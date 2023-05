Elezioni amministrative 2023, la diretta live: Schlein all’assalto di Meloni, chi vincerà?

Elezioni amministrative 2023, la diretta live del voto con le urne che si sono aperte regolarmente questa mattina alle ore 07:00 con le operazioni che andranno avanti fino alle ore 23:00. Gli elettori potranno recarsi ai seggi anche nella giornata di domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

In totale sono circa 800 i Comuni chiamati al voto in questa tornata 2023 delle elezioni amministrative; tra di questi ci sono dodici capoluoghi di provincia e uno di regione. In Sicilia invece si voterà il 28 e 29 maggio con quattro capoluoghi interessati.

Questi sono i comuni capoluogo di provincia e di regione che prenderanno parte alla tornata 2023 delle elezioni amministrative: cliccando sul nome della città sarà possibile visualizzare l’apposita guida specifica, con tutte le informazioni sui candidati e i risultati in tempo reale una volta che sarà iniziato lo spoglio.

Ancona

Brescia

Brindisi

Catania

Imperia

Latina

Massa

Pisa

Ragusa

Siena

Siracusa

Sondrio

Teramo

Terni

Trapani

Treviso

Udine - eletto sindaco Alberto Felice De Toni (csx)

- eletto sindaco Alberto Felice De Toni (csx) Vicenza

Tra i comuni non capoluogo di provincia, le altre principali città al voto sono Castellammare di Stabia, Bisceglie, Acireale, Monopoli, Licata, Ivrea, Torre del Greco, Fiumicino e Seregno.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti se nessuno dei candidati dovesse ottenere una maggioranza assoluta - in Sicilia invece basta il 40% - la legge elettorale delle elezioni amministrative prevede che si debba procedere dopo due settimane a un ballottaggio tra i due candidati più votati.

Qui di seguito si può seguire la diretta live delle elezioni amministrative 2023, con tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale della prima sfida alle urne tra Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Elezioni amministrative 2023: la diretta live

07:00 Seggi aperti, via alle operazioni di voto Si sono aperti regolarmente i seggi con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 23. Ricordiamo che si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15.