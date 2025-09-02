È davvero l’Italia il nuovo miracolo economico europeo?

Una storia di successo per l’Italia. Oppure no? Negli ultimi giorni fioccano comparazioni tra l’andamento economico italiano e francese, in risposta al forte assottigliamento dello spread Btp-Oat, frutto della nuova crisi politica che ha colpito la Francia.

I dati parlano chiaro. Roma supera Parigi sotto ogni aspetto: esportazioni, disoccupazione ai minimi storici, PIL pro capite pari a quello francese, debito pubblico stabilizzato. E tutto questo da quando Giorgia Meloni è salita al potere alla fine del 2022.

Ma come stanno davvero le cose?

L’Italia è davvero il nuovo miracolo economico europeo?

L’Italia uscirà presto dalla procedura di infrazione dell’Unione Europea per disavanzo eccessivo, ormai Roma è prossima a portare il suo deficit di bilancio al 3% del prodotto interno lordo, come confermato da Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, lo scorso lunedì. Essere sottoposti alla procedura di infrazione riduce il margine di manovra dei Paesi in materia di tasse e spesa, con le norme europee che obbligano a ridurre il disavanzo di bilancio pari a un importo prestabilito ogni anno. E fino a quando non scende al 3% o al di sotto del PIL.

Secondo Lagarde, le prospettive di bilancio dell’Italia sono in via di miglioramento, soprattutto in comparazione alla Francia, sua terra natia, dove l’approvazione del nuovo bilancio potrebbe far crollare in governo in occasione del voto di fiducia della prossima settimana.

«L’Italia sta compiendo sforzi di bilancio molto seri oggi e probabilmente uscirà (dalla procedura UE), raggiungendo presto un deficit del 3%», ha dichiarato Lagarde in un’intervista a Radio Classique.

A luglio, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che l’Italia potrebbe portare il suo deficit al di sotto del 3% del PIL già nel 2025, potendo così uscire dalla procedura UE nel 2026, con un anno di anticipo. Ad aprile, il governo Meloni si è impegnato a ridurre il deficit al 3,3% del PIL quest’anno rispetto al 3,4% segnato nel 2024. E al 2,8% nel 2026.

Intanto monta l’attesa per il nuovo Documento di Economia e Finanza (DEF), atteso entro fine mese, con cui il governo Meloni fornirà le sue nuove previsioni su PIL, inflazione, debito e deficit.