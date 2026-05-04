Tra una manciata di giorni arriveranno i Comunicati MEF sulle caratteristiche dei bond sovrani che andranno in asta nella prima parte di maggio. Intanto si sono concluse quelle di fine aprile, che hanno assegnato più tranches di titoli di Stato differenti almeno per durate e strutture dei rendimenti. Al riguardo, ecco quanto frutteranno 10.000 € sui BOT e BTP o BTP Short Term appena collocati. Sarà un modo indiretto per stimare il possibile ritorno di una cifra simbolica sul reddito fisso sovrano nazionale, alle condizioni attuali di mercato.

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I rendimenti dei due BOT a 3 e 6 mesi di vita residua

Partiamo dai titoli dalla durata residua più corta assegnati in asta martedì 28 aprile (data regolamento: 30 aprile).

Del BOT Jul26 con ISIN IT0005704454 sono giunte la 3° e 4° tranche per importi pari a 2,5 mld di € nell’asta ordinaria e 0,250 nella supplementare. È uno zero coupon trimestrale emesso il 14/04 e che scadrà il 14/07/’26, per una durata residua di 75 giorni sugli slot appena emessi. Il rapporto di copertura è stato dell’1,60 con prezzo di assegnazione a 99,552 e un rendimento medio ponderato esitato del 2,161%.

Su un ipotetico capitale di 10mila € il guadagno lordo sarebbe quindi sui 44,40 € circa, nei fatti molto meno. Bisogna sottrarre la ritenuta fiscale, l’imposta di bollo pro tempore e le spese di gestione bancaria, per cui si rischia di andare quasi a pareggio. Ecco perché i gestori patrimoniali sostengono sempre che i BOT sono validi parcheggi di brevissimo periodo ma per capitali di una certa consistenza.

L’altro BOT riguardava lo Zc Sep26 con ISIN IT0005702656, emesso il 31/03/’26 e in scadenza a fine settembre, il 30. I neo slot assegnati avranno una vita fruttifera di 153 giorni, 6 mesi scarsi, e hanno esitato un prezzo di 99,019 per un rendimento di aggiudicazione del 2,331%. Morale, qui il possibile guadagno è più alto in valore assoluto per via della maggiore durata e del più robusto yield. A grandi linee, un guadagno lordo sui 98 € scarsi su ipotetici 10mila €, e dal giorno di regolamento a quello del rimborso finale.

Il rendimento dello Short Term

Venerdì 24 aprile, tuttavia, era già stato assegnato il BTP Short Term emesso il 29 gennaio e in scadenza il 28 febbraio ’28. L’investimento richiede un’attesa di 22 mesi esatti per chi lo ha sottoscritto il 24/04, visto che la data di regolamento è stata il 28 aprile. Sotto certi aspetti, lo Short Term ha un timeframe a metà via tra il BOT a 12 mesi e un BTP quinquennale.

Il bond ha identificativo ISIN IT0005692410 ed è un titolo dal basso rischio mercato. La duration modificata è all’1,74 e, forse, il minimo dell’anno e storico è stato toccato a fine marzo a 98,33. Meglio, nessuno vieta che si possano formare nuovi minimi, ma man mano che la durata si ridurrà di pari passo scemerà la probabilità di nuove, importanti discese.

Il bond paga un tasso annuo del 2,20%, l’1,925% al netto della ritenuta fiscale. Tuttavia, chi lo ha sottoscritto all’ultima asta si è assicurato un prezzo sotto cento, a 98,96 per l’esattezza, per un rendimento lordo del 2,80% (dati: MEF). Giovedì 30 il titolo ha chiuso invece a 98,93 per un effettivo a scadenza del 2,82% lordo.

Ora, quanto incasserà in 22 mesi chi si è aggiudicato lo slot in asta dieci giorni fa? Su ipotetici 10mila € disponibili, all’incirca 445 € al netto della sola imposta sostitutiva.

Il neo BTP a 5 anni

Venerdì 29 aprile si sono svolte le aste di 3 titoli a medio e lungo termine. Tra esse c’era un neo BTP quinquennale a cui è stato assegnato ISIN IT0005707614, con data emissione lunedì 4 maggio e scadenza 1° giugno 2031. Il titolo paga interessi annui al 3,15%, oltre alla cedola corta, la prima in assoluto da emissione fino al 1° giugno, dello 0,242308%. Inoltre il prezzo esitato è stato a 99,34, a sconto sul valore di rimborso finale, a beneficio dei sottoscrittori. Il rendimento di aggiudicazione è stato del 3,32% (dati: MEF), per un rendimento lordo totale che si aggira sul 16,84% circa.

Detta in valori monetari, un guadagno netto di sola ritenuta intorno ai 1.470 € su un immaginario capitale di 10mila €. Poi al solito andranno dedotte le spese alla propria banca e l’imposta di bollo allo Stato del 2X1.000 sul valore di mercato del BTP al tempo della rendicontazione.

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Ecco quanto frutteranno 10.000 € sui BOT e BTP o BTP Short Term appena collocati

Le altre due aste riguardavano un CCTeu e un BTP a 15 in origine ma con una vita residua di soli nove.

Il BTP ha codice ISIN IT0005358806, data emissione 1° settembre 2018 e scadenza al 1° marzo 2035 (data regolamento: 4 maggio). Prevede una cedola lorda annua (stacco semestrale) del 3,35% ma al termine delle procedure d’asta ha esitato un prezzo di aggiudicazione a 97,11. Ne è derivato un effettivo a scadenza del 3,77% a beneficio di chi lo terrà fino al termine o riuscirà a rivenderlo a corsi maggiori a quello di carico. Ad esempio la scorsa ottava il titolo ha chiuso a 97,44 mentre il massimo annuo è stato a 101,90 (il minimo ’26 a 95,40). In soldoni, circa 2.810 € di guadagno complessivo (su 10mila di partenza) da qui al termine, al netto della sola ritenuta al 12,50%.

Discorso relativamente più complesso per il CCTeu con matricola IT0005707689. L’obbligazione produce infatti interessi annui variabili indicizzati al tasso Euribor 6M. Esso viene rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun periodo cedolare e poi maggiorato da uno spread dello 0,80% lordo (su questo bond). Le cedole vengono corrisposte ogni 6 mesi, il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno fino al termine, il 15/04/’36. Il prezzo di aggiudicazione all’asta del 29/04, in particolare, è stato a 99,02 per un rendimento lordo esitato del 3,36% (dati: MEF).