Nel sistema bancario italiano c’è un pericolo che viene attualmente spazzato sotto il tappeto: il credito al consumo.

Sono emersi una serie di dati allarmanti e anche Banca d’Italia si è attivata con l’ultima nota di stabilità finanziaria e vigilanza (n. 50 marzo 2026) dal titolo “Buy Now Pay Later: caratteristiche del mercato, rischiosità e sviluppi regolamentari”. Il BNPL, che non sta per “Buy Npl”, è una voce della categoria credito al consumo, la più pericolosa!

Due dati stanno allarmando il mondo bancario italiano del credito al consumo: 1) le cartolarizzazioni 2) i tassi. [...]