorso parte in salita.

I sondaggi

In vista delle elezioni regionali in Abruzzo in data novembre 2022 è stato realizzato un sondaggio da parte di G.D.C., dove è stato chiesto agli oltre 1.400 cittadini intervistati di esprimere un proprio giudizio in merito all’operato del presidente Marco Marsilio.

414 intervistati sul totale di 1.196, pari al 34,62% di coloro che hanno dichiarato di conoscerlo, hanno risposto “GRAVEMENTE INSUFFICIENTE”

314 intervistati sul totale di 1.196 pari al 26,25% di coloro che hanno dichiarato di conoscerlo, hanno risposto “INSUFFICIENTE”

256 intervistati sul totale di 1.196, pari al 21,40% di coloro che hanno dichiarato di conoscerlo, hanno risposto “SUFFICIENTE”

140 intervistati sul totale di 1.196, pari al 11,71% di coloro che hanno dichiarato di conoscerlo, hanno risposto “BUONO”

72 intervistati sul totale di 1.196, pari al 6,02% di coloro che hanno dichiarato di conoscerlo, hanno risposto “OTTIMO”

Nel sondaggio il 60% dei rispondenti ha giudicato insufficiente o gravemente insufficiente l’operato di Marsilio, mentre questa sarebbe la situazione per quanto riguarda le intenzioni di voto.

Fratelli d’Italia 29,2%

Movimento 5 Stelle 18,6%

Pd 17,3%

Forza Italia 9,4%

Azione/Italia Viva 7,2%

Lega 7,1%

Verdi/Sinistra Italiana 3,7

+ Europa 2,1%

Noi Moderati 1,7%

Unione Popolare con De Magistris 1,1%

Italexit di Paragone 0,4%

Altri 2,2%

Il sentore è che l’esito delle regionali 2024 in Abruzzo dipenderà buona parte dalla composizione della coalizione di centrosinistra che, se ampia e coesa, potrebbe contendere la Regione al centrodestra.