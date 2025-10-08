Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Dentro il sistema, ma con poche regole chiare: i rischi attuali dello shadow banking

Salvatore Casolaro

8 Ottobre 2025 - 07:26

SGR, Sicav e Piattaforme Fintech: perché gli investitori italiani non possono ancora fidarsi di questi intermediari?

Dentro il sistema, ma con poche regole chiare: i rischi attuali dello shadow banking

Seguici su

E’ come se la crisi del 2008 del mondo bancario e finanziario non avesse insegnato niente. Il fenomeno dello “shadow banking” è stato studiato ed approfondito dopo i fallimenti delle maggiori banche di investimento americane e dei salvataggi di altrettanti istituti europei. L’assenza di regole in questo sistema finanziario parallelo fu individuata come una delle concause principali di quelli accadimenti.

Eppure un recente articolo del Financial Times ripropone una nuova chiave di lettura sull’argomento: “le shadow banks non sono all’esterno del sistema bancario, anzi, sono intrecciate con esso in modi che potrebbero renderlo vulnerabile”. Perché questi intermediari sono ancora oggetto di esame da parte di commentatori ed analisti ma soprattutto dei regolatori del sistema finanziario?

Cos’è lo shadow banking ?

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Banche
# Banche centrali
# Finanza
# Fintech

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 10/10/2025 Il piano di pace di Trump per il Medio Oriente funzionerà?
VOTA ORA

Selezionati per te

Il collegamento ferroviario più lungo del mondo compie un importante passo avanti nella costruzione

Economia e Finanza

Il collegamento ferroviario più lungo del mondo compie un importante passo avanti nella costruzione
Trova una pepita d'oro da 12 chili con un normale metal detector

Economia e Finanza

Trova una pepita d’oro da 12 chili con un normale metal detector

Correlato

SB Italia nomina Pietro Lanza Direttore Generale e Consigliere Delegato: nuova spinta alla crescita internazionale

News imprese

SB Italia nomina Pietro Lanza Direttore Generale e Consigliere Delegato: nuova spinta alla crescita internazionale