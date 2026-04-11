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Dal 4% al 30%. L’esplosione del BNPL che preoccupa Banca d’Italia

Guido Gennaccari

11 Aprile 2026 - 07:57

Prestiti, tassi e rischio: perché il sistema bancario italiano è più fragile di quanto sembri?

Dal 4% al 30%. L’esplosione del BNPL che preoccupa Banca d’Italia

Nel sistema bancario italiano c’è un pericolo che viene attualmente spazzato sotto il tappeto: il credito al consumo.

Sono emersi una serie di dati allarmanti e anche Banca d’Italia si è attivata con l’ultima nota di stabilità finanziaria e vigilanza (n. 50 marzo 2026) dal titolo “Buy Now Pay Later: caratteristiche del mercato, rischiosità e sviluppi regolamentari”. Il BNPL, che non sta per “Buy Npl”, è una voce della categoria credito al consumo, la più pericolosa!

Due dati stanno allarmando il mondo bancario italiano del credito al consumo: 1) le cartolarizzazioni 2) i tassi. [...]

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