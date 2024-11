Elezioni amministrative 2025, dove si vota? Data e Comuni interessati

Come scrivere i prompt per ottenere risultati perfetti dall’AI

Elezioni amministrative 2025, dove si vota? Saranno oltre 1.100 i Comuni interessati dalla tornata elettorale, ma sulla data ancora i lavori sono in alto mare in virtù del possibile accorpamento con le elezioni regionali 2025 in una sorta di election day.

Come in molti ricorderanno nel 2020 le elezioni amministrative si sono tenute in autunno e non nel classico periodo tardo primaverile; lo slittamento è stato dovuto dalla pandemia che ha sconvolto i primi mesi di quel funesto anno, per poi ritornare con la seconda ondata a inizio inverno.

Le elezioni amministrative 2025 di conseguenza dovrebbero tenersi da calendario in autunno, con il governo che vorrebbe accorpare le comunali alle regionali in Puglia, Campania, Veneto, Toscana, Marche e Valle d’Aosta, come già accaduto nel 2020.

Non sarà facile però mettere tutti d’accordo visti i tanti intrecci politici, tanto che si parla di un possibile slittamento del voto in alcun Regioni anche ai primi mesi del 2026.

Tornando alle amministrative, c’è poi da considerare che le Regioni a statuto autonomo potrebbero decidere di aprire i seggi in una data diversa rispetto a quella del resto del Paese.

Vediamo allora nel dettaglio dove si voterà per le elezioni amministrative 2025, dando uno sguardo a quali sono i Comuni capoluogo interessati e a quale potrebbe essere la possibile data del voto.

Elezioni amministrative 2025, dove si vota

Le elezioni amministrative 2025 interesseranno in totale 1.172 Comuni, circa il 15% del totale in Italia. Il numero però potrebbe aumentare nel caso dovessero sciogliersi alcune amministrazioni nei prossimi mesi.

Tra i Comuni al voto in queste elezioni amministrative 2025 sono 18 i capoluoghi di Provincia - di cui 3 anche capoluogo di Regione - chiamati a rinnovare il proprio Consiglio comunale.

Questi sono i 18 Comuni capoluogo che nel 2025 saranno chiamati al voto per le amministrative.

Agrigento

Andria

Arezzo

Aosta

Bolzano

Chieti

Crotone

Fermo

Enna

Lecco

Macerata

Mantova

Matera

Nuoro

Reggio Calabria

Trani

Trento

Venezia

Tra i Comuni non capoluogo interessati dalle amministrative 2025 ci sono importanti centri come Avezzano, Castrovillari, Saronno, Voghera, Senigallia e Fondi.

La data delle elezioni amministrative 2025

Nel 2020 le elezioni amministrative si sono tenute in data 20 e 21 settembre, in contemporanea con le già citate regionali e con diversi mesi di ritardo a causa della pandemia da Covid.

In nome dell’autonomia, in Sicilia però per le amministrative si è votato il 4 e 5 ottobre mentre in Sardegna ancora più tardi, il 25 e 26 ottobre. Appare difficile di conseguenza accorpare tutto in un election day, ma il governo appare deciso a perseguire questa strada.

Giusto per fare un esempio, in Campania la finestra elettorale utilizzabile è quella che va dal 20 Ottobre 2025 al 20 Gennaio 2026, che potrebbe significare il dover votare in autunno inoltrato, inverno o addirittura all’anno successivo.

Al momento una decisione in merito alla data delle elezioni amministrative 2025 non è stata presa, con Sardegna e Sicilia - oltre alle altre Regioni autonome - che potrebbero decidere di votare in giorni diversi dal resto del Paese.