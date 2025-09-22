Abbonati

Dove si guadagna di più in Italia? Le province con stipendi oltre €35.000

Simone Micocci

22 Settembre 2025 - 18:08

La media degli stipendi in Italia varia (anche) in base alla Regione e alla Provincia in cui si lavora. Ecco dove si trovano le buste paga più alti.

Dove si guadagna di più in Italia? Le province con stipendi oltre €35.000

Gli stipendi in Italia non sono uguali ovunque: oltre al tipo di lavoro e al livello di carriera, anche il territorio in cui si vive e si lavora incide in maniera decisiva sulla busta paga.

Spostarsi da una provincia all’altra può significare portare a casa anche diverse migliaia di euro in più - o in meno - ogni anno, a parità di ruolo ed esperienza.

A tal proposito, il nuovo JP Geography Index, elaborato dall’Osservatorio JobPricing in collaborazione con Spring Professional, fotografa in modo chiaro queste differenze. La ricerca, infatti, mostra come domanda e offerta di lavoro, tessuto economico-produttivo, costo della vita e livelli occupazionali determinino una vera e propria “mappa degli stipendi” in Italia.

Il quadro che emerge è chiaro: nelle grandi aree metropolitane e nei poli industriali del Nord si registrano le retribuzioni più alte, mentre nel Mezzogiorno gli stipendi medi restano sensibilmente più bassi. A Milano, per esempio, la retribuzione globale annua lorda (Rga) - che a differenza della Ral comprende anche i compensi accessori - supera i 35.000 euro, mentre nelle province in fondo alla classifica a malapena si raggiungo i 28.000 euro.

In mezzo, tante sfumature: città come Trieste, Bolzano, Roma e Genova si collocano stabilmente nella parte alta della graduatoria, mentre realtà come Taranto, Fermo o Ragusa chiudono la lista con valori ben inferiori alla media nazionale.

Vediamo allora, numeri alla mano, quali sono le province italiane dove si guadagna di più, dove gli stipendi superano i 38 mila euro, e quali invece restano le meno competitive dal punto di vista retributivo.

Come è stata condotta l’indagine

Prima di entrare nel dettaglio delle regioni e delle province dove si guadagna di più, è utile capire come è stato realizzato il JP Geography Index.

Il report si basa sulle rilevazioni effettuate attraverso il portale stipendiogiusto.it in un arco temporale pluriennale, con oltre 1 milione di utenti che hanno utilizzato la piattaforma. Da questo flusso di dati è stato quindi costruito un database con centinaia di migliaia di profili retributivi, sufficienti per tracciare un quadro affidabile delle differenze territoriali in Italia.

Per la comparazione e la costruzione delle classifiche, è stata presa come riferimento la retribuzione globale annua lorda (Rga), ossia la somma tra la Ral (retribuzione annua lorda fissa) e la parte variabile effettivamente percepita dai lavoratori.

Inoltre, la retribuzione media di ciascun territorio è stata calcolata tenendo conto della composizione tra le diverse categorie professionali - dirigenti, quadri, impiegati e operai – grazie all’elaborazione dei dati delle “forze lavoro”.

In questo modo l’indice restituisce un quadro realistico del posizionamento competitivo di ogni area del Paese.

Dove si guadagna di più in Italia: la classifica delle migliori regioni

Negli ultimi dodici mesi le retribuzioni in Italia hanno registrato una leggera crescita, pur con differenze marcate tra Nord e Sud. La RAL media ha superato la soglia dei 30 mila euro lordi, e aggiungendo la componente variabile si arriva a una retribuzione globale annua lorda intorno ai 31 mila euro.

Ma dove si guadagna di più? La geografia salariale conferma un trend ormai consolidato: il Nord Italia resta l’area più remunerativa, mentre scendendo verso Sud le retribuzioni si riducono, con l’eccezione del Lazio, che si mantiene stabilmente tra le regioni più forti grazie al peso di Roma e della pubblica amministrazione.

In vetta alla classifica troviamo ancora una volta la Lombardia, con una Rga media che supera i 34 mila euro, seguita dal Trentino-Alto Adige e dal Lazio, che quest’anno torna sul podio scavalcando la Liguria.

Buona performance anche per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, che si confermano sopra la media nazionale.

In coda alla graduatoria restano invece Calabria e Basilicata, ben al di sotto dei livelli del Centro-Nord, insieme a Sicilia, Puglia, Molise e Campania.
In sintesi, il divario Nord-Sud resta marcato: un lavoratore in Lombardia o a Milano può guadagnare in media fino a 8-10 mila euro lordi in più all’anno rispetto a un collega con pari mansioni in Basilicata o Calabria.

Posizione attuale Regione RGA Media Index 2024 Index 2023 Variazione
1 Lombardia 34.095€ 109,5 108,9 =
2 Trentino-Alto Adige 33.281€ 106,9 107,8 =
3 Lazio 32.802€ 105,3 104,9 +1
4 Liguria 32.541€ 104,5 103,7 -1
5 Emilia-Romagna 31.963€ 102,6 103,1 =
6 Friuli Venezia Giulia 31.754€ 101,9 100,8 +1
7 Veneto 31.302€ 100,5 100,0 +1
8 Piemonte 31.225€ 100,3 101,2 -2
9 Valle d’Aosta 30.984€ 99,6 99,4 =
10 Toscana 30.011€ 96,3 96,9 =
11 Marche 29.602€ 95,0 94,9 =
12 Abruzzo 28.973€ 93,0 92,3 =
13 Umbria 28.514€ 91,6 90,9 =
14 Sardegna 27.931€ 89,8 89,1 =
15 Campania 27.712€ 89,1 90,2 -1
16 Molise 27.498€ 88,4 88,3 =
17 Puglia 27.353€ 87,9 89,6 -1
18 Sicilia 27.215€ 87,5 88,7 -1
19 Calabria 26.642€ 85,6 85,2 =
20 Basilicata 25.942€ 83,3 82,9 =

Dove si guadagna di più in Italia: la classifica delle province migliori

Se si guarda al dettaglio delle province, il quadro diventa ancora più chiaro: la geografia delle retribuzioni italiane mostra forti concentrazioni in alcune aree metropolitane e distretti industriali.

Al primo posto c’è Milano, che si conferma di gran lunga la città dove si guadagna di più in Italia: con una Rga media di oltre 37 mila euro lordi, distacca nettamente il resto del Paese. A seguire troviamo Trieste, in crescita rispetto allo scorso anno, e Bolzano, che resta stabilmente sul podio.

Salgono anche Roma e Genova, che completano la top 5, mentre in Emilia-Romagna spiccano Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, tutte presenti nelle prime venti posizioni. La Lombardia, oltre a Milano, piazza in alto anche Monza Brianza, Varese, Como, Bergamo e Lodi, a conferma del suo primato economico.

In generale, le province del Nord dominano la parte alta della classifica, con rare eccezioni dal Centro come Roma e Firenze.

In fondo alla graduatoria, invece, si trovano province del Mezzogiorno e delle Isole, dove gli stipendi medi risultano inferiori anche di 10 mila euro lordi annui rispetto a Milano.

Ma vediamo la classifica completa:

Posizione attuale Provincia Regione RGA Media Index 2024 Variazione
1 Milano Lombardia 37.241€ 118,6 =
2 Trieste Friuli Venezia Giulia 35.202€ 112,1 +1
3 Bolzano Trentino-Alto Adige 34.681€ 110,5 -1
4 Roma Lazio 34.295€ 109,3 +1
5 Genova Liguria 34.112€ 108,7 -1
6 Bologna Emilia-Romagna 33.972€ 108,2 =
7 Parma Emilia-Romagna 33.487€ 106,7 =
8 Monza Brianza Lombardia 33.464€ 106,6 =
9 Varese Lombardia 33.210€ 105,8 +1
10 Piacenza Emilia-Romagna 33.197€ 105,8 +1
11 Torino Piemonte 32.945€ 105,0 +1
12 Modena Emilia-Romagna 32.902€ 104,8 +1
13 Reggio Emilia Emilia-Romagna 32.856€ 104,6 +1
14 Verona Veneto 32.802€ 104,4 +1
15 Trento Trentino-Alto Adige 32.621€ 103,8 -6
16 Como Lombardia 32.577€ 103,6 =
17 Bergamo Lombardia 32.546€ 103,5 =
18 Firenze Toscana 32.425€ 103,1 =
19 Lodi Lombardia 32.402€ 103,0 +2
20 Belluno Veneto 32.351€ 102,8 +1
21 Vicenza Veneto 32.301€ 102,7 +3
22 Padova Veneto 32.287€ 102,6 +2
23 Treviso Veneto 32.176€ 102,3 +4
24 Lecco Lombardia 32.144€ 102,2 +1
25 Brescia Lombardia 32.121€ 102,1 +2
26 Mantova Lombardia 32.078€ 102,0 +4
27 Alessandria Piemonte 31.988€ 101,7 +3
28 Cremona Lombardia 31.972€ 101,7 +2
29 Ravenna Emilia-Romagna 31.957€ 101,6 +3
30 Pavia Lombardia 31.933€ 101,6 +4
31 La Spezia Liguria 31.905€ 101,5 +3
32 Forlì-Cesena Emilia-Romagna 31.876€ 101,4 +2
33 Ferrara Emilia-Romagna 31.841€ 101,3 +5
34 Novara Piemonte 31.817€ 101,2 +1
35 Udine Friuli Venezia Giulia 31.794€ 101,2 +2
36 Parma Piacenza Area Emilia-Romagna 31.769€ 101,1 +3
37 Asti Piemonte 31.731€ 101,0 +4
38 Vercelli Piemonte 31.699€ 100,9 +5
39 Arezzo Toscana 31.687€ 100,9 +6
40 Savona Liguria 31.660€ 100,8 +3
41 Pisa Toscana 31.642€ 100,8 +2
42 Siena Toscana 31.615€ 100,7 +3
43 Prato Toscana 31.598€ 100,7 +4
44 Lucca Toscana 31.566€ 100,6 +2
45 Massa-Carrara Toscana 31.552€ 100,5 +3
46 Grosseto Nord Toscana 31.524€ 100,5 +4
47 Ancona Marche 31.493€ 100,4 +2
48 Pesaro e Urbino Marche 31.465€ 100,3 +1
49 Macerata Marche 31.448€ 100,3 +2
50 Ascoli Piceno Marche 31.416€ 100,2 +3
51 Terni Umbria 31.398€ 100,1 +1
52 Perugia Umbria 31.367€ 100,0 +2
53 Chieti Abruzzo 31.342€ 99,9 +3
54 L’Aquila Abruzzo 31.315€ 99,9 +4
55 Teramo Nord Abruzzo 31.296€ 99,8 +2
56 Campobasso Molise 31.264€ 99,7 +1
57 Benevento Nord Campania 31.247€ 99,7 +3
58 Avellino Nord Campania 31.218€ 99,6 +2
59 Napoli Campania 31.186€ 99,5 +1
60 Salerno Nord Campania 31.159€ 99,4 +3
61 Cagliari Sardegna 30.982€ 99,0 +2
62 Olbia-Tempio Sardegna 30.951€ 98,9 +3
63 Oristano Nord Sardegna 30.917€ 98,8 +1
64 Sassari Nord Sardegna 30.884€ 98,7 +2
65 Palermo Sicilia 30.852€ 98,6 +1
66 Messina Nord Sicilia 30.825€ 98,5 +3
67 Catania Nord Sicilia 30.796€ 98,4 +1
68 Ragusa Nord Sicilia 30.762€ 98,3 +2
69 Siracusa Nord Sicilia 30.731€ 98,2 +1
70 Trapani Nord Sicilia 30.697€ 98,1 +1
71 Agrigento Nord Sicilia 30.662€ 98,0 +2
72 Enna Sicilia 30.631€ 97,9 +1
73 Bari Puglia 29.352€ 90,6 -2
74 Catanzaro Calabria 29.342€ 90,6 +1
75 Latina Lazio 29.209€ 90,1 +11
76 Frosinone Lazio 29.115€ 89,9 +1
77 Pescara Abruzzo 29.061€ 89,7 -8
78 Teramo Abruzzo 29.051€ 89,7 +1
79 Pistoia Toscana 28.994€ 89,5 -7
80 Siracusa Sicilia 28.931€ 89,3 -2
81 Reggio Calabria Calabria 28.866€ 89,1 =
82 Catania Sicilia 28.754€ 88,7 =
83 Vibo Valentia Calabria 28.711€ 88,6 =
84 Trapani Sicilia 28.668€ 88,5 -4
85 Brindisi Puglia 28.433€ 87,8 +3
86 Caltanissetta Sicilia 28.329€ 87,4 +5
87 Avellino Campania 28.326€ 87,4 +2
88 Caserta Campania 28.291€ 87,3 -4
89 Oristano Sardegna 28.266€ 87,2 +3
90 Grosseto Toscana 28.175€ 87,0 -3
91 Messina Sicilia 28.055€ 86,6 +2
92 Sud Sardegna Sardegna 27.984€ 86,4 +4
93 Lecce Puglia 27.964€ 86,3 +4
94 Foggia Puglia 27.930€ 86,2 -4
95 Potenza Basilicata 27.921€ 86,2 +6
96 Salerno Campania 27.727€ 85,6 -1
97 Nuoro Sardegna 27.722€ 85,6 +8
98 Isernia Molise 27.715€ 85,5 -13
99 Fermo Marche 27.617€ 85,2 -5
100 Taranto Puglia 27.533€ 85,0 =

