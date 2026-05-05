Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Stefano Vozza

5 Maggio 2026 - 16:37

Ci sono obbligazioni in eurovaluta che danno tanto anche senza esporre i capitali ai tipici rischi di lungo termine dei mercati finanziari

Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Oggi non è affatto facile spuntare buoni ritorni sull’obbligazionario sovrano di medio termine, cioè con scadenze entro il 2030. Una conclusione valida in generale, specie se il prodotto di turno non espone l’investitore al rischio di cambio.
Vediamo ora un sovereign bond diverso dal BTP che consente di andare in doppia cifra (in termini di ritorno totale) da qui a scadenza. Esso, infatti, rende il 4,27% annuo questo titolo di Stato in euro in scadenza a settembre ‘29.

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Titoli di Stato
# Tassi di interesse
# Obbligazioni
# Btp
# Cedola
# Rendimento
# Reddito fisso (fixed income)

Seguici su

FT logo

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

BTP sicuri? Cottarelli avvisa i risparmiatori. Ecco cosa rischiamo davvero

Mercato obbligazionario

BTP sicuri? Cottarelli avvisa i risparmiatori. Ecco cosa rischiamo davvero
BTP a spread a 70 punti diventa una trappola. Ecco perché il vero pericolo arriva a giugno

Mercato obbligazionario

BTP a spread a 70 punti diventa una trappola. Ecco perché il vero pericolo arriva a giugno

Correlato