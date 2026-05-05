Ci sono obbligazioni in eurovaluta che danno tanto anche senza esporre i capitali ai tipici rischi di lungo termine dei mercati finanziari
Oggi non è affatto facile spuntare buoni ritorni sull’obbligazionario sovrano di medio termine, cioè con scadenze entro il 2030. Una conclusione valida in generale, specie se il prodotto di turno non espone l’investitore al rischio di cambio.
Vediamo ora un sovereign bond diverso dal BTP che consente di andare in doppia cifra (in termini di ritorno totale) da qui a scadenza. Esso, infatti, rende il 4,27% annuo questo titolo di Stato in euro in scadenza a settembre ‘29.
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