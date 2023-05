Elezioni amministrative 2023, la DIRETTA live: attesa per i risultati, niente exit poll

Elezioni amministrative 2023, la diretta live del voto con le urne che si sono aperte regolarmente questa mattina alle ore 07:00 con le operazioni che andranno avanti fino alle ore 15:00. Nella giornata di ieri affluenza in netto calo rispetto a cinque anni fa dove però si votava nella sola giornata di domenica.

A differenza degli altri anni, in questa tornata 2023 delle elezioni amministrative non saranno realizzati degli exit poll, con anche le proiezioni dei principali Comuni che di conseguenza verranno meno.

In totale sono quasi 600 i Comuni chiamati al voto in questa tornata 2023 delle elezioni amministrative; tra di questi ci sono dodici capoluoghi di provincia e uno di regione. In Sicilia invece si voterà il 28 e 29 maggio con quattro capoluoghi interessati.

Questi sono i comuni capoluogo di provincia e di regione che prenderanno parte alla tornata 2023 delle elezioni amministrative: cliccando sul nome della città sarà possibile visualizzare l’apposita guida specifica, con tutte le informazioni sui candidati e i risultati in tempo reale una volta che sarà iniziato lo spoglio.

Ancona

Brescia

Brindisi

Catania

Imperia

Latina

Massa

Pisa

Ragusa

Siena

Siracusa

Sondrio

Teramo

Terni

Trapani

Treviso

Udine - eletto sindaco Alberto Felice De Toni (csx)

- eletto sindaco Alberto Felice De Toni (csx) Vicenza

Tra i comuni non capoluogo di provincia, le altre principali città al voto sono Castellammare di Stabia, Bisceglie, Acireale, Monopoli, Licata, Ivrea, Torre del Greco, Fiumicino e Seregno.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti se nessuno dei candidati dovesse ottenere una maggioranza assoluta - in Sicilia invece basta il 40% - la legge elettorale delle elezioni amministrative prevede che si debba procedere dopo due settimane a un ballottaggio tra i due candidati più votati.

Qui di seguito si può seguire la diretta live delle elezioni amministrative 2023, con tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale della prima sfida alle urne tra Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Elezioni amministrative 2023: la diretta live

12:47 Niente exit poll Stando a quanto si apprende, i vari istituti di indagine non realizzeranno degli exit poll o delle proiezioni, motivo in più per seguire lo spoglio in diretta attraverso i nostri link specifici.

11:04 Quando i risultati? Lo spoglio dei voti inizierà alle ore 15:00, immediatamento dopo la chiusura delle urne. Dovendo comunque conteggiare ai i voti per i candidati consiglieri, lo scrutinio potrebbe andare per le lunghe con i primi risultati che dovrebbero iniziare ad arrivare a metà pomeriggio.

07:45 Urne di nuovo aperte Si sono aperte di nuovo alle ore 07:00 di questa mattina le urne con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 15:00. Una volta chiusi i seggi si inizierà subito con lo spoglio.

23:47 Affluenza ai seggi elettorali: i dati definitivi per il 14 maggio 2023 La giornata elettorale è ormai più che terminata e sono arrivati anche i dati definitivi sull’affluenza alle urne, di sotto riportati. Abruzzo (216 su 216 sezioni): 50,21% contro lo scorso 64,84%;

(216 su 216 sezioni): contro lo scorso 64,84%; Basilicata (71 su 71 sezioni): 46,48% contro lo scorso 57,12%;

(71 su 71 sezioni): contro lo scorso 57,12%; Calabria (162 su 162 sezioni): 45,53% contro lo scorso 56,16%;

(162 su 162 sezioni): contro lo scorso 56,16%; Campania (836 su 836 sezioni): 50,39% contro lo scorso 62,59%;

(836 su 836 sezioni): contro lo scorso 62,59%; Emilia-Romagna (111 su 111 sezioni): 45,52% contro lo scorso 60,48%;

(111 su 111 sezioni): contro lo scorso 60,48%; Lazio (585 su 585 sezioni): 45,91% contro lo scorso 58,17%;

(585 su 585 sezioni): contro lo scorso 58,17%; Liguria (193 su 193 sezioni): 44,26% contro lo scorso 60,40%;

(193 su 193 sezioni): contro lo scorso 60,40%; Lombardia (851 su 851 sezioni): 42,34% contro lo scorso 55,48%;

(851 su 851 sezioni): contro lo scorso 55,48%; Marche (211 su 211 sezioni): 44,10% contro lo scorso 58,76%;

(211 su 211 sezioni): contro lo scorso 58,76%; Molise (40 su 40 sezioni): 47,71% contro lo scorso 62,97%;

(40 su 40 sezioni): contro lo scorso 62,97%; Piemonte (231 su 231 sezioni): 44,97% contro lo scorso 58,40%;

(231 su 231 sezioni): contro lo scorso 58,40%; Puglia (703 su 703 sezioni): 49,69% contro lo scorso 65,83%;

(703 su 703 sezioni): contro lo scorso 65,83%; Toscana (413 su 413 sezioni): 46,49% contro lo scorso 59,64%;

(413 su 413 sezioni): contro lo scorso 59,64%; Umbria (192 su 192 sezioni): 46,26% contro lo scorso 60,87%;

(192 su 192 sezioni): contro lo scorso 60,87%; Veneto (611 su 611 sezioni): 43,98% contro lo scorso 56,85%. È dunque la Campania ad aver registrato il maggior numero di elettori, mentre l’ultimo posto è occupato dalla Lombardia. La percentuale nazionale è invece pari al 46,39% contro il precedente 59,89%.

23:17 I dati sull’affluenza ai voti alla chiusura dei seggi La prima giornata elettorale si è conclusa, ecco i dati parziali di affluenza alle urne alle ore 23. Abruzzo (60 su 216 sezioni): 52,27% contro lo scorso 66,57%;

(60 su 216 sezioni): contro lo scorso 66,57%; Basilicata (35 su 71 sezioni): 47,67% contro lo scorso 61,37%;

(35 su 71 sezioni): contro lo scorso 61,37%; Calabria (78 su 162 sezioni): 44,68% contro lo scorso 54,61%;

(78 su 162 sezioni): contro lo scorso 54,61%; Campania (386 su 836 sezioni): 51,93% contro lo scorso 62,61%;

(386 su 836 sezioni): contro lo scorso 62,61%; Emilia-Romagna (67 su 111 sezioni): 45,63% contro lo scorso 60,19%;

(67 su 111 sezioni): contro lo scorso 60,19%; Lazio (241 su 585 sezioni): 47,24% contro lo scorso 63,53%;

(241 su 585 sezioni): contro lo scorso 63,53%; Liguria (60 su 193 sezioni): 44,02% contro lo scorso 59,66%;

(60 su 193 sezioni): contro lo scorso 59,66%; Lombardia (441 su 851 sezioni): 44,34% contro lo scorso 56,89%;

(441 su 851 sezioni): contro lo scorso 56,89%; Marche (153 su 211 sezioni): 43,58% contro lo scorso 57,73%;

(153 su 211 sezioni): contro lo scorso 57,73%; Molise (35 su 40 sezioni): 47,32% contro lo scorso 63,66%;

(35 su 40 sezioni): contro lo scorso 63,66%; Piemonte (87 su 231 sezioni): 48,21% contro lo scorso 59,88%;

(87 su 231 sezioni): contro lo scorso 59,88%; Puglia (324 su 703 sezioni): 50,33% contro lo scorso 65,98%;

(324 su 703 sezioni): contro lo scorso 65,98%; Toscana (217 su 413 sezioni): 46,40% contro lo scorso 60,73%;

(217 su 413 sezioni): contro lo scorso 60,73%; Umbria (103 su 192 sezioni): 45,74% contro lo scorso 59,90%;

(103 su 192 sezioni): contro lo scorso 59,90%; Veneto (573 su 611 sezioni): 43,94% contro lo scorso 56,88%.

23:04 Chiusi i seggi della prima giornata, domani la riapertura Alle 23 si sono ufficialmente chiusi i seggi elettorali per questa prima giornata di elezioni amministrative. Si attende la riapertura di domani alle 7 e, poi, alle 15 la chiusura definitiva a cui seguiranno gli scrutini.

22:53 Siena, candidato consigliere muore il giorno delle elezioni Federico Pacciani, candidato con il Pd al consiglio comunale senese è morto a soli 37 anni dopo alcuni giorni di ricovero proprio il giorno del voto. Il Pd di Siena ha presto reso nota la notizia, commemorando l’incredibile passione per la politica di Federico Pacciani e omaggiando la sua nobile speranza “rendere la nostra città un posto migliore per tutti”. Il consigliere aveva fatto della sua disabilità un monito per dedicare il suo impegno ai diritti e alle opportunità dei più fragili, fornendo un importante contributo al Partito Democratico di Siena, il quale esprime la propria vicinanza alla sua famiglia.

22:32 Denunciati gli elettori che hanno ripreso la scheda elettorale con il cellulare Ancona torna a far notizia, decisamente molto più negativamente rispetto al record di elettori centenari e ultracentenari. Pare, infatti, che un elettore abbia ripreso la sua votazione alle urne con il cellulare, per poi condividere il tutto sui social. Fatto che costituisce reato e che pertanto è stato segnalato alla polizia locale dopo che il video è apparso sul profilo della candidata. Qualcosa di simile è successo anche a Napoli, dove altri due elettori sono stati denunciati per aver fotografato la scheda elettorale.

21:26 Il calo dell’affluenza non c’entra nulla con l’età media, anche dopo i 100 anni c’è chi non rinuncia al voto L’affluenza alle urne registra un significativo calo rispetto alle medie, ecco che fa ancora più notizia la storia di Teresa Ranghini che alla veneranda età di 100 anni e 4 mesi si è recata al seggio n. 27 di Falconara Marittima senza rinunciare al suo diritto di voto. Mentre ci si interroga sull’obbligatorietà del voto, c’è qualcuno per cui questo dovere civico rimane molto sentito nonostante le difficoltà. Nell’Istituto nazionale ricovero e cura anziani di Ancona c’è stato un solo voto, quello di Paolina Spalazzi, che contribuisce alle straordinarie statistiche del Comune: 72 elettori centenari e ultracentenari, il più anziano dei quali ha 109 anni.

20:19 Tasso di affluenza nelle Regioni, i dati definitivi delle 19 Nuovo aggiornamento sui dati di affluenza alle elezioni amministrative, Abruzzo e Basilicata continuano a rappresentare – rispettivamente – la Regione con più presenza alle urne e quella più disertata. Di seguito i dati definitivi per il totale delle sezioni. Abruzzo (216 su 216 sezioni): 41,12% contro lo scorso 46,77%;

(216 su 216 sezioni): contro lo scorso 46,77%; Basilicata (71 su 71 sezioni): 34,57% contro lo scorso 40,39%;

(71 su 71 sezioni): contro lo scorso 40,39%; Calabria (162 su 162 sezioni): 36,31% contro lo scorso 43,17%;

(162 su 162 sezioni): contro lo scorso 43,17%; Campania (836 su 836 sezioni): 38,53% contro lo scorso 43,87%;

(836 su 836 sezioni): contro lo scorso 43,87%; Emilia-Romagna (111 su 111 sezioni): 37,96% contro lo scorso 47,22%;

(111 su 111 sezioni): contro lo scorso 47,22%; Lazio (585 su 585 sezioni): 36,52% contro lo scorso 43,59%;

(585 su 585 sezioni): contro lo scorso 43,59%; Liguria (193 su 193 sezioni): 36,89% contro lo scorso 48,40%;

(193 su 193 sezioni): contro lo scorso 48,40%; Lombardia (851 su 851 sezioni): 35,22% contro lo scorso 41,93%;

(851 su 851 sezioni): contro lo scorso 41,93%; Marche (211 su 211 sezioni): 35,21% contro lo scorso 41,31%;

(211 su 211 sezioni): contro lo scorso 41,31%; Molise (40 su 40 sezioni): 38,68% contro lo scorso 46,34%;

(40 su 40 sezioni): contro lo scorso 46,34%; Piemonte (231 su 231 sezioni): 37,00% contro lo scorso 45,76%;

(231 su 231 sezioni): contro lo scorso 45,76%; Puglia (703 su 703 sezioni): 39,02% contro lo scorso 46,32%;

(703 su 703 sezioni): contro lo scorso 46,32%; Toscana (413 su 413 sezioni): 37,35% contro lo scorso 44,08%;

(413 su 413 sezioni): contro lo scorso 44,08%; Umbria (192 su 192 sezioni): 36,90% contro lo scorso 43,65%;

(192 su 192 sezioni): contro lo scorso 43,65%; Veneto (611 su 611 sezioni): 36,75% contro lo scorso 41,29%. Al 100% delle sezioni la media nazionale si attesta invece al 37,22%, contro il precedente 43,82, confermando la tendenza in calo.

19:26 I dati aggiornati dell’affluenza Arrivano i primi dati ufficiali, ma provvisori, dell’affluenza alle elezioni amministrative per le ore 19, con una media nazionale del 37,24%. È l’Abruzzo a registrare il maggior numero di votanti per questa seconda tornata (comunque in calo rispetto al precedente), mentre l’affluenza minore si è verificata in Basilicata, che si posiziona ben al di sotto della media. Di seguito i dati per le varie Regioni confrontati con i precedenti delle ore 19 in base alle sezioni disponibili. Abruzzo (53 su 216 sezioni): 41,30% contro lo scorso 46,48%;

(53 su 216 sezioni): contro lo scorso 46,48%; Basilicata (36 su 71 sezioni): 34,57% contro lo scorso 41,12%;

(36 su 71 sezioni): contro lo scorso 41,12%; Calabria (81 su 162 sezioni): 36,31% contro lo scorso 43,72%;

(81 su 162 sezioni): contro lo scorso 43,72%; Campania (337 su 836 sezioni): 38,61% contro lo scorso 43,75%;

(337 su 836 sezioni): contro lo scorso 43,75%; Emilia-Romagna (49 su 111 sezioni): 37,82% contro lo scorso 47,37%;

(49 su 111 sezioni): contro lo scorso 47,37%; Lazio (81 su 585 sezioni): 36,57% contro lo scorso 45,78%;

(81 su 585 sezioni): contro lo scorso 45,78%; Liguria (94 su 193 sezioni): 36,89% contro lo scorso 47,95%;

(94 su 193 sezioni): contro lo scorso 47,95%; Lombardia (134 su 851 sezioni): 35,12% contro lo scorso 42,15%;

(134 su 851 sezioni): contro lo scorso 42,15%; Marche (136 su 211 sezioni): 34,92% contro lo scorso 40,95%;

(136 su 211 sezioni): contro lo scorso 40,95%; Molise (20 su 40 sezioni): 38,68% contro lo scorso 46,43%;

(20 su 40 sezioni): contro lo scorso 46,43%; Piemonte (52 su 231 sezioni): 36,96% contro lo scorso 47,29%;

(52 su 231 sezioni): contro lo scorso 47,29%; Puglia (325 su 703 sezioni): 39,04% contro lo scorso 46,19%;

(325 su 703 sezioni): contro lo scorso 46,19%; Toscana (110 su 413 sezioni): 37,34% contro lo scorso 44,02%;

(110 su 413 sezioni): contro lo scorso 44,02%; Umbria (56 su 192 sezioni): 36,90% contro lo scorso 42,63%;

(56 su 192 sezioni): contro lo scorso 42,63%; Veneto (103 su 611 sezioni): 36,91% contro lo scorso 41,44%.

17:35 Controlli in Campania, denunciati per propaganda davanti ai seggi Come spesso accade durante le elezioni, non tutti rispettano il “silenzio elettorale” ed è per questo che in Campania sono stati predisposti controlli a tappeto. A Quarto, ad esempio, è stata denunciata una coppia di sessantenni mentre facevano propaganda politica davanti ai seggi elettorali. Ancor peggio quanto accaduto a Pomigliano d’Arco, dove è stato denunciato un uomo di 31 anni trovato in possesso di volantini elettorali all’esterno del seggio elettorale per porto abusivo di armi, l’uomo all’interno della sua auto aveva nascosto nel bagagliaio un manganello nero con la scritta fascista “Dux mea lux”. Sia il materiale elettorale che l’arma sono stati sequestrati.

16:12 Centrosinistra diviso alle elezioni: diverse alleanze nei capoluoghi Se è vero che le elezioni amministrative spesso fungono da “termometro politico” e conoscere le preferenze espresse dalle province, allo stesso modo le elezioni amministrative sono anche il banco di prova per future alleanze. E se il centrodestra risulta essere compatto ovunque, nei diversi capoluoghi sono diverse le alleanze politiche formatesi al centrosinistra. Ecco, quindi, che il Pd correrà con il M5S a Pisa con Verdi e Sinistra Italiana, ma ad Ancora, unico capoluogo di Regione alle elezioni, il Pd della Schlein correrà con Azione e Italia Viva. Non resta che scoprire domani quali alleanze hanno avuto la meglio.

14:49 La sfida tra centrodestra e centrosinistra: perché sono importanti queste elezioni Le elezioni amministrative sono fondamentali non solo per le amministrazioni locali. Le amministrative hanno sempre restituito una fotografia capillare dell’Italia, e quest’anno vedono per la prima volta fronteggiarsi il centrodestra di Meloni con il centrosinistra di Schlein. Guardando ai risultati delle precedenti elezioni amministrative è emerso come il centrosinistra sia stato capace di vincere più volte rispetto al centrodestra, benché tutte le province - ad eccezione di Ancona - siano state governate da entrambe le coalizioni. Con le nuove amministrative sarà possibile scoprire se ancora una volta i cittadini daranno la propria preferenza al centrosinistra per amministrare i propri comuni o se questa volta trionferà il centrodestra.

13:42 I dati sull’affluenza nelle Regioni Ormai si dispongono dei dati definitivi sulle percentuali di cittadini che si sono recati a votare alle urne per le elezioni amministrative nelle Regioni. In ogni caso si registra la consolidazione di un trend che vede diminuire di anno in anno la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Ecco i dati sull’affluenza a mezzogiorno: Abruzzo (216 sezioni) al 15,11% contro lo scorso 20,04%;

(216 sezioni) al contro lo scorso 20,04%; Basilicata (71 sezioni) si ferma al 12,27% contro il 16,31%;

(71 sezioni) si ferma al contro il 16,31%; Calabria (162 sezioni) al 12,72% contro lo scorso 16,87%;

(162 sezioni) al contro lo scorso 16,87%; Campania (836 sezioni) al 14,46% contro il 18,53%;

(836 sezioni) al contro il 18,53%; Emilia-Romagna (111 sezioni) al 15,01% contro lo scorso 22,53%;

(111 sezioni) al contro lo scorso 22,53%; Lazio (585 sezioni) al 13,93% contro lo scorso 19,25%;

(585 sezioni) al contro lo scorso 19,25%; Liguria (193 sezioni) ferma al 15,28% contro il 1,33%;

(193 sezioni) ferma al contro il 1,33%; Lombardia (851 sezioni) al 13,86% contro lo scorso 18,69%;

(851 sezioni) al contro lo scorso 18,69%; Marche (211 sezioni) al 12,98% contro il 18,43%;

(211 sezioni) al contro il 18,43%; Molise (40 sezioni) fermo al 14,89% contro il 20,94%;

(40 sezioni) fermo al contro il 20,94%; Piemonte (231 sezioni) al 14,68% contro il 19,88%;

(231 sezioni) al contro il 19,88%; Puglia (703 sezioni) raggiunge il 15,50% contro lo scorso 20,75%;

(703 sezioni) raggiunge il contro lo scorso 20,75%; Toscana (413 sezioni) al 14,28% contro il 19,71%;

(413 sezioni) al contro il 19,71%; Umbria (192 sezioni) si ferma al 12,73% contro il 18,76%;

(192 sezioni) si ferma al contro il 18,76%; Veneto (611 sezioni) al 13,55% contro il 19,32%. Al momento quindi l’affluenza più alta è stata registrata in Puglia mentre la più bassa è quella della Basilicata.

12:33 Affluenza in calo alle urne Giungono i primi dati parziali sull’affluenza alle urne (con i risultati di 4.588 seggi su 5.426). Dopo cinque ore dall’apertura dei seggi, l’affluenza su base nazionale ha raggiunto il 14,21%. Un dato in calo rispetto ai dati delle precedenti consultazioni amministrative, quando a mezzogiorno si era registrata un’affluenza del 19,41%. Al momento la regione con l’affluenza più bassa è la Basilicata con il 12,27%, mentre quella con l’affluenza più alta è la Liguria che ha raggiunto il 15,47%.

11:45 Elezioni Brescia, Castelletti e Rolfi alle urne Si sono recati questa mattina a votare due dei principali candidati per le elezioni amministrative di Brescia: Castelletti e Rolfi. Il centrosinistra ha deciso di puntare tutto sulla vicesindaco Laura Castelletti, sostenuta anche dal “Terzo polo”; mentre al centrodestra Matteo Salvini ha proposto Fabio Rolfi, assessore regionale uscente all’Agricoltura. A mancare alle urne, per il momento, è invece il candidato del M5S, Pci e di Potere al Popolo, Alessandro Lucà.

09:14 Poche alleanze nel Centrosinistra Dimenticate il campo largo: sono davvero poche le alleanze nel centrosinistra. Partito democratico e Movimento 5 stelle corrono insieme in appena quattro capoluoghi - Pisa, Latina, Teramo e Brindisi - mentre in altre tre - Brescia, Vicenza e Ancona - i dem concorrono con il Terzo polo. E cominciano a vedersi anche le conseguenze della mancata convergenza tra Calenda e Renzi: Azione e Italia Viva, infatti, corrono insieme solamente a Brescia, Vicenza, Ancona, Pisa, Treviso, Brindisi.

08:00 Votare è un obbligo? Nonostante si tratti dell’unico modo per partecipare concretamente alla vita politica e istituzionale del Paese, votare non è un obbligo. Quindi, per quanto sconsigliato perché si lascerebbe così ad altri il potere di prendere una decisione che avrà conseguenze anche su se stesso, non votare non comporta alcun rischio. leggi anche Cosa rischia chi non vota, le vere conseguenze smentendo le fake news

07:00 Seggi aperti, via alle operazioni di voto Si sono aperti regolarmente i seggi con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 23. Ricordiamo che si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15.